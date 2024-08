Zvládne Anglie vlnu ultrapravicového násilí? Demonstranti podpálili policejní stanici

2. 8. 2024

čas čtení 4 minuty

Násilníci podpálili policejní stanici v městě Sunderlandu



Převrácené auto bylo zapáleno a na policii byly házeny sudy s pivem a kameny uprostřed střetu se stovkami demonstrantů



V pátek byla v Sunderlandu zapálena policejní stanice, když se policisté snažili zadržet několik stovek násilníků během další noci plné nepokojů.



Videozáznamy na sociálních sítích ukazují plameny šlehající z policejní stanice v centru Sunderlandu.



Dav, z něhož někteří měli na hlavách kukly, také házel sudy s pivem a kamení na policii, která se před mešitou na St Mark's Road ocitla pod trvalým útokem.



Dav, z něhož někteří měli na hlavách kukly, také házel sudy s pivem a kamení na policii, která se před mešitou na St Mark's Road ocitla pod trvalým útokem.



Bylo zapáleno převrácené auto a výtržníci použili proti policistům hasicí přístroje. Northumbrijská policie doporučila veřejnosti, aby se centru Sunderlandu kvůli "pokračujícím výtržnostem" vyhnula.





Protest, který na sociálních sítích propagovali krajně pravicoví aktivisté, začal na nově zrekonstruovaném náměstí Keel Square. Na záběrech ze sociálních médií bylo vidět mladé muže, kteří házeli kamení na policii a křičeli "čí jsou ulice, naše ulice" a také islamofobní skandování. Přitom sedmnáctiletý mladík, který pobodal holčičky v městě Southport, se narodil ve Walesu, není to žadatel o azyl ani muslim, je z křesťanské rodiny. Násilníci útočí po Anglii na základě naprosto lživých informací ze sociálních sítí.





Na tento víkend byli do práce povoláni další prokurátoři, policejní složky po celé zemi se připravují na další nepokoje.

V Liverpoolu měli krajní pravičáci několikanásobnou převahu nad antifašistickými skupinami. Drobné potyčky na začátku večera rychle zastavila policie a ve 21 hodin už zbývala jen hrstka krajně pravicových demonstrantů, kteří stáli pod stromy naproti mešitě Abdullah Quilliam society a snažili se, aby na ně nepršelo.





Násilí patřilo k několika protestům plánovaným na tento víkend po celé Anglii po pondělním útoku autistického mladíka nožem v Southportu, které vyvolaly dezinformace na sociálních sítích.Stephen Parkinson, ředitel státního zastupitelství, uvedl: "Případy násilných výtržností bereme mimořádně vážně a jsme připraveni rychle reagovat, pokud dojde k novému propuknutí násilí.Nasadili jsme desítky dalších státních zástupců, kteří tento víkend pracují nepřetržitě, podporují policii a jsou připraveni okamžitě rozhodnout o vznesení obvinění, aby bylo spravedlnosti rychle učiněno zadost."Starosta Sunderlandu Kim McGuinness napsal na Twitteru: "Jsem zděšen scénami ze Sunderlandu. Nenechte se mýlit, pokud je vaší reakcí na tragédii využít ji k násilí, urážkám druhých, útokům na policii a poškozování majetku, nezastáváte nic jiného než lumpárnu. To není protest.Je to zločin a výtržnictví. Nemluvíte za Sunderland. Nemluvíte za tento region. Truchlící v Southportu to nijak neutěší.Věříme, že komunita zde v Southportu i celá země se nyní musí spojit a postavit se nenávisti proti identitě lidí. Zejména nesmí být dovoleno, aby se v naší společnosti rozmohla rostoucí míra islamofobie."Poslanec za Sunderland Central Lewis Atkinson uvedl, že je "zděšen" nepokoji v centru města.Na Twitteru napsal: "Naše město nereprezentuje malá menšina, která způsobuje problémy.(Northumbrijská policie) má mou plnou podporu, reaguje na kriminální výtržnictví a snaží se chránit všechny komunity našeho města.Zítra se obyvatelé Sunderlandu spojí a budou pokračovat v budování světlé budoucnosti, kterou máme - budoucnosti, kde se všechny komunity našeho města cítí bezpečně a prosperuje."V pátek večer se před mešitou společnosti Abdullaha Quilliama v Liverpoolu shromáždil dav asi 200 protirasistických demonstrantů poté, co se objevily zvěsti o tom, že se zde koná krajně pravicový protest. Později se mezi skupinami strhla menší potyčka.