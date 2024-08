Podrobnosti o nepokojích v Anglii

3. 8. 2024

čas čtení 8 minut

Foto: Hořící policejní auto

Upozornění: K těmto ultrapravicovým násilnostem nedochází ve Skotsku. Skotové nepodléhají ultrapravicovému anglickému nacionalismu

Po útoku na policii a zapálení auta a budovy bylo zatčeno jen osm lidí

Po další noci plné nepokojů a výtržností v některých částech Spojeného království bylo v Sunderlandu zatčeno osm osob za trestné činy včetně násilných výtržností a vloupání



Northumbrijská policie dodala, že tři policisté byli po zranění převezeni do nemocnice. Jeden z nich byl mezitím propuštěn.



Nejméně jedna budova byla údajně zapálena a jedno auto bylo také převráceno a zapáleno, když se policie snažila zvládnout dav několika stovek protestujících.



Někteří z protestujících měli na hlavách kukly a někteří byli zahaleni anglickou vlajkou.V centru města a v nedaleké mešitě na St Mark's Road byli policisté zasaženi plechovkami od piva a kameny. Nick Lowles z organizace Hope Not Hate (Naděje, ne nenávist) na sociálních sítích napsal o hořící budově: "Krajně pravicový a rasistický protest vyvrcholil tímto. Hanba všem, kteří tyto protesty nadále omlouvají."



Původně se uvádělo, že byla zapálena policejní budova, ale podle pozdějších zpráv byla místo toho zapálena sousední budova.



Bylo zapáleno převrácené auto a výtržníci použili proti policistům hasicí přístroje.



Protesty, které na sociálních sítích propagovali krajně pravicoví aktivisté, začaly na nově zrekonstruovaném náměstí Keel Square. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět mladé muže, kteří házeli kameny na policii a křičeli "Čí jsou ulice? Naše ulice" a islamofobní skandování.

- Muslimští, židovští, hinduističtí a křesťanští představitelé vyzvali i ke klidu na případných víkendových demonstracích a varovali před možnou eskalací násilných nepokojů



Příspěvky na sociálních sítích mylně uváděly, že podezřelým byl muslimský žadatel o azyl a začátkem týdne se stala terčem útoku mešita v Southportu. Sedmnáctiletý Axel Rudakubana narozený v Cardiffu byl nyní obviněn z vraždy a pokusů o vraždu.



Skupina více než desítky imámů koordinovaná organizací Mosques and Imams National Advisory Board (Minab) spojila své síly s představiteli křesťanských a židovských náboženství a projevila solidaritu před mešitou v Southportu, která byla napadena na začátku tohoto týdne.



Qari Asim, předseda Minab, řekl: "V této době se musíme rozhodně postavit proti oportunistickým a hanebným pokusům zasít v našich komunitách sémě konfliktů a nenávisti."



Arcibiskup z Canterbury se přidal k výzvám k ukončení násilí a řekl, že je "zcela nepřijatelné, aby se muslimské komunity a komunity žadatelů o azyl cítily tak nejistě, a vyzývám lidi, aby jim vyšli vstříc a podpořili je".



Umesh Sharma, předseda britské hinduistické rady, řekl: "Ať už se jedná o mešity, mandiry, gurdváry nebo kostely - měly by být ponechány na pokoji. Ať už mají jakýkoli hněv, jakoukoli frustraci, nemělo by se to na těchto budovách projevovat. Jsou to místa, kde se modlíme za všechny.



"Pokud chcete protestovat, existují cesty, můžete jít protestovat do Hyde Parku, na Trafalgarské náměstí, před parlament."









- "Zákon a pořádek" nebudou stačit k řešení "spodního proudu islamofobní [a] protiimigrantské nenávisti" násilných nepokojů, které se po útoku v Southportu rozšířily po celé zemi, uvedla generální tajemnice Muslimské rady Británie.









"Tento incident využívají lidé se zjevně krajně pravicovými tendencemi k vyvolávání masových nepokojů v celé zemi, mohu jen říci: styďte se."

Drobné potyčky v podvečer rychle zastavila policie a v devět hodin večer už zbývala jen hrstka krajně pravicových demonstrantů, kteří stáli pod stromy naproti mešitě Abdullah Quilliam society a snažili se, aby na ně nepršelo.



V rozhovoru pro rozhlas LBC o úterních nepokojích v Southportu Zara Mohammedová řekla:"Myslím, že je opravdu důležité vyvrátit nedorozumění a mýty o tom, čeho se skutečně bojíte a co to dělá s vaší společností.Bylo to velmi znepokojující. Myslím, že lidé byli opravdu velmi rozrušeni a opravdu znepokojeni a také vyděšeni tím, co viděli v Southportu.Víte, že je to celé založené na falešné zprávě a ta se tak rychle rozšířila, že tyto davy a grázlové se vydali útočit na mešitu, a teď jsme slyšeli spoustu napříč sociálními médii o dalších plánovaných útocích. Je to opravdu tak koordinované. Myslím, že lidé byli opravdu hodně rozrušení.Zdá se, že je tu opravdu silný spodní proud islamofobní nenávisti, nenávisti proti imigrantům, a to opravdu vře ... a přístup práva a pořádku to nevyřeší."Dodala:Jsme součástí úžasně rozmanité Británie, která funguje díky tomu, že všichni spolupracujeme, a tato neustálá démonizace muslimů je naprosto iracionální.Jsou to vaši sousedé, jsou to vaši přátelé."Silkie Carlo, ředitel organizace Big Brother Watch, uvedl, že je ironií osudu, že nový premiér navrhuje větší využívání rozpoznávání obličejů ve stejný den, kdy vstoupil v platnost celoevropský zákon, který do značné míry zakazuje technologii sledování lidí v reálném čase."Rozšíření rozpoznávání obličejů v reálném čase znamená, že miliony nevinných Britů budou podrobeny automatické kontrole totožnosti," řekl Carlo. "Jedná se o sledovací taktiku Číny a Ruska a zdá se, že Starmer si neuvědomuje důsledky pro občanské svobody."Rozpoznávání obličejů v reálném čase dosud ve Spojeném království používala převážně londýnská Metropolitní policie a policie jižního Walesu jako pomůcku, která pomáhá policistům v reálném čase odhalovat trestnou činnost a předcházet jí, a to i při veřejných akcích, jako byla loňská korunovace. Za minutu je schopna naskenovat více než 100 obličejů za účelem identifikace.Ve čtvrtek však Starmer navrhl, že by měl systém být nasazen ve větší míře, a to v reakci na násilné nepokoje v celé zemi po pobodání a vraždě tří dívek v Southportu v hrabství Lancashire.Nový premiér slíbil vytvořit národní policejní kapacitu pro řešení nepokojů a uvedl, že policejní složky musí lépe spolupracovat, sdílet zpravodajské informace a zapojit se do "širšího nasazení technologie rozpoznávání obličejů".Řekla: "Viděli jsme zraněné policisty, zatím jsme viděli deset zatčených, ale velmi doufám, že toho během dne uvidíme více."Dodala:"Je vidět, že jsou tam opravdu značné škody, zapálili policejní stanici, auta, rabovali obchody, týrali lidi na ulici, napadali policisty a Sunderland to pocítí."Bývalá vrchní komisařka northumbrijské policie Sue Simová uvedla, že policie je "dobře vyškolena" v oblasti výtržností a že bude jednat a zatýkat účastníky.V pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4 řekla: