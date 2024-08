Čína oznámila pokles dodávek elektřiny z Ruska na historické minimum

2. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Vývoz elektřiny z Ruska do Číny v roce 2024 prudce klesl: Od ledna do června se dodávky meziročně snížily o 76 % na 465 milionů kWh. Vývoz elektřiny z Ruska do Číny v roce 2024 prudce klesl: Od ledna do června se dodávky meziročně snížily o 76 % na 465 milionů kWh.

Celkové náklady na dodávanou elektřinu klesly o 75 % na 21,5 milionu dolarů a průměrné náklady na dodávku 1 kWh byly asi 0,046 dolaru.

Pokud se podaří udržet současné objemy dodávek, objem exportu do Číny do konce roku nepřesáhne 1 miliardu kWh, což bude rekordně nízké číslo v historii. Pro srovnání: V letech 2010-2020 byl průměrný roční objem vývozu elektřiny z Ruské federace do Číny na úrovni 3 miliard kWh.

Elektřina je exportována do Číny jako monopol společností Inter RAO. Dodávky přicházejí z Dálného východu do čínské provincie Chej-lung-ťiang. Celkem vedou z Ruska do Číny tři přenosová vedení (PTL) - 500 kV, 110 kV a 220 kV.

Inter RAO začal od roku 2021 zvyšovat vývoz do Číny kvůli rostoucí poptávce v republice. V roce 2022 společnost vyvezla do Číny rekordních 4,7 miliardy kWh, ale od poloviny roku 2023 se dodávky přes největší přenosové vedení 500 kV prakticky zastavily kvůli nedostatku energie na Dálném východě. V důsledku toho se v roce 2023 vývoz do Číny snížil na 3,1 miliardy kWh.

Inter RAO potvrdil pokles dodávek do Číny. Poznamenal, že na Dálném východě je stále nedostatek energetických kapacit kvůli nízkému objemu vody a opravám tepelných elektráren na pozadí rostoucí spotřeby.

V nadcházejících letech se situace s dodávkami nezlepší, protože poptávka po elektřině na Dálném východě roste rychlejším tempem, říká Sergej Roženko ze společnosti Kept. "Pokud se za posledních deset let zvýšila poptávka po elektřině v celé zemi o 10 %, pak na Dálném východě o 25 %. Poptávka navíc roste na pozadí výrazného nedostatečného investování do energetických kapacit regionu," poznamenává expert.

Situaci lze zachránit nasazením dočasné mobilní výroby, zejména na bázi plynových pístových jednotek nebo plynových turbín v kontejnerech, domnívá se odborník. Aby se urychlilo řešení problému, bude podle něj nutné nakoupit čínské plynové motory, které ruské společnosti nyní začínají využívat k výstavbě vlastních blokových stanic. Pokud se pilotní projekty osvědčí, bude možné se k otázce zvýšení vývozu elektřiny do Číny vrátit do roka, uzavřel Roženko.

Zdroj v ruštině: ZDE

