Dodávky zboží z Turecka do Ruska se kvůli problémům s platbami propadly o téměř 30 %

2. 8. 2024

Hrozba sekundárních amerických sankcí proti tureckým bankám, které přijímají platby z Ruska, tvrdě zasáhla rusko-turecký obchod. Hrozba sekundárních amerických sankcí proti tureckým bankám, které přijímají platby z Ruska, tvrdě zasáhla rusko-turecký obchod.

V lednu až červnu 2024 vývoz zboží z Turecka do Ruska meziročně klesl o 28,3 % na 4,16 miliardy dolarů. Zejména v červnu se toto číslo snížilo o téměř 30 % ve srovnání se stejným měsícem loňského roku, a to na 670 milionů dolarů oproti 956 milionům. Vyplývá to z údajů tureckého statistického úřadu TurkStat, který cituje RBC.

Turecko také snížilo dovoz zboží z Ruska. Meziroční pokles ukazatele činil 10,3 % na 22,04 miliardy dolarů, zatímco v červnu se dovoz Turecka z Ruska dokonce zvýšil – oproti červnu loňského roku o 1,2 % na 2,95 miliardy dolarů. Zejména, jak v březnu napsala agentura Reuters, kvůli zmrazení plateb v tureckých bankách byly narušeny dodávky ruské ropy, a to i do Indie, Číny a Spojených arabských emirátů.

Podle turecké Rady pro regulaci trhu s energií (EPDK) také Turecko prudce snížilo dovoz plynu z Ruska. V dubnu turečtí dovozci nakoupili od Gazpromu pouze 413 milionů metrů krychlových plynu z plynovodů, což je 3,6krát méně než ve stejném měsíci před rokem (1,523 miliardy metrů krychlových). Turecké společnosti ruský LNG zcela odmítly: V dubnu přístavy země nepřijaly z Ruské federace ani jeden tanker se surovinami.

Problémy s bankovními platbami mezi Ruskem a Tureckem nastaly na konci roku 2023. Poté americký prezident Joe Biden podepsal dekret, který umožňuje americkému ministerstvu financí uvalit sekundární sankce proti úvěrovým institucím třetích zemí za spolupráci s ruskými sankcionovanými společnostmi a pomoc vojenskoprůmyslovému komplexu (MIC) Ruska. V červnu tohoto roku Spojené státy zahrnuly do definice vojenskoprůmyslového komplexu Ruské federace všechny společnosti a všechny jednotlivce, na které se dříve vztahovaly sankce.

Na tomto pozadí si Kreml stěžoval na "zcela bezprecedentní, neskrývaný a agresivní tlak" na Turecko ze strany Spojených států. Ujistil také, že vede dialog s tureckými orgány a hledá způsoby, jak tento problém vyřešit.

