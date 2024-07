Stavební řízení může položit nejen piráty, ale i vládu

30. 7. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Nechci dělat předčasné závěry, chci naopak doufat, že všechno dobře dopadne. Ale média jsou teď toho plná z nejrůznějších stran. Skoro se zdá, že pirátským ministrem Bartošem vedená reforma stavebního řízení ústí do katastrofy. Vlastně by to ani nebylo překvapením, protože už na jaře apelovala Hospodářská komora na zpomalení postupu.

Když ministr Bartoš trval na tom, že to zvládnou, trochu jsem lapal po dechu, protože tohle je opravdu vysoká hra. Stavební řízení je u nás dlouhodobě kritizováno a jeho zrychlení by mělo pomoci mnoha oblastem ekonomiky. Stejně tak pokud by došlo k jeho zpomalení či dokonce kolapsu, mělo by to nedozírné následky.

Ačkoli jsem z účasti pirátů ve vládě velmi zklamaný, pořád je volím, a jsem tedy asi jeden z mála „skalních voličů“, kteří jim ještě zůstali. Měl jsem proto tendenci chápat první zprávy o tom, jak digitalizace stavebního řízení selhává, jako politickou propagandu namířenou proti nim. Je toho ale i na mě už nějak moc. Zdá se, že kritika se ozývá ze všech stran, úředníci prý hrozí dokonce stávkou.

Na jedné straně si lze představit, že totální kolaps pirátů by pro další vládní strany byl dobrou zprávou. Nicméně zdá se mi, že pokud by k tomu opravdu došlo v důsledku nefunkční reformy stavebního řízení, je to na rezignaci celé vlády. Taková katastrofa padá na hlavu celého kabinetu a zejména premiéra. Zásadní věci, které ovlivňují chod celého státu a mají klíčový význam pro téměř všechna odvětví ekonomiky, nemůže premiér nechat bez kontroly a vlastní odpovědnosti.

A pořád si opakuji, jak by piráti byli skvělou opoziční stranou do dnešních časů. To jim šlo výborně. Vždyť se v roce 2017 dokázali z mimoparlamentní strany dostat na téměř 11 procent. Co by za to dali dnes! Angažmá ve Fialově vládě bude nejspíše jejich konec. Ostatně už teď mají jen čtyři poslance oproti lidoveckým třiadvaceti (za tři procenta voličské podpory). V unijních volbách utrpěli naprostý debakl a na podzim možná položí vládu. No, hlavně že ty jaderky zvládneme.







0