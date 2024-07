S Projektem 2025 a Agendou 47 se Amerikou podporované převraty vracejí domů jako bumerang

1. 8. 2024

čas čtení 11 minut

Autoritářské, dystopické prostředí, které USA vytvořily na tolika místech po celém světě, přetvářejí ultrakonzervativní síly spojené s Trumpem za účelem jeho implementace na domácí půdě. Od doby, kdy se Spojené státy staly globální mocností, se američtí politici s oblibou snaží zastavit šíření lidových vlád v zahraničí podkopáváním demokratických institucí, svrháváním nebo vražděním zvolených vůdců a nastolováním brutálních a krutých vojenských diktatur. Skutečnost je taková, že Spojené státy napadly více zemí, zorganizovaly více převratů a nastolily více vojenských diktatur než kterákoli jiná imperialistická mocnost v historii. Jen během studené války Washington zorganizoval desítky invazí, zosnoval nebo sponzoroval řadu převratů, které nastolily podřízené vlády, a celkem se podílel na více než 70 pokusech o změnu režimu, píše C.J. Polychroniou.

Zapojení USA do zahraničních převratů bylo tak rozšířené, že se často vtipkovalo, že ve Spojených státech nikdy nedošlo ke státnímu převratu, protože tam není žádné americké velvyslanectví. Tento vtip samozřejmě vznikl ještě před politickou érou bývalého amerického prezidenta Donalda J. Trumpa. Neboť to, co se stalo 6. ledna 2021 na americkém Kapitolu, byl pokus o státní převrat podnícený rétorikou odcházejícího prezidenta v rámci jeho snahy zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Trump navíc varoval voliče před „krvavou lázní“ v zemi, pokud nebude v listopadu 2024 zvolen.

Spojené státy náměsíčně směřují k demokratickému kolapsu a k Trumpově protofašistické diktatuře. Pokud bude Donald Trump v listopadu zvolen, „rukavice půjdou dolů“, jak před několika měsíci hrdě oznámila šéfka Republikánského národního výboru Lara Trumpová. Ti, kdo se zabývají takovými myšlenkami, jako by naznačovali, že ke zničení demokracie je zapotřebí geniality. Přesto reakční vzpoura proti demokracii (nebo tomu, co z ní v USA zbylo) probíhá od chvíle, kdy Trump získal kontrolu nad Republikánskou stranou. Trump během své kampaně v roce 2016 podporoval násilí a ostře útočil na své oponenty. Po nástupu do prezidentského úřadu projevoval neomalené autoritářské tendence a útočil na tisk. A když v roce 2020 prohrál svobodné a spravedlivé volby, pokusil se zablokovat pokojné předání moci.

Žádný znepokojený občan by neměl pochybovat o tom, že reakční síly v této zemi, vedené jedním z nejautentičtějších podvodníků v politických dějinách, jsou tak blízko demontáži americké demokracie, jako nikdy předtím.

Ale i kdyby Trump nebyl dostatečně schopný na to, aby sám vypracoval plán demontáže naší demokracie zevnitř, existuje spousta extrémních pravičáků, kteří jsou schopni a ochotni mu ukázat, jak se to dá udělat. Autoritářské a dystopické prostředí, které Spojené státy vytvořily na mnoha místech světa od konce druhé světové války až do současnosti - díky washingtonské podpoře utlačovatelských politických režimů, které se dopouštěly masivního porušování lidských práv vlastních občanů a nutily je žít v neustálém ohrožení -, totiž ultrakonzervativní síly spojené s Trumpem znovu vytvářejí s cílem zavést je ve Spojených státech. Přesně to je cílem Projektu 2025, plánu nadace Heritage Foundation, jehož cílem je přetvořit Spojené státy tak, aby odpovídaly ideologii a vizi neoliberálního protofašismu.

Projekt 2025 není Trumpovým plánem, ale plánem pro Trumpa. Je také spravedlivé zdůraznit, že Trump veřejně popřel, že by o dystopickém Projektu 2025 cokoli věděl. Přesto mnoho lidí, kteří během jeho prezidentství pracovali na vysokých pozicích, sloužilo jako autoři projektu. CNN uvedla, že našla přibližně 240 lidí „s vazbami jak na Projekt 2025, tak na Trumpa“. Je tedy směšné, aby Trump tvrdil, že o této extrémně krajně pravicové agendě neví a že „netuší, kdo za ní stojí“. Také Paul Dans, ředitel Projektu 2025 pro přechod na prezidentský úřad v nadaci The Heritage Foundation, který předtím působil v Trumpově administrativě jako šéf Úřadu pro personální řízení, v rozhlasovém pořadu během loňských republikánských primárek řekl, že „Trump je s tím velmi srozuměn“. Minulý týden tatáž osoba náhle prohlásila, že myšlenka, že Trump je napojen na Projekt 2025, je „hoax“.

Důležitější je, že ačkoli Trump a jeho volební štáb zdůrazňovali, že Agenda 47 je jejich oficiální politickou platformou pro prezidentské volby v roce 2024, Projekt 2025 a Agenda 47 se z hlediska myšlenek a politických plánů v mnohém překrývají. Obě obsahují plány na přetvoření americké vlády a občanské společnosti, které lze označit pouze za „fašistické“. Oba tvrdí, že jejich posláním je zachránit zemi před vlivem radikální levice.

Projekt 2025 předpokládá konec administrativního státu tím, že se celá federální byrokracie dostane pod přímou kontrolu prezidenta. Jinými slovy, plán počítá s tím, že Trump bude vládnout jako unitární exekutiva, což je dlouho považováno za cestu k autokracii. Podobně Trumpův plán v Agendě 47 spočívá v likvidaci toho, co nazývá „hlubokým státem“, a to propuštěním tisíců státních úředníků a jejich nahrazením stranickými přisluhovači (ačkoli v Agendě 47 jsou nazýváni „vlastenci, kteří milují Ameriku“). Trump tvrdí, že federální úředníci a politici se tak budou „zodpovídat americkému lidu“. Nikoliv prezidentovi, ten bude mít nyní nad federální byrokracií naprostou kontrolu, ale americkému lidu. V Agendě 47 samozřejmě není ani slovo o tom, jak „lid“ vůbec vstoupí do mocenské rovnice o odpovědnosti byrokratů a politiků vůči vůli lidu. Autoritářští vůdci a rádoby diktátoři však byli vždy mistry propagandy, kteří vymýšleli techniky masové manipulace prostřednictvím politiky iluzí. A žádný propagandistický nástroj v autoritářské příručce není tak účinný jako ten, který ospravedlňuje demontáž kontrolních mechanismů a rovnováhy jako „zkorumpované překážky lidové vůle“.

Státní kontrola nad veřejným vzděláváním a učiteli byla vždy nedílnou součástí fašistické ideologie a strategie. V neoliberální protofašistické mentalitě, která řídí myšlení architektů Projektu 2025, se však tvrdí, že federální zásahy do vzdělávání by měly být výrazně omezeny a že by nakonec mělo být zrušeno federální ministerstvo školství. Je tomu tak proto, že jejich reakční vize budoucnosti Spojených států by neměla námitky proti přeměně veřejných škol na náboženské zóny a vyzývá k odmítnutí „genderové ideologie“ a zákazu „kritické rasové teorie“. Je tedy nanejvýš důležité, aby se kompletní pravomoc nad základním a středním školstvím, včetně financování, přenesla na státní a místní úroveň. Stejně tak Projekt 2025 podporuje všeobecnou volbu škol a umožnění přístupu k veřejným prostředkům na úhradu školného na soukromých školách. Kromě toho chce Projekt 2025 zakázat všem zaměstnancům nebo institucím veřejného školství používat při oslovování žáka zájmeno, které „neodpovídá biologickému pohlaví osoby “, bez písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníků žáka.

Výzva k zákazu „kritické rasové teorie“ naprosto odhaluje ideologické základy architektů Projektu 2025. Chtějí, aby byla „kritická rasová teorie“ vytlačena ze školních tříd, protože podle nich její důraz na rasistickou historii Spojených států „narušuje hodnoty, které drží společenství pohromadě“. Je však poněkud ostudné, že vynechali zmínku o otroctví jako jedné z hodnot, které by měly „držet komunity pohromadě“.

Pokud jde o vysokoškolské vzdělávání, které je reakčními mozky stojícími za Projektem 2025 tvrdě napadáno za to, že je „nepřátelské vůči svobodě projevu“ a „americké výjimečnosti“, studentské půjčky a granty by měly být předány do rukou soukromého sektoru. Vyzývají také příštího prezidenta, aby bagatelizoval hodnotu bakalářského titulu tím, že jej zruší jako požadavek pro jakékoli federální zaměstnání, pokud není výslovně požadován.

Agenda 47 je v otázce vzdělávání ještě extrémnější verzí Projektu 2025 a má mnohem blíže k autentickému fašismu. Trumpovy návrhy pro školy K-12 mimo jiné požadují ukončení federálního financování všech škol, kde se vyučuje „kritická rasová teorie“, certifikaci pouze učitelů, kteří vyznávají „vlastenecké hodnoty“, propuštění zaměstnanců ministerstva školství považovaných za radikální fanatiky a marxisty, prosazení modliteb ve veřejných školách a zrušení funkčního období učitelů.

Stejné extremistické názory na imigraci a změnu klimatu sdílí i Trumpova Agenda 47 a Projekt 2025. Projekt 2025 chce rozbít celý americký imigrační systém, zatímco Trump chce zavést drakonická opatření proti přistěhovalcům bez dokladů, což zahrnuje i slib deportovat miliony přistěhovalců bez dokladů žijících ve Spojených státech.

Co se týče změny klimatu, Projekt 2025 se týká projektu, který podporuje agendu fosilních paliv a chce jít tak daleko, že chce zrušit Národní úřad pro oceán a atmosféru, protože je „jedním z hlavních hybatelů poplašné zprávy o změně klimatu“.

A konečně, jak Projekt 2025 nadace Heritage Foundation, tak Trumpova Agenda 47 zcela jasně ukazují, že služba zájmům plutokracie je pro ně stejně důležitá jako ničení životního prostředí a představuje zpátečnictví v oblasti sociálního a kulturního pokroku prostřednictvím zavádění extrémních autoritářských opatření. Projekt 2025 kromě jiných zásadních změn daňového systému požaduje snížení daně z příjmu právnických osob na 18% a upevnění daně z kapitálových výnosů a dividend na 15%. V případě druhého Trumpova prezidentství by zcela jistě došlo také k dalšímu kolu snižování daní zaměřenému na velmi bohaté.

Souhrnně řečeno, žádný znepokojený občan by neměl pochybovat o tom, že reakční síly v této zemi, vedené jedním z nejautentičtějších podvodníků v politických dějinách, jsou tak blízko, jako nikdy předtím, k demontáži americké demokracie a jejímu následnému nahrazení dystopickým prostředím, které se řídí stejnými vizemi, hodnotami, a dokonce i taktikou, jež byly charakteristickým znakem amerického imperialistického úsilí o nastolení a podporu neofašistických režimů po celém světě.

Celý článek v anglickém originále ZDE

0