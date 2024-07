Vojtěch Boháč: Máme o izraelských válečných zločinech mlčet?

16. 7. 2024

Představte si, že vedete menší médium jako je Voxpot, píše Vojtěch Boháč na Twitteru. Neustálý boj o to, ať máte příští měsíc peníze na výplaty. Ať jste relevantní a dokážete se dostat s důležitými tématy k co největšímu množství lidí. Ať děláte i s dost omezenými zdroji kvalitní žurnalistiku, do hloubky a na světové úrovni.

A v tom se objeví téma, u kterého víte, že jitří emoce. A vy v něm navíc jdete s trochu globálnějším pohledem proti převládajícímu domácímu veřejnému mínění.

I když se někomu může zdát, že novináři jsou banda exhibicionistických masochistů, kteří nemají nic radši, než dostat veřejně pořádnou čočku, tak to minimálně u mě neplatí.

Vlastně obecně moc nemám rád konflikty.

A pak skřípete zuby, jestli máte opravdu zapotřebí takový článek vydávat a schytat ten shitstorm.

Jenže k čemu by bylo těch několik let docela dost náročné práce na tom, ať Voxpot vznikne a má své slovo v debatě o Česku ve světě a světě kolem Česka, kdybyste pak nevydávali témata, která jsou zásadní.





Nevydali prostě ze strachu, že to lidi kolem nechtějí slyšet nebo jaká bude reakce.





Tyhle myšlenky mám v hlavě od 7. října poměrně často.





Občas z toho mám chuť jít dělat třeba do banky nebo provozovat domky na glamping - prostě něco, kde se s nikým nebudu hádat o tom, co je a co není pravda, kdo koho manipuluje nebo že naši hrdinové nemusí být úplně hrdinové. Naposledy to bylo ve chvíli, kdy @david_scharf_ přišel s tím, že by napsal článek, ve kterém podle dostupných zdrojů rekonstruuje, co se vlastně stalo (a co se i přes obecné přesvědčení, že se to stalo, naopak nestalo) 7. října, když Hamás zaútočil na Izrael.





Trochu vás v takovou chvilku zamrazí. Víte, že to téma je naprosto klíčové pro to, aby se někam posunula zdejší debata. Zrovna se ale necítíte jako masochista a nejraději byste si užívali léto a ideálně psali nějaký lifestyle z festivalů.





Jenže dokud vedete médium, které jste založili proto, ať se Česko do té světové debaty dostane, tak jediná cesta je zatnout zuby a už posté přestoupit před lidi s tím, abyste se dozvěděli, že dáváte slovo teroristům, jste placení kdoví kým, zmanipulovaní a úplně blbí.





Já si ale myslím, že je fakt důležité, aby se u nás tyhle věci objevovaly. Bez nich totiž budeme svět považovat za divné místo plné nepochopitelně se chovajících lidí, kteří věří v bludy. Co když jsme těmito lidmi ale my? Proto vydáváme články jako je ten aktuální Davidův, i když se tu hodně lidem nemusí jeho závěry líbit. Snad to aspoň někdo ocení.





(Než napíšete, že haha, zdroj Hamás, tak bych ještě upozornil, že ta pro Česko často nejvíc nepřijatelná tvrzení jsou většinou od izraelských úřadů nebo od tamních médií).





Pozn. JČ, Britské listy: Opakovaně upozorňujeme, že vraždění civilistů a dětí Izraelem v Gaze je absolutně nepřijatelné a je to naprosto nepřiměřená reakce, je to válečný zločin. Litujeme ty české občany, kteří nemají přístup k všeobecně dostupným, šokujícím informacím, a ty, kteří dokonce argumentují, že si to vyvražďování ta nemluvňata, narozená od 7. října 2023, jasně zaslouží.





Článek o němž píše pan Boháč:







Vynikající článek @david_scharf_ @Voxpot 👍



Odhalení, co všechno byly dezinformace šířené izraelskou válečnou propagandou a jak je šířil dokonce i premiér @P_Fiala, náčelník generálního štábu @karel_rehka či odbornice @IrenaKalhousova 🙈



Omluví se ⁉️https://t.co/8XK9udLp35 pic.twitter.com/hc3bHNTUiI — Demokratická opozice (@demoblok) July 16, 2024









