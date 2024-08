Izrael byl vystaven masivnímu raketovému útoku z Libanonu

5. 8. 2024

Izrael byl podle The Times of Israel vystaven masivnímu raketovému útoku z Libanonu. Zasažen byl sever země, oblast Galileje. Systém protivzdušné obrany Iron Dome zničil "mnoho raket", píší noviny. Izrael byl podle The Times of Israel vystaven masivnímu raketovému útoku z Libanonu. Zasažen byl sever země, oblast Galileje. Systém protivzdušné obrany Iron Dome zničil "mnoho raket", píší noviny.

Podle Izraelských obranných sil (IDF) útok provedla skupina Hizballáh, která ovládá jižní Libanon. Na Izrael bylo vypáleno asi 30 raket, z nichž většina byla zničena, poznamenává IDF: "Nebyly hlášeny žádné oběti." Arabský zdroj Al Mayadeen zase hlásí 50 odpálených raket.

Izraelské obranné síly také oznámily, že v reakci na to izraelské letectvo "zasáhlo odpalovací zařízení Hizballáhu, ze kterého byly rakety vypáleny" a infrastrukturu militantů v oblasti Mardžajún v jižním Libanonu. "Kromě toho izraelské dělostřelectvo zahájilo palbu, aby eliminovalo hrozby v oblasti Odajse," uvedla IDF.

30. července Izrael udeřil na Bejrút, hlavní město Libanonu, v reakci na útok na Golanské výšiny. V důsledku toho byl podle IDF zabit vysoce postavený velitel Hizballáhu Fuad Šukr. 1. srpna generální tajemník skupiny Hasan Nasralláh oznámil začátek nové fáze vojenské konfrontace s Izraelem a řekl, že organizace vede otevřené bitvy s izraelskou armádou na všech frontách. Nasralláh také poznamenal, že Hizballáh se připravuje na "velkou bitvu". Ve stejný večer militanti skupiny vypálili desítky raket na severní Izrael.

Večer 3. srpna vyšlo najevo, že na Izrael by mohl zaútočit i Írán, aby se pomstil za atentát na šéfa politbyra Hamásu Ismáíla Haníju v Teheránu. Íránský diplomat obeznámený s vládními plány řekl deníku The Wall Street Journal, že reakce "bude rychlá a tvrdá". Pokusy různých zemí přesvědčit Teherán, aby neeskaloval, označil také za "bezvýsledné". "To nedává smysl. Izrael překročil všechny červené čáry," zdůraznil diplomat.

Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) odmítly uvést datum a poskytnout podrobnosti o plánovaném útoku. Zdůraznili pouze, že Izrael "bude přísně potrestán ve vhodnou dobu, na vhodném místě a vhodným způsobem".

Haníja zemřel 31. července v důsledku toho, že raketa zasáhla dům v Teheránu, kam přijel na inauguraci nově zvoleného íránského prezidenta Masúda Pezeškjana. Írán z incidentu obvinil Izrael. Izraelské úřady se k tomu, co se Haníjovi stalo, oficiálně nevyjádřily, s výjimkou ministra kulturního dědictví Amichaie Elijahua, který označil smrt šéfa politbyra Hamásu za "očištění světa od špíny".

