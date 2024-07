Od začátku války do Argentiny a Brazílie odešlo více než 135 tisíc Rusů

31. 7. 2024

Argentina a Brazílie se po totální invazi na Ukrajinu staly jedněmi z nejoblíbenějších destinací Rusů pro emigraci. Celkem se do těchto latinskoamerických zemí během 2,5 roku války přestěhovalo více než 135 tisíc občanů Ruské federace. Argentina jich podle migračních úřadů přijala asi 75 tisíc. Argentina a Brazílie se po totální invazi na Ukrajinu staly jedněmi z nejoblíbenějších destinací Rusů pro emigraci. Celkem se do těchto latinskoamerických zemí během 2,5 roku války přestěhovalo více než 135 tisíc občanů Ruské federace. Argentina jich podle migračních úřadů přijala asi 75 tisíc.

Rusové se raději usazují v Buenos Aires, hlavně v oblastech Palermo a Belgrano, které jsou známé svými módními restauracemi. Noví obyvatelé otevírají rusky mluvící kosmetické salony, bary, kavárny, školky a malá divadla. V hlavním městě Argentiny je také mnoho digitálních nomádů. Vízum pro digitální nomády se uděluje na 180 dní s možností jednorázového prodloužení pravidelně placené práce na dálku. Neexistují žádné požadavky na minimální mzdu.

Těhotné ruské ženy byly první, kdo se obrátil na Argentinu, protože tato země poskytuje novorozencům okamžité občanství a jejich rodičům dočasné povolení k pobytu a pracovní povolení, které jim umožňuje rychle získat místní pas.

Zapustit kořeny v Argentině však není tak snadné, vzhledem k její dlouhé historii finančních turbulencí a současné hospodářské krizi. Země se nyní potýká s roční inflací ve výši 272 %, jednou z nejvyšších na světě, a mírou chudoby 56 %.

60 tisíc Rusů se přestěhovalo do Brazílie. Většina z nich si vybrala město Florianópolis s 500 tisíci obyvateli, které se nachází na západním pobřeží ostrova Santa Catarina. Během 2,5 roku války Rusové investovali do ekonomiky země více než 300 milionů dolarů, zejména do nemovitostí, podle odhadů mezinárodní poradenské společnosti pro imigraci Hayman-Woodward na základě oficiálních údajů.

Nově příchozí obyvatelé říkají, že je láká chladnější klima a nižší kriminalita než v São Paulu a Rio de Janeiru. V jižních státech Brazílie již žijí potomci mnoha ruských Židů a přistěhovalců z Německa, kteří se přistěhovali po dvou světových válkách v minulém století. "Hledají místo, které se alespoň trochu podobá místu, odkud pocházejí," vysvětluje Leonardo Freitas, výkonný ředitel společnosti Hayman-Woodward, proč si většina příchozích vybrala jižní Brazílii, kde je nyní zima v plném proudu.

Brazílie také poskytuje výhody novopečeným rodičům, což umožňuje přistěhovalcům požádat o občanství po narození dítěte v zemi. Pas této země i Argentiny vám umožňuje volně cestovat do Evropské unie, zatímco s ruským dokladem je velmi obtížné se dostat do Evropy kvůli sankcím proti leteckému průmyslu, zpřísnění vízových požadavků a dalším omezením.

Brazílie i Argentina jsou navíc přátelské k zástupcům sexuálních menšin. Argentina se stala první latinskoamerickou zemí, která uznala manželství osob stejného pohlaví. V Rusku existuje záměrná politika diskriminace queer lidí. Za tímto účelem byl přijat zvláštní zákon zakazující tzv. "LGBT propagandu" a později Nejvyšší soud uznal mezinárodní LGBT hnutí za extremistické.

