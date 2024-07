Gaza: Izrael spáchal další otřesný masakr civilistů

13. 7. 2024

"Vyšel jsem ze stanu a rozhlédl se kolem, všechny stany byly zbořené, všude byly části těl, těla, starší ženy pohozené na zemi, malé děti na kusy."

Izrael zabil v sobotu v Gaze dalších 71 lidí a téměř 300 jich zranil

Izraelské nálety na tábory pro vysídlené osoby v oblasti Mawasi západně od Chán Júnisu si vyžádaly desítky obětí z řad nevinných civilistů.



Izrael prohlásil Mawasi za bezpečné místo pro vysídlení a vyzval obyvatele, aby se tam přestěhovali



Israel had previously declared Mawasi a safe place for displacement and urged residents to move there. #GazaGenocide pic.twitter.com/q2aVGq9LTg — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) July 13, 2024 Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že "zaútočila na Mohammeda Deifa a Rafu Salamu, velitele brigády Hamasu v Chán Júnisu, kteří patří mezi strůjce masakru ze 7. října". Není jasné, zda skutečně byli zabiti.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy předtím uvedlo, že při izraelském úderu na tábor al-Mawasi pro vysídlené osoby v jižní Gaze bylo zabito 71 lidí a 289 jich bylo zraněno.





Izraelské obranné síly (IDF) ve svém příspěvku na Twitteru napsaly:



V rámci společné akce IDF a ISA založené na přesných zpravodajských informacích provedlo jižní velitelství IDF a IAF úder v oblasti, kde se mezi civilisty skrývali dva vysoce postavení teroristé Hamásu a další teroristé. Místem úderu byla otevřená oblast obklopená stromy, několika budovami a přístřešky.



Nejméně 71 Palestinců bylo zabito při izraelském vojenském úderu v oblasti al-Mawasi v Chán Júnisu.



Vysídlení lidé ukrývající se v Gaze uvedli, že jejich stany byly silou úderu strženy, a viděli těla a části těl rozházené po zemi.



"Nedokázal jsem ani říct, kde jsem a co se děje," řekl šejk Júsuf, obyvatel města Gazy, který je v současné době vysídlen v oblasti al-Mawasi.



"Vyšel jsem ze stanu a rozhlédl se kolem, všechny stany byly zbořené, všude byly části těl, těla, starší ženy pohozené na zemi, malé děti na kusy," řekl agentuře Reuters.



Mnoho zraněných při útoku, včetně žen a dětí, bylo převezeno do nedaleké Násirské nemocnice, která je podle představitelů nemocnice přetížena a "již nebyla schopna fungovat" kvůli intenzitě izraelské ofenzívy a akutnímu nedostatku zdravotnického materiálu.



"Nemocnice je plná pacientů, je plná zraněných, nemůžeme najít lůžka pro lidi," řekl ředitel nemocnice Atef al-Hout a dodal, že je to jediná nemocnice, která na jihu Gazy stále funguje.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že "zaútočila na Mohammeda Deifa a Rafu Salamu, velitele brigády Hamasu v Chán Júnisu, kteří jsou dvěma ze strůjců masakru ze 7. října". Izraelské obranné síly (IDF) stále čekají na zpravodajské informace, které by mohly potvrdit, zda byli Deif nebo Salama při úderu zabiti.



Při izraelském útoku na Chán Júnis bylo zabito nejméně 71 Palestinců a dalších 289 bylo zraněno, uvedlo v sobotním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy. Uvedlo, že útok zasáhl tábor al-Mawasi pro vysídlené osoby na jihu Gazy.



Mediální úřad vedený Hamásem uvedl, že nejméně 100 lidí bylo zabito a zraněno, včetně členů civilní záchranné služby. Izraelská armáda uvedla, že zprávu prověřuje.



Izraelská armáda uvedla, že úder na Deif se odehrál v "oplocené oblasti Hamasu" a že "většina lidí tam byli bojovníci".



Vysoký představitel Hamásu nepotvrdil, zda byl Deif přítomen, a označil izraelská tvrzení za "nesmysl". "Všichni mrtví jsou civilisté a to, co se stalo, byla závažná eskalace genocidní války, podporovaná americkou podporou a mlčením světa," řekl Abu Zuhri agentuře Reuters a dodal, že úder ukázal, že Izrael nemá zájem na dosažení dohody o příměří.



Nemocnice Násir v Chán Júnisu "již není schopna fungovat", protože lékaři jsou "zahlceni velkým počtem obětí", uvedli v sobotu zdravotníci nemocnice Násir. Zdravotníci zdravotnického komplexu Nasser, dříve největší fungující nemocnice v Gaze, uvedli, že lékaři nemohou poskytovat zdravotní péči velkému počtu obětí kvůli intenzitě izraelské vojenské ofenzívy a akutnímu nedostatku zdravotnického materiálu. Nemocnice přijala v sobotu po útoku v Chán Júnisu 20 těl a 90 zraněných, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.



Saúdský kanál Al-Hadath uvedl, že při úderu byl zabit Salama, velitel brigády Hamásu v Chán Júnisu, a že Deif byl vážně zraněn. Tuto zprávu se nepodařilo tuto zprávu nezávisle ověřit.



Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že izraelský vůdce bude po zásahu armády proti Deifovi celý den vést bezpečnostní rozhovory.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant vedl zvláštní konzultace, uvedl jeho úřad s ohledem na "vývoj v Gaze". Nebylo jasné, jak úder ovlivní jednání o příměří, která probíhají v Dauhá a Káhiře.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že její posádky záchranné služby ošetřily 102 zraněných a 23 lidí, kteří byli v sobotu zabiti při izraelském útoku v Chán Júnisu. Červený půlměsíc uvedl, že 70 zraněných a 21 mrtvých bylo převezeno do jeho polní nemocnice al-Kuds, zatímco 22 zraněných bylo převezeno do nemocnice al-Amal.



Mezinárodní charitativní organizace ActionAid uvedla, že je "mimořádně znepokojena bezpečností našich zaměstnanců a partnerů" v oblasti al-Mawasi poblíž Chán Júnisu, s některými z nich se jí zatím nepodařilo navázat kontakt. Charita uvedla, že je "naprosto zděšena a šokována ničivým útokem".



Nejméně 17 Palestinců bylo zabito při izraelském útoku na modlitebnu v táboře pro vysídlené osoby na pláži Gazy západně od města Gaza, uvedli v sobotu zdravotníci. Předtím uváděly počet mrtvých jako 10.





Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito nejméně 38 443 Palestinců a 88 481 dalších bylo zraněno, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví Gazy. Ministerstvo nerozlišuje mezi bojovníky a nebojovníky.



Světová zdravotnická organizace na okupovaném palestinském území (WHOoPt) na sociálních sítích uvedla, že se jí podařilo dodat pomoc do nemocnic a také zásoby pohonných hmot. V příspěvku na Twitteru, který sdílela v pátek, uvedla: "Navzdory rostoucí nejistotě a nepřátelským akcím v severní Gaze se včera WHO podařilo dostat do indonéské nemocnice, nemocnice al-Awda a nemocnice Kamal Adwan a dodat 20 000 litrů paliva a zdravotnického materiálu díky podpoře @ROJ_Palestine [zástupce Japonska v Palestině] a @eu_echo [civilní ochrana a humanitární pomoc EU]."





Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) v pátek uvedl, že má dostatek prostředků na to, aby mohla fungovat až do září, a to po konferenci o příslibech pro tento bojující orgán, kde šéf OSN António Guterres prosil dárce o pomoc. "Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně - k Unrwa neexistuje žádná alternativa," řekl. "Zrovna když jsme si mysleli, že v Gaze už to nemůže být horší - nějakým děsivým způsobem jsou civilisté zatlačováni do stále hlubších kruhů pekla," dodal Guterres.







Zdroj v angličtině ZDE

