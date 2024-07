Polsko se začalo připravovat na velkou vlnu ukrajinských uprchlíků kvůli tomu, že Rusko zničilo ukrajinský energetický sektor

26. 7. 2024

Polsko může s nástupem chladného počasí čelit novému přílivu uprchlíků z Ukrajiny, řekl Dariusz Marczyński, ředitel odboru civilní ochrany a krizového řízení Ministerstva vnitra republiky.

"Máme jasné signály, že na podzim a v zimě je možný velký příliv Ukrajinců… Důvodem jsou ruské útoky na energetickou, tepelnou a dopravní infrastrukturu, jejichž důsledky jsou stále hmatatelnější," řekl Marczynski.

Bezprostředně po totální invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 uprchly do Polska statisíce Ukrajinců. Ke konci roku 2023 žilo v zemi více než 750 tisíc ukrajinských občanů, kteří měli aktivní digitální kód PESEL (jedenáctimístné individuální identifikační číslo). OSN předpověděla, že do konce roku 2024 by počet ukrajinských uprchlíků v republice mohl dosáhnout 1,1 milionu.

Rusko začalo ničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu od začátku roku 2024. V důsledku raketových útoků byla poškozena klíčová zařízení na výrobu energie: Vodní elektrárna Dněpr, jaderná elektrárna Trypilska v Kyjevské oblasti, jaderná elektrárna Burštyn v Ivano-Frankivské oblasti, jaderná elektrárna Ladyžyn ve Vinnycké oblasti, jaderná elektrárna Zmijiv v Charkovské oblasti atd.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červnu uvedl, že vrchol spotřeby energie v zemi minulou zimu byl 18 GW a polovina této kapacity byla ztracena kvůli ruským útokům. Ruská armáda mezitím pokračuje v útocích na ukrajinská energetická zařízení: Jen od 13. do 19. července bylo podle zprávy Ministerstva obrany Ruské federace provedeno 11 skupinových úderů vysoce přesnými zbraněmi a útočnými drony.

Zároveň se komplikují podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Evropě ve třetím roce války. Polsko tak od 1. července zrušilo jednorázový příspěvek pro uprchlíky ve výši 300 zlotých (přibližně 75 dolarů) a platby majitelům domů, kteří ubytovali Ukrajince, ve výši 40 zlotých (asi 10 dolarů) na osobu a osobu.

Evropská unie nicméně prodloužila zvláštní mechanismus pro přijímání ukrajinských uprchlíků až do roku 2026. Měla by jim být přiznána stejná práva v celé EU, měla by jim být poskytnuta zdravotní a sociální pomoc a dospělým by měl být umožněn přístup ke vzdělání pro děti a na trh práce pro dospělé. Podle Eurostatu získalo do konce dubna v EU dočasnou ochranu 4,2 milionu uprchlíků z Ukrajiny.

