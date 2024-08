Prodej zbraní ze Spojeného království do Izraele je nepatrný, ale Tel Aviv panikaří kvůli možnému zákazu

2. 8. 2024

Netanjahu se dostává do stále větší izolace, ale Británie zůstává jedním z jeho nejbližších spojenců v Evropě. Starmerovo rozhodnutí se bude počítat, upozorňuje Azriel Bermant, který přednáší mezinárodní vztahy na univerzitě v Tel Avivu.



V Izraeli se horečně spekuluje o tom, že nová labouristická vláda je připravena zavést zákaz prodeje britských zbraní do země. Tváří v tvář eskalaci napětí v Libanonu nyní Británie údajně své rozhodnutí odkládá, což však příliš neuklidnilo izraelské obavy z toho, co by se mohlo stát, kdyby se k němu přece jen rozhodla. Přestože se vojenský vývoz do Izraele v loňském roce odhadoval na pouhých 18,2 milionu liber, zbrojní embargo je všeobecně vnímáno jako vhodný a účinný prostředek, jak vyjádřit nesouhlas s jednáním Izraele vůči Palestincům.



Po útocích Hamásu na Izrael 7. října Keir Starmer jako tehdejší vůdce opozice pevně stál na straně Izraele a zpočátku se bránil výzvám k příměří. Přesto se nálada britské veřejnosti obrátila proti Izraeli kvůli stále tíživější humanitární situaci v Gaze a počtu zabitých palestinských civilistů. Labouristé již upustili od svého odporu proti mezinárodnímu zatykači na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta. Spojené království obnovilo platby palestinské humanitární agentuře OSN Unrwa. Pro mnoho Izraelců je však obzvláště znepokojující vyhlídka, že Británie pozastaví vývoz vojenského materiálu do Izraele. Britské komponenty se používají ve stíhacích letounech F-35, které Izrael nakupuje od Spojených států, a také ve vrtulnících a radarovém vybavení.





Alicia Kearnsová, tehdejší předsedkyně výboru pro zahraniční záležitosti Dolní sněmovny za Konzervativní stranu a současná stínová ministryně zahraničí, v březnu upozornila, že britská vláda obdržela od svých právníků analýzu, podle níž Izrael v Gaze porušil mezinárodní právo, ale tato analýza nebyla zveřejněna. To dostalo konzervativní vládu pod velký tlak, protože taková analýza by vyžadovala okamžité zmrazení prodeje zbraní, což se vláda zdráhala udělat. Smrt tří britských humanitárních pracovníků v Gaze 1. dubna zvýšila tlak na uvalení embarga.



Větší ochota Británie zavést zákaz vývozu částečně souvisí s tím, že Izrael odmítl povolit návštěvu Mezinárodního výboru Červeného kříže ve věznici Sde Teiman, kde jsou zadržováni palestinští vězni. Právníci britské vlády nedávno navštívili Izrael, aby zdůraznili postoj Británie, že odepření přístupu Červenému kříži je porušením Ženevských konvencí. Podle deníku Yedioth Ahronoth tehdejší ministr zahraničí David Cameron varoval Izrael, že pokračující odmítání přístupu by mohlo vyústit v celoevropské zbrojní embargo. Cameron byl také stále více frustrován nedostatečnou spoluprací Izraele při umožnění vstupu humanitární pomoci do Gazy.



Podporou návrhů na omezení soudních pravomocí dal Netanjahu svým krajně pravicovým koaličním partnerům volnou ruku k zastrašování nezávislého soudnictví a izraelských úředníků, kteří chrání lidská práva. Oslabení postavení izraelských soudních institucí zvyšuje riziko, že se izraelští vojáci i ministři stanou terčem žalob od mezinárodních soudů. Extrémisté, jako je ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, aktivně podporují vojáky zapojené do páchání válečných zločinů. To je spolehlivý způsob, jak přimět i blízké spojence, aby zpochybnili svou další vojenskou spolupráci s Izraelem.



V únoru nizozemský soud nařídil nizozemské vládě, aby zabránila dodávkám dílů pro stíhací letouny F-35 do Izraele kvůli obavám, že jsou využívány k porušování mezinárodního práva. Itálie od 7. října zachovává zákaz prodeje zbraní Izraeli. Kanada oznámila podobný zákaz v březnu. Izraelský ministr zahraničí Israel Katz reagoval, že "historie bude současný krok Kanady posuzovat tvrdě". Přesto má Netanjahuova vláda k dispozici jen omezené možnosti, jak takovému embargu čelit, a bylo by dobré, aby byla opatrná: Izrael se dostává do stále větší izolace v době rostoucího nebezpečí pro zemi a Británie zůstává jedním z jeho nejbližších spojenců v Evropě.



Před půl stoletím tomu bylo jinak. V roce 1973 se premiér Edward Heath pyšnil zákazem dodávek náhradních dílů pro izraelské tanky a odepřením přístupu letadlům amerického letectva, která zásobovala Izrael zbraněmi v době vrcholící jomkippurské války v říjnu téhož roku. Izrael zuřil, že Británie prodává zbraně jeho arabským nepřátelům a zároveň blokuje vojenské dodávky Izraeli. To se Londýnu vymstilo během války o Falklandy v roce 1982, kdy Izrael prodal zbraně Argentině. Izrael se navíc zdráhal sdílet s Londýnem zpravodajské informace týkající se sovětského vybavení, které bylo ukořistěno během války v roce 1973. Jak v listopadu 1973 uvedl "koordinační výbor pro zpravodajství po válce na Blízkém východě" ve Whitehallu, Britové přišli o "potenciálně největší zdroj zpravodajských informací o sovětském vybavení a taktické doktríně, který byl kdy západnímu světu předložen".



Pokud se vrátíme do současnosti, je nerealistické věřit, že by britské zbrojní embargo skutečně něco změnilo na místě. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru bude Izrael v letech 2019-2023 dovážet 69 % svých zbraní ze Spojených států a 30 % z Německa. Izrael a Spojené království navíc úzce spolupracují v oblasti kybernetiky a zpravodajských služeb. Izrael předal Spojenému království důležité zpravodajské informace o íránských aktivitách proti disidentům v Londýně. Obě země mají zájem na zachování této spolupráce.



Dne 14. dubna se letouny britského královského letectva Typhoon podílely na úspěšném zachycení íránského dronu a raketového útoku na Izrael. Vzhledem k tomu, že vyhlídka na přímou válku mezi Izraelem a Íránem se zdá být stále pravděpodobnější, mohlo by zavedení zákazu zbraní v této době Íránce povzbudit. Británie a její evropští partneři nemohou ignorovat skutečnost, že Írán podporuje Rusko bezpilotními letouny, které byly použity v jeho brutální válce proti Ukrajině. Cameron po íránském útoku připustil, že zastavení prodeje zbraní Izraeli by Británii "spíše ubralo, než přidalo".





To může pomoci vysvětlit, proč Británie nyní údajně odkládá rozhodnutí o zákazu vývozu zbraní do Izraele. V této nebezpečné době si Starmer možná spočítal, že pro Spojené království bude lepší, když si zachová vliv na Izrael.







