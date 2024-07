Británie stáhla námitku proti zatykačům Mezinárodního trestního soudu na izraelské představitele

26. 7. 2024

Labouristická vláda prohlásila, že se nebude zabývat otázkami ohledně jurisdikce tohoto soudu nad Netanjahuem a Gallantem



Velká Británie stáhla svůj odpor proti mezinárodnímu zatykači na Benjamina Netanjahua, čímž odstranila klíčovou překážku pro jeho vydání a zdůraznila tvrdší postoj, který vůči Izraeli zaujímá nová labouristická vláda.



Downing Street v pátek potvrdila, že vláda nepodá námitku proti jurisdikci mezinárodního trestního soudu, jehož hlavní žalobce Karim Khan usiluje o vydání zatykače na izraelského premiéra.





Tento krok zvyšuje pravděpodobnost, že ICC Khanově žádosti vyhoví, což by pro Izrael znamenalo ohromující mezinárodní výtku za způsob vedení války v Gaze a vystavilo Netanjahua riziku zatčení v případě jeho cesty do zahraničí.



Zástupce oficiálního mluvčího premiéra Keira Starmera uvedla: "Pokud jde o předložení návrhu, jednalo se o návrh předchozí vlády, který nebyl předložen před volbami. Mohu potvrdit, že vláda se jím nebude zabývat v souladu s naším dlouhodobým postojem, že o této záležitosti musí rozhodnout soud."



Dodala: „Vláda velmi silně vnímá vládu práva v mezinárodním i vnitrostátním měřítku a dělbu moci a podotýkám, že soudy již obdržely řadu podání na obou stranách a jsou dobře seznámeny s argumenty, aby mohly rozhodnout.“



Nechtěla se vyjádřit k tomu, zda labouristická vláda má názor na to, zda by měl být vydán zatykač na Netanjahua, a uvedla, že je to věcí soudů.



Khan v květnu oznámil, že žádá o vydání zatykače na Netanjahua a jeho ministra obrany Yoava Gallanta za válečné zločiny spáchané během útoku země na Gazu.





Usiluje také o vydání zatykačů na vysoké představitele Hamásu, včetně šéfa Hamásu v Gaze Jahjá Sinvara a velitele jeho vojenského křídla Mohammeda Deifa.





Bývalý britský premiér Rishi Sunak v květnu kritizoval Khanovo rozhodnutí a o měsíc později jeho vláda oznámila Mezinárodnímu trestnímu soudu, že podá právní námitku proti předpokladu, že soud má jurisdikci nad izraelskými občany.





Vysocí představitelé labouristů však trvali na tom, že budou respektovat nezávislost soudu. David Lammy, ministr zahraničí, v květnu v Dolní sněmovně prohlásil:„Labouristé zastávají názor, že rozhodnutí hlavního žalobce ICC o žádosti o vydání zatykače je nezávislou záležitostí soudu a žalobce.“





Desítky dalších skupin a zemí sdělily soudu, že chtějí předložit svá podání, a to z proizraelského a propalestinského hlediska. Patří mezi ně i Německo, které vyjádřilo obavy, že by případ neměl být projednáván, dokud konflikt v Gaze stále zuří.





Jeden ze zdrojů uvedl, že Lammy se chystá zakázat prodej „útočných“ zbraní, nikoli však „obranných“, které by mohly být použity k obraně Izraele před útoky ze zahraničí.





Ministr zahraničí minulý týden řekl v Dolní sněmovně: "Nebylo by správné, kdybychom zavedli plošný zákaz mezi našimi zeměmi a Izraelem. Správné by bylo, kdybych normálním způsobem zvážil otázky týkající se útočných zbraní v Gaze."





Izrael a Spojené státy, z nichž ani jeden není signatářem Mezinárodního trestního soudu, vyvíjely tlak na Spojené království, aby na své námitce setrvalo, a varovaly, že její upuštění by mohlo narušit mírová jednání, která zprostředkovává Washington.Rozhodnutí britské vlády nemusí nutně znamenat, že Khanově žádosti bude nyní vyhověno.Nový postoj Spojeného království naznačuje, že pod vedením labouristické vlády bude vůči Izraeli ostřejším kritikem.Minulý týden Lammy oznámil, že Spojené království se připojí k dalším zemím a obnoví financování palestinské humanitární agentury UNRWA, čímž zruší pozastavení financování předchozí vládou. (Když odkaz na tuto informaci na Britských listech jeden čtenář umístil na diskusní fórum Seznamu.cz, odkaz byl odstraněn jako údajná "fake news.)Britský ministr zahraničí se rovněž chystá oznámit částečný zákaz prodeje zbraní Izraeli.