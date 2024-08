"Ultralevná energie pro každou domácnost": mohl by jiný druh tarifu vše změnit?

2. 8. 2024

Rostoucí blokové tarify a národní systémy energetických záruk jsou v Evropě téměř neznámé - jinde se jim však daří



Více než polovina světové populace žije v energetickém systému, který podle jeho zastánců dokáže řešit energetickou chudobu, zlepšit stav rozpadajícího se bytového fondu a snížit poptávku po energii. A navíc - pokud bude správně navržen - nebude daňové poplatníky nic stát.



Takzvaný rostoucí blokový tarif nebo národní systém energetických záruk (NEG) jsou v Evropě téměř neznámé, ale úspěšně fungují v mnoha jiných zemích a regionech - od Japonska, Jižní Koreje a Číny až po Bangladéš, Indii a Kalifornii.



Myšlenka je jednoduchá: první blok energie, který je vypočítán tak, aby pokryl základní potřeby od vytápění po vaření a osvětlení, je poskytován buď za sníženou sazbu, nebo zdarma. Cena za jednotku pak v dalších blocích stoupá, což znamená, že bohatší domácnosti s nadměrnou nebo nepodstatnou spotřebou platí více.

Podle zastánců tohoto systému jsou jeho přínosy četné: snižuje se nebo se odstraňuje energetická chudoba a lidé s nejnižšími příjmy dostávají cenově dostupnou energii na pokrytí základních potřeb - od vytápění po vaření a svícení. Nadměrná spotřeba, která je v drtivé většině spojena s bohatšími domácnostmi, je zpoplatněna vyšší sazbou, čímž se dotuje levnější tarif. A všichni jsou motivováni ke snižování spotřeby a zlepšování svých domovů prostřednictvím zateplování, inteligentních technologií a dalších energeticky účinných opatření ve snaze zůstat v nejlevnějším bloku.



Další výhodou je podle zastánců tohoto návrhu to, že nejnižší sazba by mohla být přímo spojena se zaváděním obnovitelných zdrojů energie. V tomto scénáři by levná větrná a solární energie určovala výši nejnižšího tarifu, který by se pak rozdělil mezi všechny spotřebitele, čímž by se veřejnost přímo podílela na přechodu na nízkouhlíkový energetický systém.



Odborníci tvrdí, že současný systém stanovování cen energie v Evropě potřebuje naléhavou revizi poté, co energetická krize způsobená ruskou invazí na Ukrajinu uvrhla desítky milionů lidí do energetické chudoby.



Vlády ve Velké Británii a v celé Evropě nyní uvažují o plošné reformě trhu s energií, aby snížily závislost na mezinárodních výkyvech fosilních paliv, podpořily snížení poptávky a shromáždily podporu pro obnovitelné zdroje energie.



Jörg Mühlenhoff, vedoucí evropského programu energetické transformace v německém thinktanku Heinrich-Böll-Stiftung, uvedl, že v EU roste zájem o radikální reformu trhu s energií.



Podpořil určitý druh reformy rostoucích tarifů, ale uvedl, že "ďábel se skrývá v detailech".



"Musíme se důkladně zamyslet nad tím, jak definovat správné množství elektřiny pro nejnižší blok, co je to domácnost, zda se vychází z počtu dospělých osob, zda se bere v úvahu zdravotní zranitelnost - je toho ještě hodně, co je třeba vyřešit."



Podle něj by ideální model měl mít snížený nákladový blok, který by pokryl základní potřeby, přičemž vyšší sazby by byly vázány na kolísající tržní sazby a výrobu energie, aby se motivovala nejen energetická účinnost, ale také aby se spotřebitelé vyhnuli spotřebě elektřiny v době vysoké poptávky nebo v době, kdy je výroba energie z obnovitelných zdrojů nízká.



"Potřebujeme systém, který kromě řešení krize životních nákladů umožní lidem využít potenciál obnovitelných zdrojů energie, což znamená, že budou mít přístup k dostatku elektřiny pro základní potřeby, ale také budou vědět, že když bude hodně foukat, hodně svítit slunce, budou nižší velkoobchodní tržní ceny, takže to je ta správná doba pro zapnutí elektrických zařízení, elektromobilu, elektrického tepelného čerpadla atd.", říká.



Podle Mühlenhoffa může mít reformovaný energetický systém širší přínos v souvislosti s vzestupem populistických stran v celé EU a ve Spojeném království.



Říká: "Je skutečně třeba zajistit, aby se výhody přechodu na obnovitelné zdroje dostaly do domácností a aby je lidé viděli na svých účtech. Jinak, jak jsme viděli během evropské volební kampaně, se toho chopí krajní pravice, populisté a povedou kampaň proti přechodu na energetiku, zatímco ve skutečnosti, pokud to uděláme správně, je přechod na obnovitelné zdroje, energetickou účinnost, odpovědí na spoustu problémů, které lidé zažívají."



Ve Velké Británii se podle Chapmana za nové labouristické vlády rovněž chystá reforma energetických trhů.





"Labouristé si uvědomují, že nabídka zelené dividendy je prvořadá, pokud chtějí získat veřejnost pro svou misi čisté energie. NEG ji nabízí, a co víc, může tak učinit nákladově neutrálním způsobem, aniž by tím naštvala kancléře," říká.







Zdroj v angličtině ZDE

