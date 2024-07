Biden tvrdí, že pro „palestinskou komunitu“ udělal víc než kdokoli jiný

18. 7. 2024

Prezident také tvrdil, že do Izraele poslal pouze „obranné zbraně“, ačkoli tam poslal desítky tisíc těžkých bomb. Prezident Biden v rozhovoru zveřejněném v pondělí prohlásil, že pro „palestinskou komunitu“ udělal více než kdokoli jiný, což jsou komentáře, které přicházejí po více než devíti měsících, kdy jeho administrativa podporovala genocidní kampaň Izraele v Gaze. „Jsem člověk, který udělal pro palestinskou komunitu víc než kdokoli jiný,“ řekl v pořadu 360 With Speedy na YouTube. Jako příklad toho, co udělal pro „palestinskou komunitu“, Biden uvedl: „ Jsem člověk, který otevřel všechna aktiva, jsem člověk, který se postaral o to, že jsem přiměl Egypťany, aby otevřeli hranice a nechali projít zboží, léky a potraviny.“ Biden však také podpořil izraelskou operaci na obsazení hraničního přechodu Rafáh na hranici mezi Egyptem a Gazou, který je od té doby uzavřen, uvádí na webu antiwar.com Dave DeCamp.

Zdá se, že Biden v rozhovoru také naznačil, že Izraeli poskytl pouze „obranné zbraně“, přestože jeho administrativa dodala desítky tisíc bomb a dalších druhů munice.

„Poslal jsem obranné zbraně,“ tvrdil Biden. „Odmítl jsem jim poskytovat útočné zbraně, třeba 2 000librové bomby, protože jsem jim dal jasně najevo, že nemohou používat tyto zbraně v civilních oblastech.“

Prezident zřejmě narážel na to, že jeho administrativa pozastavila dodávku 500 a 2 000librových bomb do Izraele. Dodávka 500librových bomb však byla schválena, přestože Izrael nadále shazuje těžkou munici na civilní obyvatelstvo.

Administrativa sice pozastavila jednu zásilku 2 000librových bomb, ale předtím jich do Izraele dodala 14 000 kusů. Izrael stále používá těžkou munici proti civilistům, jak sdělili izraelští představitelé agentuře Axios, armáda o víkendu shodila pět těchto bomb na tábor al-Mawasi při úderu, při kterém zahynulo nejméně 90 Palestinců, včetně mnoha žen a dětí. Izrael uvedl, že cílem úderu byl Mohammed Deif, vysoký vojenský velitel Hamásu, ale Hamás toto tvrzení popřel s tím, že se jedná o záminku k masakru civilistů.

Biden v rozhovoru vyjádřil silnou podporu Izraeli a myšlence sionismu. "Víte, co je to sionista? Kdyby neexistoval Izrael, každý žid na světě by byl v ohrožení. Je potřeba, aby byl silný, a je potřeba, aby židé měli místo, které by bylo jejich vlastní. Nemusíte být žid, abyste byli sionisté,“ řekl.

Američanka židovského původu Lily Greenberg Call, která kvůli Bidenově podpoře vyvražďování v Gaze odstoupila z ministerstva vnitra, kritizovala Bidena za časté tvrzení, že bez Izraele by židé nebyli v bezpečí. "Bezpečnost židů nemůže být - a nebude - na úkor svobody Palestinců. Tím, že se židé stanou tváří americké válečné mašinérie, se stáváme méně bezpečnými,“ uvedla Call ve svém rezignačním dopise.





