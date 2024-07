Francouzská železniční síť byla před zahajovacím ceremoniálem olympijských her zasažena žhářskými útoky

26. 7. 2024

čas čtení 5 minut





Prokuratura zahájila formální vyšetřování poté, co koordinované útoky způsobily vážné narušení provozu na nejvytíženějších francouzských tratích



Prokurátoři zahájili formální vyšetřování poté, co sabotéři zaútočili na francouzskou vysokorychlostní železniční síť v sérii „záškodnických činů“, které způsobily chaos na nejvytíženějších železničních tratích v zemi několik hodin před slavnostním zahájením olympijských her.

Prokurátoři zahájili formální vyšetřování poté, co sabotéři zaútočili na francouzskou vysokorychlostní železniční síť v sérii „záškodnických činů“, které způsobily chaos na nejvytíženějších železničních tratích v zemi několik hodin před slavnostním zahájením olympijských her.



Státní železniční dopravce SNCF uvedl, že žháři se zaměřili na zařízení na vysokorychlostních tratích TGV spojujících Paříž se západem, severem a východem země a že během víkendu bude doprava v celé zemi vážně narušena.



„Jedná se o masivní útok velkého rozsahu s cílem ochromit síť TGV,“ uvedla SNCF a dodala, že mnoho spojů bude muset být zrušeno a situace potrvá „přinejmenším celý víkend, než budou provedeny opravy“.



Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová uvedla, že bylo zahájeno vyšetřování „úmyslného poškození majetku, které mohlo poškodit základní zájmy národa“, a zločinného spolčení.



K odpovědnosti se nikdo bezprostředně nepřihlásil, ale francouzská média citovala anonymní zpravodajské zdroje, podle nichž by podezřelými mohly být krajně levicové či „anarchistické“ skupiny, které na železniční síť útočily již v minulosti, nebo aktivisté z radikálního prostředí.



Státní železniční dopravce uvedl, že se stal „během noci obětí několika souběžných záškodnických činů“, při nichž byly přeřezány a spáleny důležité optické kabely vedoucí podél kolejí. Vyzval všechny cestující, kteří mohou, aby odložili své cesty.



Generální ředitel společnosti SNCF Jean-Pierre Farandou uvedl, že útočníci zapálili kabely, po nichž vedou bezpečnostní informace pro strojvedoucí nebo mechanismy kontrolních stanovišť. "Je tam obrovské množství svázaných kabelů. Musíme je opravovat jeden po druhém, je to ruční práce“, která vyžaduje stovky pracovníků, řekl.



Farandou uvedl, že cílem útoku bylo pět „strategických nervových center“ sítě TGV na hlavních vysokorychlostních tratích spojujících Paříž s velkými provinčními městy, jako je Lille na severu, Bordeaux na jihozápadě, Štrasburk na východě a Marseille na jihovýchodě.



Všechny útoky se odehrály v pátek mezi jednou v noci a půl šestou ráno, informovala francouzská média. Čtyři z nich byly úspěšné, takže pouze jihovýchodní trať fungovala normálně poté, co tým noční údržby železnic překvapil několik sabotérů, kteří uprchli, uvedl rozhlas France Info.



„Vše nás vede k domněnce, že šlo o kriminální akce,“ řekl novinářům ministr dopravy Patrice Vergriete. „Koordinované načasování, dodávky nalezené v místech, odkud lidé utekli, žháři, kteří byli objeveni na místech.“



Valérie Pécresseová, šéfka regionu Île-de-France, který zahrnuje Paříž a její okolí, řekla: „Je zřejmé, že tento útok není náhodný, jeho cílem bylo destabilizovat Francii ve chvíli, kdy jsou zahájeny olympijské a paralympijské hry.“



Premiér Gabriel Attal uvedl, že vysokorychlostní trať na jihozápad byla postižena nejvíce a nový jízdní řád bude vypracován co nejdříve. „Tato operace byla koordinovaná,“ dodal. "Místa, která byla terčem útoku, byla nervovými centry. To svědčí o znalosti sítě."



Několik olympijských utkání, včetně fotbalových, se bude konat na stadionech mimo Paříž, včetně Nantes a Bordeaux. Cestovní plány přibližně 800 000 francouzských rekreantů budou tento víkend narušeny. Farandou řekl, že je to „smutný den“, protože útoky „nezodpovědných šílenců“ nejvíce postihnou rodiny.



O jednom z nejrušnějších prázdninových odjezdových víkendů léta uvízly na hlavních nádražích TGV včetně pařížského Gare Montparnasse, které obsluhuje Bretaň a jihozápad, velké davy cestujících poté, co byly jejich vlaky zrušeny.



Postiženy byly také vlaky Eurostar z Londýna do Paříže. „Všechny vysokorychlostní vlaky jedoucí do Paříže a z Paříže jsou odkloněny přes klasickou trať,“ uvedla společnost. Čtvrtina vlaků Eurostars mezi Londýnem a Paříží v pátek, sobotu a neděli byla zrušena.



Při zjevně nesouvisejícím incidentu bylo letiště Basilej-Mulhouse ve východní Francii krátce uzavřeno a evakuováno po vyhlášení bezpečnostního poplachu a nasazení pyrotechnické jednotky, uvedly místní úřady. Lety byly obnoveny brzy odpoledne.



Koordinované zásahy na železniční síti vyvolávají obavy před pátečním zahajovacím ceremoniálem olympijských her na Seině, kdy se očekává, že více než 300 000 diváků bude lemovat břehy řeky, zatímco flotila bárek a říčních lodí propluje centrem Paříže.





Na zabezpečení akce bylo nasazeno asi 45 000 policistů, 10 000 vojáků a 2 000 soukromých bezpečnostních agentů, na střechách jsou rozmístěni odstřelovači a ze vzduchu hlídkují drony.







Zdroj v angličtině ZDE

0