Americké zpravodajské služby varují, že Rusko vyzbrojí Húsie

22. 7. 2024

čas čtení 5 minut

Velitel amerického Centrálního velitelství říká, že USA "selhávají" v odstrašení útoků na lodní dopravu v Rudém moři a že "američtí vojáci zemřou, pokud budeme pokračovat touto cestou". Obavy amerických zpravodajských služeb: Rusko dodá protilodní střely Húsiům v Jemenu v reakci na americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Velitel amerického Centrálního velitelství říká, že USA "selhávají" v odstrašení útoků na lodní dopravu v Rudém moři a že "američtí vojáci zemřou, pokud budeme pokračovat touto cestou". Obavy amerických zpravodajských služeb: Rusko dodá protilodní střely Húsiům v Jemenu v reakci na americkou vojenskou pomoc Ukrajině.

Americké zpravodajské služby varovaly, že Rusko by se mohlo podílet na vyzbrojování húsijských rebelů v Jemenu protilodními střelami v odvetě za podporu Bidenovy administrativy ukrajinským útokům na ruské území americkými zbraněmi, uvedl v pátek Wall Street Journal.

Podle zprávy tyto obavy přicházejí v návaznosti na tajný dopis, ve kterém velitel amerického Centrálního velitelství (CENTCOM) generál Michael "Erik" Kurilla varoval amerického ministra obrany Lloyda Austina, že současné americké vojenské operace v regionu "selhávají" v odstrašení útoků Húsiů na lodní dopravu v Rudém moři. Doporučil podle amerických představitelů "širší" přístup.

Kurilla ve svém dopise napsal, že celá administrativa musí zvýšit úsilí proti Húsiům: ekonomicky, diplomaticky i vojensky.

"Mnoho lidí považovalo tón memoranda za trochu šokující," řekl představitel obrany. V podstatě se v něm psalo, že "američtí vojáci zemřou, pokud budeme pokračovat touto cestou".

Bílý dům pracuje na diplomatickém úsilí, aby zabránil Moskvě v transferu zbraní do Jemenu tím, že využije třetí zemi k přesvědčení prezidenta Vladimira Putina, aby se nepřipojil k Íránu v dodávkách zbraní Húsiům. Podle novin kombinace zpravodajských informací, že Moskva možná plánuje poskytnout vojenskou podporu Jemenu, a varování z Kurilly vyvolala otázku, zda Bílý dům dělá dost pro to, aby zastavil jejich útoky v Rudém moři a jinde, jak dokládá útok bezpilotního letounu v noci ze čtvrtka na pátek v Tel Avivu.

Podle zdroje v americké administrativě bylo americké centrální velení již požádáno, aby připravilo "široký seznam potenciálních cílů", včetně konkrétních teroristů, pro možné útoky na ně. Přesto někteří američtí představitelé uvedli, že by bylo možné zasáhnout Húsie výrazněji - a lépe chránit lodě, na které útočí téměř denně. Podle zdrojů citovaných ve Wall Street Journal bylo možné zasáhnout například další cíle včetně větších skladů zbraní, vůdců Húsiů - nebo cílů, kde je potenciál obětí vyšší.

Bílý dům povolil americké armádě zaútočit na cíle Húsiů – rakety a bezpilotní letouny – před jejich vypuštěním, a podnikl další "omezené kroky", včetně sedmi plánovaných vojenských operací, uvádí zpráva. Jiný bezpečnostní zdroj v USA tuto politiku obhajoval a tvrdil, že USA a jejich spojenci zničili "značné množství schopností Húsiů", včetně stovek raket a odpalovacích zařízení, stovek útočných dronů, desítek skladů zbraní a vybavení a několika velitelských a řídících zařízení, systémů protivzdušné obrany, radarů a vrtulníků.

Přesto představitelé amerického ústředního velitelství uvedli, že jejich síly nemohou zabránit Húsiům v útocích na lodě v Rudém moři nebo v úžině Báb al-Mandab, protože nedostali souhlas k rozsáhlým útokům. "Pokud řeknete armádě, aby obnovila svobodu plavby, a pak jí řeknete, aby byla pouze defenzivní, nebude to fungovat," řekl jeden americký představitel. "Jde o ochranu lodí, aniž by to ovlivnilo hlavní příčinu."

Obavy z předání ruských raket Húsiům se minulý měsíc zvýšily, když ruský prezident Vladimir Putin varoval, že Moskva by mohla dodávat zbraně nepřátelům USA kvůli politice Bílého domu vůči Ukrajině. "Reakce může být asymetrická a my o tom budeme přemýšlet," řekl Putin novinářům na mezinárodním ekonomickém fóru v ruském Petrohradě.

Od té doby nebyly rakety převezeny, ale podle amerických zdrojů již byli zástupci Húsiů spatřeni v Rusku. Mezitím by rakety mohly být podle zprávy přepravovány íránskými pašeráckými trasami.

Jevgenij Perder, 50 let, z Tel Avivu, byl zabit při útoku dronu. Po osudném útoku bezpilotního letounu uspořádal premiér Benjamin Netanjahu telefonickou bezpečnostní konzultaci. Možnost izraelské vojenské akce v Jemenu se zvažuje poprvé od začátku války.

Izraelští představitelé řekli zpravodajskému serveru Ynet, že "Izrael odpoví na útok bezpilotního letounu Húsiů. Možnost útoku na jemenské půdě je na stole a nemůžeme vyloučit reakci v Jemenu." V Izraeli se soudí, že cílem útoku byla americká ambasáda. "Vyšetřuje se to, ale zdá se, že to nebyla náhoda. Pravděpodobně to byl jejich cíl," dodali. Izraelský zdroj řekl saúdské síti "Al-Hadath": "Budeme vyšetřovat zapojení Íránu do vypuštění dronu."

Americké velvyslanectví v Izraeli ve svém prohlášení uvedlo: "Jsme si vědomi útoku bezpilotního letounu, k němuž se Húsiové přihlásili. Budova velvyslanectví USA nebyla poškozena. Nemáme žádné zprávy o zraněních amerického personálu ani našeho místního personálu. Jsme v úzkém kontaktu s izraelskými úřady, abychom plně vyšetřili zdroj exploze a její zamýšlený cíl."

Americký velvyslanec v Izraeli Jack Lew tweetoval: "Jsem šokován nestoudným útokem bezpilotního letounu Húsiů v Tel Avivu dnes ráno. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinným příslušníkům zesnulého. Jsme vděční, že zaměstnanci naší pobočky amerického velvyslanectví jsou v bezpečí."

Zdroj v angličtině: ZDE

