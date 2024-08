Jaké budou další kroky Hizballáhu?

5. 8. 2024

Aby si Hizballáh udržel důvěryhodnost, zbývá mu jedině možnost zahájit totální útok proti Izraeli, píše Rany Ballout. Aby si Hizballáh udržel důvěryhodnost, zbývá mu jedině možnost zahájit totální útok proti Izraeli,

Izraelské útoky na Hizballáh a údajně i na Hamás v úterý a ve středu znamenají významnou eskalaci války v Gaze a přivádějí íránskou "osu odporu" a Izrael blíže k totální válce, než kdykoli od útoku Hamásu 7. října. Izraelský nálet v úterý zabil Fuada Šukra, vysokého velitele Hizballáhu v Bejrútu, v údajné reakci na sobotní útok (údajně ze strany Hizballáhu, i když to militantní skupina popřela, a odborníci poukazují na to, že v těchto věcech Hizballáh nelže) na Izraelem kontrolované Golanské výšiny, při kterém zahynulo dvanáct dětí a teenagerů. Ve středu zabila detonace výbušným zařízením, údajně z Izraele, v Teheránu politického vůdce Hamásu Ismáíla Haníju.

Svět dnes sleduje, jak na takové útoky zareagují Hamás, Hizballáh a Írán. Írán údajně slíbil přímou odvetu za vraždu Haníji. Generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh naznačil, že Hizballáh v příštích několika dnech zkoumá "promyšlenou reakci" na zabití Šukra a na to, co charakterizoval jako izraelskou agresi proti Libanonu.

Pochopení informační války a narativů o "údajném" odstrašování, které Hizballáh vedl proti Izraeli a Spojeným státům v době před nedávnými izraelskými útoky, je kriticky důležité, protože může pomoci poskytnout vhled do povahy reakce Hizballáhu na izraelský útok. Tato informační válka byla reakcí na vytrvalé varování Izraele před velkou vojenskou operací proti této militantní skupině. Zejména rozsah reakce Hizballáhu, vzhledem k jeho geostrategické blízkosti k Izraeli – a zejména pokud by byla koordinována s přímým útokem Íránu – by určil, zda konflikt na nízké úrovni sklouzne do totální války.

Od vypuknutí války mezi Izraelem a Hamásem si Izrael a Hizballáh vyměňují palbu podél libanonsko-izraelské hranice. Konflikt v posledních týdnech stále více nabírá na eskalační trajektorii. V reakci na neustálou eliminaci mnoha svých vysokých velitelů cílenými izraelskými údery Hizballáh v poslední době podniká raketové a bezpilotní útoky na severní Izrael, přičemž se zaměřuje hlavně na to, co popisuje jako izraelská vojenská místa, včetně klíčových zpravodajských systémů a průzkumných středisek. Ještě horší je, že Hizballáh v červnu a červenci zveřejnil sérii záběrů z dronů, které ukázaly to, co popsal jako podrobné letecké pohledy na izraelské vojenské a civilní cíle, včetně základen, infrastruktury a pohraničních oblastí v severním Izraeli. Jen několik hodin po zveřejnění prvních záběrů schválila izraelská armáda plány na totální ofenzívu do Libanonu. Vzájemná smršť mezi Izraelem a Hizballáhem se zhoršila, když raketový útok na Izraelem kontrolovaných Golanských výšinách zabil dvanáct dětí a teenagerů.

V předvečer nedávných útoků na Hizballáh a Hamás v Bejrútu a Teheránu informační operace Hizballáhu, skládající se z různých argumentů, tvrdily, že se skupině daří vytvářet odstrašující účinek proti Izraeli tím, že dosahuje eskalační převahy. Je zřejmé, že primárním cílem této rétoriky bylo odradit Izrael od provedení vojenské ofenzívy v Libanonu. Byla však také zaměřena na libanonskou veřejnost, která se stále více obává vyhlídky na totální válku s Izraelem, která by mohla Libanonu přinést zkázu, aby ji přesvědčila, že původní rozhodnutí Hizballáhu připojit se k válce v Gaze, stejně jako jeho neustálé eskalační útoky proti Izraeli, jsou svou povahou preventivní a daří se jim bránit Izraeli v zahájení velké války proti Libanonu.

V posledních týdnech se stále množily komentáře podporující Hizballáh a zprávy v médiích, které sdělovaly narativ, že Hizballáh získal převahu při vytváření eskalační dominance nad Izraelem. Jedním z klíčových argumentů pro takové proklamované odstrašení je narativ obklopující tempo konfliktu mezi militantní skupinou a Izraelem od začátku války mezi Izraelem a Hamásem. Podle některých komentátorů se konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem skládal ze tří fází, přičemž Hizballáh v každé kritické chvíli kontroloval tempo boje.

První fáze zahrnovala přeshraniční střety, které byly omezeny na oblast sedmi kilometrů. Druhá fáze, rámovaná jako fáze odstrašení, nastala po lednovém atentátu na vysokého vůdce Hamásu Sáliha al-Arúrího izraelským bezpilotním letounem v Bejrútu, kdy Hizballáh začal útočit na to, co popisuje jako strategická místa. Třetí fáze přišla po zabití vrchního velitele Hizballáhu Talíba Abdalláha izraelským úderem v jižním Libanonu v červnu, kdy Hizballáh zintenzivnil své raketové útoky a rozšířil rozsah bojů na třicet pět kilometrů, aby dosáhl hlouběji do Izraele. Takový narativ vykresluje odstrašený Izrael a jeho hlavního spojence, Spojené státy, které se snaží deeskalovat konflikt především proto, aby ochránily Izrael.

Další vrstvou tohoto narativu je rétorika obklopující útoky bezpilotních letounů Hizballáhu proti Izraeli, rámovaná jako eskalační a usilující o vytvoření údajné rovnocennosti mezi arzenálem bezpilotních letounů Hizballáhu a nadřazenými izraelskými letadly. Tvrzení jako taková popisují válku bezpilotních letounů Hizballáhu jako skládající se z několika eskalačních fází, například počínaje vypuštěním čtyř bezpilotních letounů v únoru a dosažením více než stovky dronů v červnu. Další komentář citoval červnovou návštěvu zvláštního vyslance USA Amose Hochsteina v Libanonu, který tvrdil, že požádal Hizballáh, aby snížil počet útoků bezpilotními letouny Hizballáhu na několik měsíčně ve snaze snížit intenzitu konfliktu.

Snad vrcholným příkladem údajné efektivity bezpilotní války Hizballáhu jsou mediální komentáře, zprávy a komentáře na sociálních sítích podporující Hizballáh, které obklopují výše zmíněná videa z dronů, která přeletěla nad izraelským městem Haifa a Golanskými výšinami. První část, devítiminutové video nazvané "Hudhud", tvrdí, že natáčí obytné oblasti v Haifě, haifský přístav, námořní základnu a systémy protivzdušné obrany, jako je Iron Dome a David's Sling. Druhá část, také devítiminutová, tvrdí, že ukazuje letecké pohledy na izraelské vojenské a zpravodajské základny na Golanských výšinách. Třetí část, která trvá více než osm minut, údajně ukazuje izraelskou leteckou základnu na severu.

Zveřejnění těchto záběrů bylo komentátory podporujícími Hizballáh označeno za hromadící se důkazy pronikání Hizballáhu do izraelských zpravodajských kapacit a za součást sdělení Hizballáhu izraelské armádě, že Hizballáh má banku strategických cílů, na které skupina udeří z první ruky, pokud by Izrael zahájil operaci v Libanonu. Někteří analytici pokračovali ve srovnávání údajných schopností bezpilotních letounů Hizballáhu s výkonem izraelského letectva v případě velké války. Jiný komentátor dokonce označil tyto záběry za demonstraci špionážní převahy Hizballáhu nad Izraelem a tvrdil, že Hizballáh prokázal schopnost shromažďovat zpravodajské informace o kritických strategických cílech. Současně platí, že Izrael se dosud dokázal zaměřit pouze na personál a velitele Hizballáhu. Celkově vzato, většina komentátorů, zřejmě jako součást koordinovaného sdělení, tvrdila, že zveřejnění záběrů z dronů má za cíl odstrašit Izrael a zároveň ukázat, že Hizballáh je připraven k boji.

Celkově se zdá, že komentáře k záběrům z dronů si vypůjčují a podporují argumenty (a výběr slov), které předložil vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh ve svém červnovém projevu po zveřejnění záběrů z Hudhudu. Nasralláh popsal záběry z dronu jako "komplexní a skutečnou banku cílů" uvnitř Izraele, jejichž zacílení by destabilizovalo základy Izraele. Na širší úrovni byl tento projev a další následující projevy Nasralláha od té doby vykreslovány v různých komentářích a zprávách podporujících Hizballáh, především ve zpravodajském kanálu Al-Mayadeen napojeném na Írán, jako strategicky navržené tak, aby odradily Izrael od zahájení velké operace v Libanonu. Důvodem pro takovou charakteristiku "strategického odstrašení" bylo především to, že čím více Hizballáh zintenzivňuje svou válečnou rétoriku, tím více slouží jeho strategickým odstrašujícím účelům.

Další rétoriku vykreslující odstrašený Izrael s hlavním argumentem, že je to kvůli nově ukázaným schopnostem Hizballáhu v oblasti raket a bezpilotních letounů, představil sám Nasralláh v nedávném projevu před téměř třemi týdny, kdy připomněl smrt vysokého velitele Hizballáhu Muhammada Nimy Násira. Nasralláh v tomto ohledu předložil dvě tvrzení. Za prvé tvrdil, že připravenost Hizballáhu k válce byla doložena jeho bezuzdnou reakcí na zabití jeho velitelů izraelskými údery, odhalením více ze svých raketových a bezpilotních schopností a pokaždé zacílením na širší škálu citlivých cílů. Dále tvrdil, že poté, co se objevily nově odhalené bojové schopnosti Hizballáhu, prohlášení izraelských vojenských představitelů ukazují snížený cíl války proti Libanonu. Místo toho se nyní odvolávají na omezené operace v jižním Libanonu, jako je vytlačení sil Radwan za řeku Lítání, které nesplnily předchozí záměry.

Ve svých bojovnějších projevech před více než dvěma týdny, kdy si připomněl svátek Ašúrá, Nasralláh dokonce rozšířil argumentaci a zašel daleko, když popsal upadající Izrael. Zdá se, že jde o první takovou charakteristiku od začátku války mezi Izraelem a Hamásem, když se odvolával na náboženské svaté texty, včetně židovských textů, aby dokázal, že Izrael je na pokraji kolapsu – je pozoruhodné, že takové charakteristiky Nasralláha zrcadlí a opakují to, co předložil vojenský mluvčí Hamásu Abú Obajda. Nasralláh vylíčil Izrael, který je z velké části sužován úmrtími a zraněními vojáků a velkým nedostatkem zbraní a munice, přičemž jako důkaz uvedl prohlášení izraelských představitelů a zprávy médií. Při dalším rozvíjení údajných vojenských úspěchů Osy zdůraznil asymetrickou povahu válčení Osy spolu se šíitskou doktrínou a jejím důrazem na mučednictví.

Obecně vzato, íránská osa odporu byla také zapojena do informační války, jejímž cílem bylo odradit Izrael od zahájení vojenské ofenzívy v Libanonu. Jak uvedl Institut pro studium války (ISW), anonymní velitel Islámského odporu v Iráku potvrdil západním médiím, že do Libanonu byli vysláni vojenští poradci, aby pomohli Hizballáhu. Íránem podporovaní představitelé také naznačili, že tisíce bojovníků z celého Blízkého východu jsou připraveny se do konfliktu zapojit. Bývalý velitel Islámských revolučních gard Mohsen Rezaei 28. července varoval, že válka mezi Izraelem a Hizballáhem by byla pro Izrael nebezpečnější než konflikt s Hamásem. Komentář libanonských analytiků cituje (nespecifikované) zprávy, že tisíce členů milicí z řad Húsiů, Islámského odporu v Iráku a Íránem podporovaných afghánských a pákistánských šíitských militantních skupin, Brigád Fatimjún a Zajnibjún, se již připojily nebo jsou připraveny připojit se k Hizballáhu v jižním Libanonu v případné válce s Izraelem. Není divu, že íránská média ochotně převzala ságu o bezpilotním letounu Hudhud a zesílila jeho poselství, aby posloužila psychologické válečné mašinérii.

Na politické úrovni se výše popsaná informační válka odehrává také na pozadí pokračujících rozhovorů o příměří mezi Izraelem a Hamásem v Kataru, které se nyní zdají být ohroženy. Zprávy naznačují, že Hizballáh a Hamás pokračují v diskusích a koordinaci ohledně rozhovorů o příměří mezi Izraelem a Hamásem a vývoje na bojišti v Gaze. Téměř ve všech svých projevech, které se časově shodovaly s probíhajícími rozhovory o příměří mezi Izraelem a Hamásem, se Nasralláh výslovně zmínil o jednáních v Gaze, zatímco zopakoval, že konec útoků Hizballáhu proti Izraeli je podmíněn trvalým příměřím v Gaze.

Ve světle nedávných izraelských útoků na Hizballáh a Hamás se nyní zdá, že argument, že eskalační útoky Hizballáhu a doprovodná vyhrocená rétorika slouží odstrašujícím účelům proti Izraeli, je nyní pochybný. Jak již bylo zmíněno výše, Nasralláh ve svém posledním projevu řekl, že Hizballáh zasadí silný úder proti Izraeli v příštích několika dnech, kromě rutinních přeshraničních útoků, které budou pokračovat následující den po jeho projevu. Aby si Hizballáh udržel důvěryhodnost, zbývá mu ještě jedna možnost a nejpravděpodobnější možností je zahájit útok proti izraelským vojenským a civilním cílům (nebo podobným cílům), o nichž Hizballáh tvrdí, že jsou zachyceny na sérii záběrů z dronů. Takový útok by s největší pravděpodobností uvrhl region do totální války.

