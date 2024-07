Kamala Harrisová po jednání s Netanjahuem říká: „Nebudu mlčet“ k utrpení v Gaze

26. 7. 2024

Demokratická uchazečka o prezidentský úřad nasadila tvrdý tón ve veřejných vyjádřeních po setkání s izraelským premiérem při návštěvě USA



Kamala Harrisová, předpokládaná demokratická kandidátka na prezidentku USA, naléhala na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ohledně „strašlivé“ humanitární situace v Gaze během rozhovorů, které označila za upřímné, a dodala: „Nebudu mlčet.“



Ve výrocích, které byly bedlivě sledovány kvůli známkám posunu od politického přístupu Joea Bidena, americká viceprezidentka po setkání řekla: "To, co se stalo v Gaze za posledních devět měsíců, je zničující. Obrazy mrtvých dětí a zoufalých hladových lidí, kteří prchají do bezpečí, někdy vysídleni podruhé, potřetí nebo počtvrté." Kamala Harrisová, předpokládaná demokratická kandidátka na prezidentku USA, naléhala na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ohledně „strašlivé“ humanitární situace v Gaze během rozhovorů, které označila za upřímné, a dodala: „Nebudu mlčet.“Ve výrocích, které byly bedlivě sledovány kvůli známkám posunu od politického přístupu Joea Bidena, americká viceprezidentka po setkání řekla: "To, co se stalo v Gaze za posledních devět měsíců, je zničující. Obrazy mrtvých dětí a zoufalých hladových lidí, kteří prchají do bezpečí, někdy vysídleni podruhé, potřetí nebo počtvrté."



Připustila, že „Izrael má právo se bránit“, a odsoudila Hamás jako brutální teroristickou organizaci, která vyvolala válku a dopustila se „“strašlivých činů sexuálního násilí“, ale dala jasně najevo, že záleží na tom, jak se Izrael brání, a později dodala: "Tváří v tvář těmto tragédiím [v Gaze] nemůžeme odvracet zrak. Nemůžeme si dovolit otupět vůči utrpení a já nebudu mlčet."



Vyzvala k vytvoření palestinského státu a k tomu, aby se Netanjahu a Hamás dohodli na příměří a propuštění rukojmích a ukončili tak válku, která podle ní vedla k úmrtí příliš mnoha nevinných civilistů. „Jak jsem právě řekla premiéru Netanjahuovi, je čas uzavřít tuto dohodu,“ řekla.



O několik hodin dříve se izraelský premiér těšil z Bidenova srdečnějšího pozdravu v Oválné pracovně, když řekl: „Od hrdého židovského sionisty k hrdému irsko-americkému sionistovi Vám chci poděkovat za 50 let veřejné služby a 50 let podpory státu Izrael.“





Podle zprávy Bílého domu o jejich setkání oba vedoucí představitelé „podrobně“ diskutovali o příměří a jednáních o rukojmích a Biden „vyjádřil potřebu odstranit zbývající nedostatky, co nejdříve dokončit dohodu, přivést rukojmí domů a dosáhnout trvalého ukončení války v Gaze“.





Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že se ve středu po svém vystoupení v Kongresu setkal ve Washingtonu s generálním ředitelem společnosti Tesla Elonem Muskem. „Diskutovali jsme o příležitostech a výzvách v oblasti umělé inteligence, o jejím dopadu na ekonomiku a společnost a zkoumali jsme možnosti technologické spolupráce s Izraelem,“ uvedl Netanjahu v příspěvku na Twitteru.





Netanjahu se má s Trumpem setkat také v pátek v jeho rezidenci v Mar-a-Lago. Oba muži mají napjaté vztahy od doby, kdy Netanjahu blahopřál Bidenovi k vítězství ve volbách v roce 2020, o nichž Trump bez důkazů tvrdil, že byly zmanipulované.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Během setkání Harrisová připomněla opakované vysídlování Palestinců od začátku války, kterou vyvolal útok Hamásu na jižní Izrael 7. října, při němž bylo zabito 1 200 civilistů a zajato 250 rukojmích.PAIzraelská odvetná ofenziva proti Hamásu zabila podle ministerstva zdravotnictví území ovládaného Hamásem více než 39 000 Palestinců v Gaze.Harrisová také vzpomínala, jak v dětství sázela stromy pro Izrael, a uvedla, že jako senátorka za Kalifornii i jako viceprezidentka má „neochvějný závazek vůči existenci státu Izrael" a jeho obyvatelům. Řekla, že Izrael má „právo se bránit a záleží na tom, jak to dělá".Příznivci Harrisové tvrdí, že je pravděpodobnější, že ta se pustí do veřejné kritiky Netanjahua než že by to udělal Biden a zaměří pozornost na civilní oběti mezi Palestinci v důsledku války v Gaze - i když by zachovala americkou vojenskou pomoc a další podporu Izraeli, která byla hlavním pilířem Bidenovy zahraniční politiky.Představitelé Bílého domu tvrdí, že Izrael a Hamás jsou „nyní blíže než kdykoli předtím" k dosažení dohody o příměří, přičemž jeden z vysokých úředníků americké administrativy uvedl, že byl dohodnut rámec dohody, ale že „stále zbývá vyřešit závažné otázky týkající se jejího provádění ...". „Neočekávám, že jednání bude znamenat ano nebo ne," uvedl úředník. "Je to něco jako: 'Jak uzavřeme tyto poslední mezery?'".Netanjahu ve středečním bouřlivém projevu na společném zasedání Kongresu slíbil „úplné vítězství" ve válce v Gaze a uvedl, že existuje „intenzivní" úsilí o návrat rukojmích domů, ale neuvedl příliš podrobností o tom, jak toho bude dosaženo.Harrisová - předsedkyně Senátu - se středečního Netanjahuova projevu na společném zasedání Kongresu nezúčastnila, ale vydala opatrné prohlášení, že její nepřítomnost by neměla být vykládána jako bojkot této akce.