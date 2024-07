Putin na Ukrajině vyčerpal téměř všechny zásoby sovětských zbraní

19. 7. 2024

Vladimir Putin se snaží obnovit imperiální velikost, kterou ztratil po rozpadu Sovětského svazu. Zejména sovětským předchůdcům může děkovat za to, že mu jako odkaz zanechali obrovské množství vojenské techniky. Díky tisícům starých tanků a obrněných vozidel vede Putin na Ukrajině válku už třetím rokem. Se ztrátami, které Putinova armáda utrpí, se však již příští rok mohou vyčerpat i gigantické sovětské zásoby. Vladimir Putin se snaží obnovit imperiální velikost, kterou ztratil po rozpadu Sovětského svazu. Zejména sovětským předchůdcům může děkovat za to, že mu jako odkaz zanechali obrovské množství vojenské techniky. Díky tisícům starých tanků a obrněných vozidel vede Putin na Ukrajině válku už třetím rokem. Se ztrátami, které Putinova armáda utrpí, se však již příští rok mohou vyčerpat i gigantické sovětské zásoby.

SSSR měl více tanků než všechny země NATO dohromady. A obrněných vozidel obecně je více než ve všech zemích světa, poznamenává Alexander Golc, analytik Stockholmského centra pro východoevropská studia: Politbyro chápalo, že západní zbraně jsou účinnější, takže v případě války nepočítalo s kvalitou, ale s kvantitou. Putin zastává podobný přístup. K 17. červenci web Oryx, který zaznamenává ztráty techniky během ukrajinského konfliktu, uváděl, že ruská armáda ztratila již 16 906 jednotek obrněné techniky, včetně 3235 tanků (více, než bylo v pohybu na začátku války), 1464 obrněných transportérů, 4288 bojových vozidel pěchoty atd. Vezmeme-li v úvahu nezdokumentované ztráty, mohou být škody mnohem větší.

V prosinci se tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu pochlubil, že armáda v roce 2023 obdržela 1530 tanků. Jen se nezmínil o tom, že téměř 85 % z nich (podle Mezinárodního institutu pro strategická studia, IISS) tvoří stará technika převzatá ze zásob: Hlavně tanky T-72, ale také T-62 a dokonce i T-54 a T-55 vyrobené po 2. světové válce. Byly modernizovány, vrženy do bitvy a po stovkách spáleny na ukrajinských polích, zasaženy drony, raketami HIMARS, granáty ze samohybných houfnic nebo přenosnými granátomety (jen od začátku války bylo podle Oryxe zničeno a opuštěno 1515 T-72 různých modelů).

V letošním roce se očekává, že Rusko vyrobí přibližně 1 500 tanků a 3 000 dalších obrněných vozidel, ale 85 % z nich je restaurováno a přeměněno na vybavení ze zásob, poznamenávají odborníci z Royal United Services Institute (RUSI).

Největším problémem Ruska jsou tanky a bojová vozidla pěchoty, které jsou podle expertů nezbytné pro jakoukoli větší ofenzívu. Ačkoli Rusko mělo v únoru na skladě asi 3 200 tanků, až 70 % z nich "se od začátku války nepohnulo ani o píď", řekl analytik IISS Michael Gjerstad. Podle něj je značná část tanků T-72 (těchto tanků má Rusko nejvíce) zaparkována pod širým nebem od počátku 90. let, takže se zdají být ve velmi špatném stavu.

Podle Golce a Pavla Luzina, odborníka na ruskou armádu, hostujícího člena Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts University a Centra pro analýzu evropské politiky, bude při současném tempu bojových ztrát schopnost opravovat tanky a bojová vozidla pěchoty vyčerpaná zhruba za rok, do druhé poloviny roku 2025.

Nová technika nemůže nahradit zející mezery v armádě: Podle Luzina může Rusko vyrobit pouze 30 nových tanků ročně. A může se ukázat, že jsou záplatované: Když Ukrajinci v roce 2023 ukořistili tank T-90M (nejmodernější, uvedený do služby v roce 2020), ukázalo se, že jeho zbraň byla vyrobena v roce 1992 (tehdy se začal vyrábět první model T-90).

Podle Gjerstada nemůže z montážní linky sjet více než 28 zcela nových T-90M ročně.

Od začátku války bylo na frontu posláno 175 tanků T-90M, které Putin několikrát označil za nejlepší na světě. Oryx zaznamenal ztrátu téměř 60 % z nich.

Výrobu nových a modernizaci starých tanků a bojových vozidel pěchoty komplikuje nedostatek komponentů – jak západních, které je třeba získávat obcházením sankcí, tak i našich. Zásoby určené k použití v roce 2025 již byly z velké části vyčerpány, poznamenává Luzin, a mnoho kritických komponentů a náhradních dílů bylo dříve dovezeno z Evropy. Někdy lze najít alternativy, ale ty jsou obvykle horší kvality. Například termokamery francouzské firmy Thales byly nahrazeny čínskými a běloruskými, poznamenal RUSI, "méně efektivními, ale adekvátními".

Kromě toho staré sovětské výrobní řetězce již neexistují. Důležitými centry vojenské výroby byly Gruzie, NDR a Ukrajina (hlavní výroba věží pro T-72 se nacházela v Charkově). Počet pracovníků ve vojensko-průmyslovém komplexu klesl od sovětských dob z 10 milionů na 2 miliony, přičemž k odpovídající výměně v důsledku automatizace nedošlo, dodává Luzin.

Velká pozornost je věnována převaze ruské armády v palebné síle. Odvrácenou stranou toho je rychlé opotřebení dělostřeleckých hlavní. V Rusku jsou pouze dvě továrny s rotačními kovacími stroji potřebnými k výrobě hlavní a každá z nich dokáže vyrobit pouze asi 100 kusů ročně oproti požadovaným tisícům. Toto zařízení není jak nahradit, poznamenává Luzin: V celé sovětské a postsovětské historii se v zemi používaly pouze dovážené stroje.

