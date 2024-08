Disociační porucha vládnutí

2. 8. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 10 minut

Jsem věru na rozpacích. Jsme tedy v krizi, nebo jsme v krizi byli, leč dnes v krizi již nejsme? Nebo jinak, byli a jsme v krizích, nebo v krizích již nejsme? Nebo už nejsme v krizích, avšak, když je potřeba najít pachatele vládních lapsů, krize jsou k dispozici? Vláda, zdá se mi, žije od jmenování v disociační poruše vládnutí, kdy za její chyby může pravidelně někdo jiný.

Premiér slavný Fiala, kterého si v domovině téměř nikdo neváží, ač se on sám považuje za světového politického kance první třídy, říká, že už všechny krize zdárně dočista vyřešil jsem. Třeba tuhle tady ten projev premiéra na křižovatce z června 2024 zde.

Samý strmý růst, modernizace bují a raší, vzdělání první jakosti, společenský konsenzus se vine od Aše tam a zpět.

My dobudeme světových prvenství a ještě vyděláme, děl se severokorejským přízvukem premiér všeho prostého lidu.

A teď i nyní pozor, pohov. V září 2023, kdy devítka jasně září v kalendáři, profesor hovořil o moment, aha, vypořádáváme se s následky celoevropských krizí. Na „Ježíška“ loni, klid v sále, hovoří stále týž sám nejhorší premiér (ani drastický propad ve všech ekonomických ukazatelích mu nezlomily politický krk) o překonaných krizích a o zlepšení věcí k lepšímu budoucímu.

Rok 2024, jako čínští soudruzi, pak zove se přítelem „Ježíškem“ Rokem naděje. Leč škarohlídi z řad novinářů nevěřili (já už vůbec), že to dáme, že naše vize, politika a priority (asi jeho a ODS) nás vedou vpřed, jen vpřed.

A v červnu 2024 se, pořád tentýž premiér, holedbá, dlouho nebude, jako věštec s narcistickou poruchou: „Nemýlil jsem se!“. Každý den, každou hodinu, každou minutu i každou vteřinu čteme v oligarchickém mediálním prostředí, věci se mění k lepšímu, dodává věren soudruhu Jakeši neodvolatelný soudruh předseda vlády ODS a předseda strany a jejího ústředního výboru. Málem bych zapomněl. Ještě toto bylo v červnovém projevu. V roce 2025 bude deficit rozpočtu 1 %, a máme to celý fialový.

Tak se nakoukáme do lepšího budoucího

Když jsme u vlajkové lodi deficitů. ODS je tak bravurně zvládla, zvládá a zvládat bude, že jsme na tom hůře než za Babiše. Až tak bravurně žonglují s deficitem, že duo Babiš a Schillerová prohrálo s duem Fiala a Stanjura 735 miliard ku 1 250 miliardám vytvořených dluhů. Fakt jsou Babiš a Schillerová takoví žabaři? Ano, jsou, zde.

Ale prosím, neříkejte to voličům vládních stran, protože oni nemají pochopení pro poklesky vlády a jsou pak agresivní, jako, no, jako protivládní proruští demonstranti před ukrajinskou vlajkou. Fakta nehrají roli, poněvadž mají víru. I pan bývalý budoucí politik a adept na opětovného ministra financí Miroslav nerad Fialovu a Stanjurovu propagandu o snižování deficitů.

Nechal se slyšet tradiční ekonomický šetřil Miroslav, že ODS věší fialovým bulíkům Fialovy bulíky na nos. Bulíkem je zde myšlena teze nejhoršího ministra financí Stanjury, že by chtěl, moc by chtěl, šetřit na občanech, protože se mají jako prasata v žitě, ale nejde mu to. Parlament, kde má vláda ekonomického půstu a zodpovědných deficitů dostatečnou většinu nedostatečně jeho návrhy, které ovšem nepředložil, podporuje, přičemž nezodpovědná opozice tytéž neexistující návrhy přímo pak sabotuje.

Proto Zbyněk nemůže šetřit, ač by šetřit chtěl, moc by chtěl. Miroslav se už nakonec neudržel a řekl, že ODS, premiér a ministr financí voličům lžou (fakt?) a že byl by je volil jen vůl, potažmo volové, nebo tak nějak podobně zde. Nechám každého, ať si sám rozhodne, kdo je tady tedy vůl a proč.

Oba ne ekonomové Zbyněk i Miroslav ovšem dodržují striktní pravicovou ideologii ušetřit se na výdajích k národní ekonomické smrti. Fakt teď nevím, bude horší pokračování ve formě neschopného Stanjury, opětovný nástup madam Schillerové nebo návrat velkého šetřila Kalouska na finanční trůn ve Středozemí?

Když se vláda prostřednictvím premiéra Fialy a mazaného ministra skrytých rozpočtů a podvodných čísel začne moc chválit, je nejvyšší čas čekat velké špatné škaredé cenné údaje. Já jako slušný poctivý občan musím, ač nerad, přeci věřit svému premiérovi a jeho ministrovi financí.

Pokud oni ve shodě řekli, že krize nejsou, tak nejsou. Když zdárně vyřešili, tak vyřešili. No ni? Pak ale věren vládním politikům nevěřím na tato škaredá slůvka lži, zášti a nenávisti zde. Jak jako uvázli jsme v krizi? Co jsme uvázli v krizi? Žádná krize tady ve Středozemí není, řekl premiér a ten nelže, tudíž není. Nikdy. Přísahal na Pravý břeh Institut Petra Fialy a to má váhu, že má?

A hle. Uvázli jsme v krizi krizí, která tady ale není. Po minulé nezdárné vládě šli na věc přec nejlepší z nejlepších, nejmoudřejší z nejmoudřejších, nejčestnější ze ctnostných. Lepší časy se snad dostaví na konci tohoto roku a možná ne. Možná se dostaví příští rok a možná také ne, pokud se vůbec ještě kdy dostaví. Tolik sociálního zla a ekonomických podrazů a co z toho zbylo?

Jen věčná krize. Rukou dílnou a nerozdílnou všech vládních i nevládních politiků jsme tak až po jejich dlouhý nos v krizi a konce nevidět, jak hovoří podnikatelská nálada a nerůst příjmů občanů. Aktuálně je vinen naším ne zrovna růstem Němec a Číňan, Čech plně nevinen. Možná ale zase pomůže vládě ČSÚ, jenž po pár létech náhle zjistí, že situace až tak hrozná nebyla, než bývala byla zde. A pak, že to nejde, když se chce, hned to jde.

Ekonomiku zvedat ze dna zatěžko, pokud a dokud si vláda neuvědomí, že praktikovat metody z let devadesátých je dnes čiré zoufalství. Typická praktika ODS a pravice vysedět raději dračí vejce než řešit velké národohospodářské problémy opět nikam, natož k dobrým koncům nepovede. Například tato stupidní liknavost vlády v Moravskoslezském kraji nemá obdoby. Navíc, když jsme si vědomi, kolik set miliard Stanjura a Síkela pustili české fosilní oligarchii a zbrojařům.

Liberty pomalu chřadla, chřadla, až co? Až uchřadla. Zodpovědní ministři jen koukali, přihlíželi a mávali se slzou v oku a úsměvem na rtu vyváděným miliardám z umírající Huti zde. Vláda tak dlouho ostře jednala až do Liberty přivedla kazašského podnikatele napojeného na kdovíjaké tradičně nepřátelské třeba Rusko zde. Ale nebyl by to ten pravověrný český kocourkov, aby firmě v insolvenci ministerstvo životního prostředí nedalo bezplatné solventní povolenky zde. Ale možná jde jen o taktické hrátky na slepou babu jagu. Vy mi (Guptovi) dáte povolenky, já si je zpeněžím a spolu pak zamáváme Kazachovi a vítejte nám Strnadé!

Fakt tedy já nevím. Vláda po celou dobu vlády hlásá, že vše dělá dobře, že ji každý chápe a kdo ne teď, ten pochopí zítra, za týden, rok nebo někdy kdykoli později. Vláda dělá vše pro občana a občan se nestačí divit, jak ekonomika stagnuje, platy a mzdy jsou v mínusu a návrat Babiše na spadnutí. Takže znovu, komu vláda změny změnu přinesla?

Ne, není to tak těžké odvodit, jediní, komu se daří jsou tradiční pachatelé české bídy. Oligarchické rodiny s příslušenstvím, bankovní sektor, firmy nezákonně vyvádějící peníze a volný trh kartelových dohod pod dohledem páně Mlsny. Mimochodem na premiéra Fialu a ministra Stanjuru jsou velmi oškliví mimo známých kritiků i sami pravicoví voliči a pravicoví podnikatelé. Akciový minorita Šnobr okřikuje Stanjuru a Fialu velmi nehezky kvůli akci WFT, která mu ujídá ze zaslouženého elektrického výpalného z občanů a firem.

Ve středu se dokonce veřejně vysmál vlajkové lodi ODS. EET byla dobrá věc, podnikatelé ji vítali, protože čistila podnikatelské klima, a ne, že ne, jak donekonečna lže ODS. Kam asi tak vedlo zrušení EET? Je třeba se podívat komu zrušení EET prospělo, a proč právě jen ODS a pokoutným neplatičům daní. Více píše ODS dosud moc oblíbený NKÚ zde.

A kde se v tomto nepořádku ztratil občan? Jako na podzim 2021 uvěřil na fialovou národní frontu předvolebních slibů ze světa divů a zvolil staré zlé prodavače horké vody. Jelikož každý dobrý čin a dobrý skutek musí být po zásluze potrestán a cesta do pekel je dlážděna výtečnými nesmysly, ocitáme se v permanentní krizi hodnot, společnosti, ekonomiky a nejvyšších cen v EU, i když tomu premiér ani ministři nevěří.

A pokud budeme hodní, moc hodní, fakt hodní, budeme si čistit zuby a zpívat tradiční koledy, můžeme změnu k lepšímu čekat někdy po roce 2033, kdy to samotnou pravici už přestane bavit. Ale pokud budete zlobit, protestovat, demonstrovat, stávkovat a natahovat nemyté nárokové pracky k vrchnosti, tak ještě uvidíte.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z roku 2033

0