Britský premiér: Rázně odsuzuji ultrapravicové gangsterství

4. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Proč nevyšle armádu? The prime minister has condemned 'far-right thuggery' - as riots continue across the UK. Keir Starmer's message to those involved: 'You will regret this'. pic.twitter.com/nPS7qd3JCR — Channel 4 News (@Channel4News) August 4, 2024 Britský premiér Keir Starmer: Naprosto odsuzuji krajně pravicové gangsterství, kterého jsme svědky tento víkend. Nepochybujte o tom. Ti, kdo se na tomto násilí podílí, budou čelit plné síle zákona. Policie bude zatýkat. Jednotlivci budou drženi ve vyšetřovací vazbě, budou následovat obvinění a odsouzení. Garantuji vám, že budete litovat, že jste se na těchto výtržnostech podíleli, ať už přímo, nebo ti, kteří tuto akci vybičovali na internetu a pak sami utekli. Tohle není protest, to je organizované násilné gangsterství. A to nemá na našich ulicích ani na internetu co dělat. Právě teď dochází k útokům na hotel v Rotherhamu. Záškodnické gangy, které mají v úmyslu porušovat zákon nebo ještě něco horšího. Rozbitá okna. Požár, plameny. Hosté a zaměstnanci v naprostém strachu. Není pro to žádné ospravedlnění. Žádné a všichni správně smýšlející lidé by měli tento druh násilí odsoudit. Lidé v této zemi mají právo na bezpečí. A přesto jsme svědky toho, že se muslimské komunity stávají terčem útoků. Útoky na mešity. Další menšinové komunity jsou terčem útoků. Nacistické pozdravy na ulici. Útoky na policii. Bezohledné násilí spolu s rasistickou rétorikou. Takže ne. Nebudu se vyhýbat tomu, abych to nazval tím, čím to je. Krajně pravicové gangsterství. Těm, kteří se cítí být terčem útoku kvůli barvě pleti nebo víře: Vím, jak děsivé to musí být. Chci, abyste věděli, že tento násilnický dav nereprezentuje naši zemi. A my je postavíme před soud. Naše policie si zaslouží naši podporu při řešení všech násilných výtržností, které se objeví. Ať už je příčina nebo motivace jakákoli, neděláme mezi nimi rozdíly. Zločin je zločin a tato vláda se s ním vypořádá.



Hotel hoří:

The Holiday Inn hotel is now on fire. Words cannot express my anger and horror at what I’m witnessing. I just hope there are no residents inside the hotel pic.twitter.com/vpUhmaIp6z — Nick Lowles (@lowles_nick) August 4, 2024

Liverpool: Ženu z jižní Asie tady kopali do hlavy:

County Road in Liverpool and a Souty Asian woman is kicked in the head by a man and a woman approximately 2 hours ago. pic.twitter.com/cJox2L9RSK — Alex Tiffin (@RespectIsVital) August 4, 2024



Lynčující chátra. Strach:

Lynch mobs. This is terrifying. pic.twitter.com/mgBnTrjDlq — Lucy Brown (@lucymarionbrown) August 4, 2024

Vlna pravicového násilí je částečně způsobena tím, že Musk pustil Robinsona zpět na Twitter.

The resurgence of far-right violence in the UK is in part due to Elon Musk’s decision to allow figures such as Tommy Robinson back on to the social media platform X https://t.co/CYwkQmWxAk — Peter Jukes (@peterjukes) August 4, 2024



Násilníci v neděli zaútočili na hotel v Rotherhamu:

🚨 NEW: Protesters have stormed the Holiday Inn Express in Rotherham where illegal migrants are being housed pic.twitter.com/WcrIeSl5cN — Politics UK (@PolitlcsUK) August 4, 2024















