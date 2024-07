Lékaři v Chán Júnisu jsou přetíženi, obětí nové izraelské invaze přibývá

24. 7. 2024

Ředitel nemocnice Nasser prosí o zdravotnický materiál a říká, že personál nemůže zachránit příliv pacientů, protože IDF pokračují v útoku





Lékaři v největší nemocnici v jižním městě Chán Júnis na jihu Gazy prosili o zásobování zařízení, které je zahlceno zraněnými, protože izraelské nálety, dělostřelecká palba a boje v ulicích pokračují již druhým dnem.



"Není tu místo pro další pacienty. Na operačních sálech není místo. Chybí zdravotnický materiál, takže nemůžeme zachraňovat naše pacienty,“ řekl agentuře AFP Mohammed Zaqout, ředitel nemocnice Nasser.

Palestinští zdravotníci uvedli, že od doby, kdy izraelské síly zahájily novou pozemní invazi do Chán Júnisu, druhého města enklávy, bylo zabito více než 70 lidí a více než 200 jich bylo zraněno.





Obyvatelé sdělili agentuře Reuters, že izraelské tanky postoupily do Bani Suhaila, města na okraji centrálního Chán Júnisu, vojáci prohledali městský hřbitov a další obsadili střechy výškových budov, přičemž občas stříleli.





Podle nich byly stopy tohoto životu nebezpečného viru zjištěny v podzemní vodě v Chán Júnisu a Deir al-Balahu v centru území, zatímco záběry z Gazy ukazují lidi, kteří se snažili proplout kalužemi špinavé vody na ulicích zdecimovaných boji a bombardováním.







Izraelské nálety se zaměřily na Chán Júnis, z něhož po měsících bojů zbylo jen rozbitý beton a trosky. Izraelská armáda popsala boje v „boji zblízka“, kdy palestinští ozbrojenci bojovali s izraelskými jednotkami na ulicích."S Gazou je konec, Gaza je mrtvá, Gaza zmizela. Nezůstalo nic, nic,“ řekl agentuře AFP Hassan Qudayh, místní obyvatel, který byl nucen se evakuovat.Humanitární organizace se obávají, že poslední příkazy izraelských sil k evakuaci, které se týkají odhadem 400 000 lidí v Chán Júnisu a části pobřežní oblasti al-Mawasi, jednoduše nutí lidi k návratu do nebezpečných oblastí, na které byly opakovaně vedeny letecké a dělostřelecké útoky.„Nový příkaz k evakuaci vydaný izraelskou armádou zahrnuje asi 8,7 km čtverečních v takzvané ‚humanitární zóně‘ v oblasti al-Mawasi v Chán Júnis, čímž se rozloha zóny zmenšila o téměř 15 %,“ uvedla OCHA.Izraelské obranné síly (IDF) začátkem tohoto týdne uvedly, že se chystají „silově operovat“ proti militantům ve východní části Chán Júnisu, a obvinily bojovníky Hamásu, že tuto oblast využívají k odpalování raket na Izrael.Všem, kteří se tam ukrývají, nařídily, aby uprchli „do upravené humanitární oblasti v al-Mawasi“, a to navzdory zprávám, že izraelské síly operují také v částech al-Mawasi, které byly dříve označeny jako humanitární zóna.Agentura OSN pro palestinské uprchlíky UNWRA odhaduje, že více než 80 % celkové rozlohy pásma Gazy „bylo zařazeno pod evakuační příkazy nebo označeno jako zóna zákazu vstupu“.Louise Wateridgeová, mluvčí UNRWAna místě v Gaze, řekla rozhlasové stanici BBC Radio 4: „Stále slyšíme jen tu samou otázku: Kam mám jít?"Vzhledem k tomu, že Palestinci utíkají, mnozí již počtvrté, popáté či vícekrát, do oblastí s chátrající infrastrukturou, varovali představitelé Světové zdravotnické organizace před „vysokým rizikem“ šíření dětské obrny.