Rusko: Manželky mobilizovaných u budovy ministerstva obrany požadovaly schůzku s Bělousovem a vyhrožovaly, že zřídí stanový tábor

10. 7. 2024

Manželky a další příbuzní mobilizovaných přišli na shromáždění u budovy ministerstva obrany, uvedla jedna z aktivistek Paulina Safronova na svém telegramovém kanálu. Účastníci požadují schůzku s ministrem obrany Ruské federace Andrejem Bělousovem, aby projednali otázku návratu svých příbuzných z fronty. Manželky a další příbuzní mobilizovaných přišli na shromáždění u budovy ministerstva obrany, uvedla jedna z aktivistek Paulina Safronova na svém telegramovém kanálu. Účastníci požadují schůzku s ministrem obrany Ruské federace Andrejem Bělousovem, aby projednali otázku návratu svých příbuzných z fronty.

Soudě podle videí zveřejněných na kanálu přišlo mnoho žen s dětmi, některé si s sebou přinesly stany a koberce. Na jedné z nahrávek říkají, že stráví noc před budovou ministerstva obrany, pokud se s nimi Bělousov nesejde. Starostliví občané přinášejí vodu a jídlo pro aktivisty do budovy ministerstva obrany, hlásí Safronová.

Příbuzní mobilizovaných se zatím s Bělousovem nemohli setkat, ale ruské úřady na jejich akci jasně upozornily: Na místo dorazila skupina žen, které se vydávaly za příbuzné účastníků invaze na Ukrajinu a domlouvaly provokace jménem aktivistů. Kromě toho Paulina začala dostávat výhrůžky a urážky od z-patriotů v soukromých zprávách.

"Jsi naprostý šmejd. Děláš ostudu své vlasti, ty stvoření. Prodala svůj zadek za cizí peníze… A také využíváte dítě k sobeckým účelům. Děvka. Dítě musí být takové matce odebráno," napsal jí jistý Alexandr Dumčev, který dívku okamžitě zablokoval, zřejmě vyděšený odpovědí.

Podobná akce manželek a matek mobilizovaných se již dříve konala u budovy ministerstva obrany na začátku června. Ženy také požadovaly schůzku s vedoucím oddělení, aby dosáhly návratu svých blízkých z fronty a stanovení "podmínek služby v SVO". Nikdo z demonstrantů přitom nepožadoval, aby Rusko zastavilo válku na Ukrajině. Ministr se však nikdy neobjevil.

Místo Bělousova promluvil k ženám generálplukovník Borisenko, který řekl, že jejich manželé budou sloužit až do konce války na Ukrajině, a obvinil manželky mobilizovaných z "úmyslné provokace", aby "opoziční telegramové kanály natáčely a říkaly: 'Tady vidíte, kdo tady rozhoupe loď.'" Na žádost žen, "aby zavolaly někoho, kdo by mohl vrátit jejich manžely z fronty", vojenský velitel odmítl.

V polovině června příbuzní mobilizovaných požadovali, aby jejich muži byli nahrazeni syny a manžely ruských představitelů a propagandistů. "Požadujeme, aby naši muži byli nahrazeni velmi specifickými jinými muži. Na děti a manžely těch, kteří z obrazovek říkají našim občanům, že válka je dobrá, kteří s dravým úsměvem hovoří o možnosti jaderného úderu, kteří považují za čest zemřít za krvavé cíle hrstky bláznivých starých lidí," napsali na Telegramu aktivisté hnutí Cesta domů.

Mezi těmi, které "Cesta domů" navrhla poslat na frontu, jsou zejména: Synové tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Dmitrije Peskova - dvacetiletý Mick a čtyřiatřicetiletý Nikolaj, devětadvacetiletý syn místopředsedy Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrije Medveděva Ilja, dvaačtyřicetiletý Rodion Gazmanov - syn zpěváka Olega Gazmanova, synové propagandisty Vladimira Solovjova - Daniil (22 let) a Alexandr (34 let), zpěvák Šaman (Jaroslav Dronov, 32 let), děti herce Ivana Ochlobystina - osmnáctiletá Savva a třiadvacetiletý Vasilij, stejně jako Jevgenij Popov (42 let) - manžel propagandistky Olgy Skabejevové.

Na konci května ruské ministerstvo spravedlnosti prohlásilo hnutí Cesta domů za "zahraničního agenta". Ministerstvo uvedlo, že organizace šířila "nepřesné informace zaměřené na vytvoření negativního obrazu" Ruska a jeho ozbrojených sil, jakož i materiály o "zahraničních agentech". Ministerstvo spravedlnosti navíc obvinilo manželky mobilizovaných, které tvoří páteř hnutí, z vyzývání k účasti na nepovolených akcích a šíření "nepravdivých informací" o rozhodnutí a politiky ruských orgánů. Jak píše aktivistka Paulina Safronova na svém telegramovém kanálu, s hnutím Cesta domů nemá nic společného.

Zdroj v ruštině: ZDE

