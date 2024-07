Berliner Zeitung: Právníci amerického Nejvyššího soudu umožnili Bidenovi udělat beztrestně puč proti Trumpovi. Proč to neudělá?

Joe Biden je jako prezident USA nejen nejmocnějším mužem na světě, ale už asi týden je také mocnější než kterýkoli prezident před ním - v důsledku toho, co udělali právníci amerického Nejvyššího soudu, píše Klaus Bachmann.



Všechno to vlastně začalo vzpourou Donalda Trumpa a soudními procesy o peníze za mlčení prostitutky. Aby jeho právníci hodili trestnímu soudnictví klacky pod nohy, napadli obvinění proti Trumpovi u Nejvyššího soudu. 1. července vynesli rozsudek o prezidentově trestní a občanskoprávní imunitě. Soudci rozsah prezidentovy imunity odvodili ze spisů otců ústavy, kteří si přáli "silného" a "energického" prezidenta (a z dělby moci).



Pokud prezident jedná oficiálně, stojí nyní v jistém smyslu nad zákonem: nejenže nemůže být za své oficiální jednání potrestán, ale není ani možné zjistit, zda bylo v souladu se zákonem.

V odpovědi na tuto otázku soudci, jak řekli, vytyčili velmi široký obvod kolem prezidentových ústavních pravomocí: Mluvit se svým generálním prokurátorem o tom, jak napravit výsledky voleb v jednotlivých státech, které jsou pro něj nepříznivé, a propouštět úředníky, kteří mu odmítnou pomoci?







Protože nemůžete ani vyšetřit, zda byl spáchán trestný čin, nemůžete prezidenta hnát k odpovědnosti.





Do 1. července toto dilema neměl - do té doby musel hrát podle pravidel. Teď už je to jen na něm.







Tento podivný verdikt byl zatím na veřejnosti, a dokonce i mezi právníky, analyzován pouze ze dvou hledisek: nakolik zdržuje a zhoršuje probíhající soudní procesy proti Trumpovi a co znamená pro Trumpovo budoucí prezidentství. Rozsudek je licencí k páchání zločinů v Oválné pracovně, napsala profesorka práva Kimberley Wehleová. A jeden ze soudců, který zveřejnil nesouhlasné stanovisko k rozsudku, dokonce konstatoval, že dává prezidentovi právo vyvolat vojenský převrat. Má pravdu.Pokud Trump na podzim vyhraje volby, může se klidně pustit do plánování převratu, který upevní jeho vládu, může se dohodnout se zástupci tajných služeb na zavraždění politických oponentů a prodat své právo na milost tomu, kdo nabídne nejvíc. A tyto záležitosti nesmí vyšetřovat ani žádný státní zástupce, protože by to mohlo bránit "energickému a ráznému" výkonu prezidentského úřadu. Mnozí již nyní považují rozsudek Nejvyššího soudu za zrušení demokracie malou většinou soudců. Zapomínají však na jednu věc: Joe Biden to všechno nyní může dělat také.Než se Donald Trump dostane k moci, bude Joe Biden prezidentem až do 20. ledna 2025 a během této doby může využít pravomoc, kterou na něj většina soudců Nejvyššího soudu svým rozhodnutím přenesla, aby Donaldu Trumpovi "rázně a energicky" zabránil stát se prezidentem, jak to od něj údajně vyžaduje ústava, bez ohledu na to, zda se při tom dopustí toho či onoho zločinu.Svým rozhodnutím soudci vydali nejen Trumpovi, ale i Bidenovi "povolení k puči". Ať prezident nyní udělá cokoli, zůstane za to bez trestu. Rozsudek z 1. července je kuriózním příkladem toho, co se stane, když soudci dají právo do služeb stranické politické agendy, aniž by předvídali politické důsledky. Podpořili tak tohoto i každého budoucího prezidenta v páchání zločinů, aby se udržel u moci.Stačí, když Biden prostě udělá to, o co se Trump už marně pokoušel - a nebezpečí, že Trump zlikviduje americkou demokracii, je zažehnáno. Byl by to pak Biden, kdo by ji eliminoval, ale na rozdíl od Trumpa by to udělal zcela legálně a mohl by si být naprosto jistý, že za to nebude potrestán. Musel by se jen ujistit, že cokoli udělá, nemohou Trumpovi přátelé u Nejvyššího soudu a v Kongresu zrušit dříve, než to vstoupí v platnost.Nic nenasvědčuje tomu, že by si Biden a jeho důvěrníci byli této nově nabyté moci vůbec vědomi. Celá debata o tom, zda by Biden neměl odstoupit z funkce kandidáta a uvolnit místo někomu mladšímu (nebo mladším), je důkazem toho, že demokraté, jak by se dalo od demokratů očekávat, se soustředí výhradně na demokratické vítězství ve volbách.A vážně, kdyby Joe Biden udělal vše, co mu nyní Nejvyšší soud dovolil, USA by už pravděpodobně nebyly demokracií. Místo Trumpa by pak vládl Joe Biden nebo jiný Demokrat.Vše nasvědčuje tomu, že Joe Biden bude prostě ignorovat oprávnění, které mu udělili soudci Nejvyššího soudu, a neudělá nic ze všeho, co by mohl udělat, aby zabránil druhému funkčnímu období Donalda Trumpa. To je jeho právo. Jednat opačně není bez rizika. Pokud by plánoval vojenský převrat nebo falšování voleb à la Trump, mohlo by to snadno vést k pokusům o secesi ze strany pevně republikánských států, občanským nepokojům a dalším nepředvídatelným důsledkům, kterým se opatrní a zkušení jedenaosmdesátníci raději vyhýbají.Dilematu se však nevyhne, protože nečinit rozhodnutí je také rozhodnutí. Pokud proti Trumpovi zakročí, jak mu umožňuje nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu, všichni Trumpovi odpůrci ho budou milovat a všichni Trumpovi příznivci nenávidět. Pokud tak neučiní, stane se totéž v opačném gardu: bude pak zodpovědný za to, že se k moci dostane ještě radikálnější Trump s ještě radikálnějšími stoupenci.