Studie naznačuje, že by lék mohl prodloužit plodnost žen o pět let

23. 7. 2024

Rapamycin může být použit ke zpomalení stárnutí vaječníků a je bezpečný pro mladší ženy



Lék, který by mohl prodloužit plodnost žen o pět let - a pomoci jim žít déle v lepším zdraví - je podle prvních výsledků nové studie bezpečný pro mladou, zdravou populaci.



Výzkum změny užívání imunosupresiva rapamycinu byl označen za „změnu paradigmatu“ ve způsobu studia menopauzy.



Studie Validating Benefits of Rapamycin for Reproductive Aging Treatment (Vibrant) má za cíl změřit, zda lék dokáže zpomalit stárnutí vaječníků, a tím oddálit menopauzu, prodloužit plodnost a snížit riziko onemocnění souvisejících s věkem.

Studie, do které bude nakonec zapojeno více než 1 000 žen, se nyní účastní 34 žen ve věku do 35 let a každým dnem se připojují další.



Na studii se podíleli Yousin Suh, profesor reprodukčních věd a profesor genetiky a vývoje na Kolumbijské univerzitě, a Zev Williams, docent ženského zdraví a vedoucí oddělení reprodukční endokrinologie a neplodnosti na Columbia University Irving Medical Center.



Suh uvedl, že první výsledky naznačují, že je reálné doufat, že by lék mohl snížit stárnutí vaječníků o 20 %, aniž by ženy pociťovaly některý ze 44 vedlejších účinků, které rapamycin může mít a které sahají od mírné nevolnosti a bolestí hlavy až po vysoký krevní tlak a infekce.



Suh uvedl, že účastnice randomizované, placebem kontrolované studie ve skutečnosti samy uváděly zlepšení svého zdravotního stavu, paměti, hladiny energie a kvality kůže a vlasů: zlepšení zdravotního stavu odpovídá jiným studiím rapamycinu, které naznačují, že tento lék může prodloužit délku života o 9-14 % a zároveň oživit imunitní systém a orgány, které se ve stáří zhoršují.



"Výsledky této studie - první v lidské historii - jsou velmi, velmi pozitivní. Znamená to, že lidé s problémy s plodností souvisejícími s věkem mají nyní naději, zatímco dříve ji neměli,“ řekl Suh.



„Tyto první výsledky znamenají, že nyní máme jasnou šanci dosáhnout našeho konečného cíle: využít rapamycin k prodloužení životnosti vaječníků, a tím oddálit menopauzu a zároveň prodloužit životnost ženy a zlepšit její zdraví a kvalitu života.“



Suh uvedl, že tým nejméně 12 vědců pracujících na studii, která bude stát celkem více než 1 milion dolarů, má „velkou důvěru v to, že výsledky budou stejně pozitivní, až studii rozšíříme“.



„Svým způsobem jsou naše výsledky příliš dobré na to, aby byly pravdivé - až na to, že rapamycin je tak dobře prozkoumaný, že víme, že pravdivé jsou,“ řekl. „Tyto výsledky jsou jako splněný sen.“



Jedná se o první studii, která se zabývá jádrem stárnutí vaječníků a snaží se zpomalit rychlost, jakou k němu dochází. Předchozí výzkumy menopauzy se na ni zaměřovaly pouze na symptomatické úrovni.



„Stárnutí vaječníků je základní hnací silou stárnutí u žen,“ řekl Suh. „HRT je náplastí na stárnutí, které již proběhlo, ale pokud ženy užívají rapamycin ve svých třiceti letech, kdy jejich vaječníky začínají stárnout, ale ještě nejsou žádné příznaky, mohou celý proces stárnutí zpomalit.“



Vaječníky uvolňují vajíčka průběžně: ženy jich každý měsíc ztratí asi 50, přičemž jen jedno dosáhne ovulace. Malá týdenní dávka rapamycinu zpomaluje činnost vaječníků, takže uvolňují pouze 15 vajíček měsíčně. Suh a Williams odhadují, že se tím stárnutí orgánů sníží o 20 %.



„Víme, že to funguje u zvířat - a nyní víme, že je to bezpečné i pro lidi,“ řekl Williams. „Teď už jen potřebujeme větší studii, která by obě části spojila dohromady.“



Vzhledem k tomu, že rapamycin je levný, generický lék, který se již široce používá, bude podle něj po získání důkazů pokrok rychlý.



„Právě ty vlastnosti léku, které ho činí tak slibným a dávají mu tak velký potenciál pro rychlý a zásadní dopad na ženy, jsou paradoxně těmi samými faktory, kvůli kterým je těžké najít sponzory pro studii,“ řekl.



„To je důvod, proč se to dosud neudělalo: je to nákladná studie a bude z ní mít prospěch spousta žen - ale farmaceutické společnosti nemají motivaci investovat, protože není možnost vydělat na nepatentovaném léku.“



Klinická studie rapamycinu u lidí byla také považována za nemožnou, protože by trvalo desítky let, než by se zjistily jakékoli účinky na dlouhověkost. Vaječníky však stárnou tak rychle, že změny lze měřit v průběhu šesti měsíců .



Množství použitého rapamycinu je malé: ženám se podává 5 mg týdně po dobu tří měsíců ve srovnání s 13 mg denně, které mohou mít pacienti po transplantaci předepsány po dobu několika let. Dávky jsou však kritické: příliš mnoho rapamycinu by mohlo zcela zastavit ovulaci a zatím není známo, zda se kvalita folikulů nezhorší během další doby, po kterou budou vaječníky žít, a tím produkovat vajíčka s větší pravděpodobností obsahující genetické abnormality.



Dalším zajímavým výsledkem studie je, že všechny ženy pokračovaly v normální menstruaci, uvedl Williams. „Z toho vyplývá, že jsme se trefili do ideální dávky: kdybychom jí podávali příliš mnoho, menstruace by se stala nepravidelnou nebo by se zastavila.“



Vibrant podá zprávu za dva roky a bude následovat mnohem rozsáhlejší studie „fáze 2“. „Naší vizí je, že ženy po třicítce a starší mohou jednoduše navštívit svého rodinného lékaře, pokud chtějí mít větší svobodu v rozhodování o tom, kdy budou mít děti,“ řekl Suh.



Dodala, že ženy by mohly přestat užívat rapamycin po menopauze, ale vzhledem k širším zdravotním přínosům, které lék zřejmě poskytuje, by pro ně mohlo být výhodné v užívání pokračovat.









Podrobnosti v angličtině ZDE

