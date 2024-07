Pravda o politickém násilí

17. 7. 2024

čas čtení 7 minut

Odsoudit útok na Trumpův život vyžaduje být upřímný ohledně jeho kandidatury, píše Gabriel Schoenfeld. Odsoudit útok na Trumpův život vyžaduje být upřímný ohledně jeho kandidatury,

Neúspěšný pokus o atentát na bývalého prezidenta Donalda Trumpa je hororová show. Jeden člověk je mrtvý, dva jsou kriticky zraněni a americké demokracii byla zasazena strašlivá rána. Nelze to dostatečně zdůraznit: Násilí by nemělo mít v americkém politickém životě místo.

Nelze však nechat záležitost jen tak ležet. V souladu se starým příslovím "nikdy nepromarnit krizi" trvalo Trumpovým spojencům a příznivcům jen několik minut, než tuto krvavou epizodu proměnili v beranidlo proti demokratům a médiím.

"Televize MSNBC denně říká svým divákům, že Trump je hrozbou pro demokracii, autoritářem a rádoby diktátorem, pokud ho nikdo nezastaví. Co si mysleli, že se stane?" ptal se konzervativní komentátor Erick Erickson.

Republikánský roztleskávač Scott Jennings na CNN vyjádřil názor, že "to nerad říkám, ale rétorika kolem Trumpa v posledních několika týdnech, že pokud vyhraje volby, naše země skončí, naše demokracie skončí, jsou to poslední volby, které kdy budeme mít – tyto věci mají důsledky."

Podle bývalého ministra spravedlnosti Billa Barra "musí demokraté přestat se svými hrubě nezodpovědnými řečmi o tom, že Trump je existenční hrozbou pro demokracii. Není."

Senátor J.D. Vance, uchazeč o post Trumpova viceprezidenta, byl v obviňování demokratů otevřenější:

"Centrálním předpokladem Bidenovy kampaně je, že prezident Donald Trump je autoritářský fašista, který musí být za každou cenu zastaven."

Mají tyto hlasy pravdu?

Motivy možného atentátníka, dvacetiletého Pensylvánce, který se zaregistroval k volbám jako republikán, zatím neznáme. Dost možná to byla vyšinutá postava ve stylu Johna Hinckleyho, který se pokusil o atentát na Ronalda Reagana. Ať už to však dopadne jakkoliv, nemůžeme dovolit, aby tato epizoda zatemnila několik životně důležitých pravd.

Za prvé, Donald Trump ve skutečnosti představuje hrozbu pro americkou demokracii. Byl to sám Trump, kdo vedl mnohostranné spiknutí s cílem zvrátit výsledky voleb v roce 2020, z čehož byl obviněn a čelí obvinění z několika trestných činů. Byl to sám Trump, kdo v roce 2022 v příspěvku na Truth Social o volbách v roce 2020 vyzval k zavržení ústavy: "Masivní podvod tohoto typu a rozsahu umožňuje ukončení všech pravidel, předpisů a článků, dokonce i těch, které se nacházejí v ústavě." A byl to Trump, kdo prohlásil, že pokud bude zvolen, stane se diktátorem, ale až "první den".

Za druhé, je tu skutečně oslava násilí a závan fašismu vycházející z Trumpa a davu MAGA, který ho obklopuje. Koneckonců, je to sám Trump – a jemu blízké postavy – kdo už léta přikládají olej do ohně sváru ve fašisticky odlehčeném módu.

Příkladů je nespočet.

Když měl Trump v debatě v roce 2020 příležitost odsoudit bělošské supremacisty a milice a zříci se násilí, vše, co by polovojenským Proud Boys řekl, bylo: "Ustupte a stůjte opodál." Stáli opodál. 6. ledna zemřelo pět lidí v důsledku povstání, které Trump podnítil, přičemž se ho zúčastnili i Proud Boys. Trump zopakoval svá falešná tvrzení o volebních podvodech – "Vyhráli jsme tyto volby a vyhráli jsme je drtivě" – a řekl burácejícímu davu na svém shromáždění ráno 6. ledna: "Pokud nebudete bojovat jako o život, už nebudete mít žádnou zemi." V krátkém sledu vypukly v americkém Kapitolu násilné scény, které poprvé v americké historii přerušily pokojné předání moci. Vůdci Proud Boys byli odsouzeni za pobuřování za svou roli v násilnostech. Trump naznačil, že pokud bude znovu zvolen, zváží jejich omilostnění.

Poté, co byl Paul Pelosi, dvaaosmdesátiletý manžel předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, napaden kladivem a roztříštili mu lebku, Trump se mu opakovaně vysmíval a násilný útok zlehčoval. Na jednom shromáždění Trump řekl, že pokud bude znovu zvolen, "postaví se šílené Nancy Pelosi", načež se zeptal davu příznivců: "Mimochodem, jak se daří jejímu manželovi?" a řekl, že "zeď kolem jejího domu" neodvedla "dobrou práci" při jeho ochraně. Dav MAGA burácel smíchy.

Neměli bychom také ztrácet ze zřetele strašlivé případy násilí, které lze vystopovat ke xenofobii, kterou Trump tak vytrvale pěstuje. Když Trump oznamoval svou kampaň v roce 2015, řekl:

"Když Mexiko posílá své lidi, neposílají to nejlepší. Neposílají vás. Neposílají vás. Posílají lidi, kteří mají spoustu problémů, a přinášejí tyto problémy sebou. Přivážejí drogy. Přinášejí kriminalitu. Jsou to násilníci. A někteří, předpokládám, jsou dobří lidé."

Mezi takovými štvavými slovy – opakovanými při jiných příležitostech několikrát – a masakrem ve Walmartu v El Pasu, kde v roce 2019 mladý muž zavraždil dvacet tři lidí a zranil dvacet dva dalších při běsnění vedeném s jasným záměrem ukončit "hispánskou invazi" zabíjením přistěhovalců a Mexičanů v pohraničním městě El Paso v západním Texasu, existuje souvislost.

Stejně tak v roce 2018 provedl antisemitský střelecký útok v synagoze Tree of Life v Pittsburghu, který si vyžádal životy jedenácti věřících a šest jich zranil, muž vyburcovaný k akci údajnou hrozbou, kterou představuje imigrace. S odkazem na Hebrejskou společnost pro pomoc imigrantům (HIAS) pachatel na sociální síti Gab napsal, že "HIAS rád přivádí vetřelce, kteří zabíjejí naše lidi. Nemůžu jen tak sedět a dívat se, jak jsou moji lidé masakrováni. Vykašlete se na optiku, jdu dovnitř."

"Téměř každá kritika Trumpa," píše novinář Edward Luce, "je již MAGA překrucována jako podněcování k jeho zavraždění. Je to orwellovský pokus umlčet to, co zbylo ze snahy zabránit mu v opětovném získání moci." Luce má naprostou pravdu.

Atmosféra násilí a strachu byla ve Spojených státech v posledním desetiletí skutečně živena – ale jejím primárním zdrojem byl sám Trump. V souladu s jazykem nacistů nazval Trump své oponenty "havětí" a řekl, že imigrace "otravuje krev" země. Je chmurnou ironií, že i když Trumpovi příznivci naříkají nad údajně štvavou rétorikou, Trump – a země jako celek – se stali jeho oběťmi. A je to další, strašlivá ironie, že Trump, který jen o vlásek přežil tento pokus o vraždu, může docela dobře uspět a obrátit ho ve svůj prospěch.

Zdroj v angličtině: ZDE

0