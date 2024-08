Krize na Blízkém východě: Biden: Zabití vůdce Hamásu "nepomáhá" jednání o příměří v Gaze

2. 8. 2024

čas čtení 8 minut



Americký prezident rovněž uvedl, že den po zavraždění Ismaila Haníji vedl "velmi otevřený" rozhovor s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.



- Atentát na Ismaila Haníju v Teheránu "nepomáhá" snahám o vyjednání příměří ve válce Izraele v Gaze, prohlásil americký prezident Joe Biden den po zabití vůdce Hamásu.



V projevu k novinářům, kde vítal zpět americké občany propuštěné v rámci čtvrteční výměny vězňů s Ruskem, Biden uvedl, že měl dříve během dne "velmi přímý" rozhovor s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, přičemž pro zdůraznění zopakoval "velmi přímý".



Dodal: "Máme základ pro příměří. Měl by s ním pohnout a oni by s ním měli pohnout hned."



V dřívějším prohlášení Bílého domu se uvádělo, že Biden Netanjahuovi sdělil, že Washington je odhodlán bránit bezpečnost Izraele "proti všem hrozbám ze strany Íránu" a že Biden "potvrdil svůj závazek vůči bezpečnosti Izraele proti všem hrozbám ze strany Íránu, včetně jeho zástupných teroristických skupin Hamás, Hizballáh a Húsíové".



"Prezident jednal o úsilí podpořit obranu Izraele proti hrozbám, včetně obrany proti balistickým raketám a bezpilotním letounům, a to včetně nového obranného rozmístění americké armády," uvádí se v prohlášení.



K oběma představitelům se v telefonátu připojila viceprezidentka USA a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová, která ve věci války v Gaze nasadila vůči Izraeli ostřejší tón, aniž by se odchýlila od politiky Bidenovy administrativy.

V projevu k novinářům, kde vítal zpět americké občany propuštěné v rámci čtvrteční výměny vězňů s Ruskem, Biden uvedl, že měl dříve během dne "velmi přímý" rozhovor s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, přičemž pro zdůraznění zopakoval "velmi přímý".Dodal: "Máme základ pro příměří. Měl by s ním pohnout a oni by s ním měli pohnout hned."V dřívějším prohlášení Bílého domu se uvádělo, že Biden Netanjahuovi sdělil, že Washington je odhodlán bránit bezpečnost Izraele "proti všem hrozbám ze strany Íránu" a že Biden "potvrdil svůj závazek vůči bezpečnosti Izraele proti všem hrozbám ze strany Íránu, včetně jeho zástupných teroristických skupin Hamás, Hizballáh a Húsíové"."Prezident jednal o úsilí podpořit obranu Izraele proti hrozbám, včetně obrany proti balistickým raketám a bezpilotním letounům, a to včetně nového obranného rozmístění americké armády," uvádí se v prohlášení.K oběma představitelům se v telefonátu připojila viceprezidentka USA a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová, která ve věci války v Gaze nasadila vůči Izraeli ostřejší tón, aniž by se odchýlila od politiky Bidenovy administrativy.

- Vůdce Hizballáhu prohlásil, že konflikt libanonské skupiny s Izraelem vstoupil do "nové fáze" poté, co byl zavražděn vysoký velitel a politický šéf Hamásu. V televizním projevu vysílaném k asi 1 000 smutečních hostů na bejrútském pohřbu druhého velitele Hizballáhu Fuáda Šukúra Hassan Nasralláh slíbil, že se mocná šíitská milice bude chtít pomstít. "Nepřítel a ti, kdo za ním stojí, musí čekat na naši nevyhnutelnou odpověď... Nevíte, jaké červené čáry jste překročili," řekl v narážce na Izrael a jeho nejdůležitějšího spojence, USA.



- Katar uspořádá v pátek pohřební obřady za vůdce Hamásu Ismaila Haníju, den po smutečním obřadu v Teheránu. Haníja, politický šéf palestinské ozbrojené skupiny, pobýval v Dauhá spolu s dalšími členy politického úřadu Hamásu. Bude pohřben na hřbitově v Lusailu severně od katarského hlavního města po smutečních modlitbách v mešitě imáma Muhammada bin Abdula Wahhába, největší v emirátu.



- Šéf vojenského křídla Hamásu Mohammed Deif byl zabit při izraelském náletu v Gaze minulý měsíc, uvedla izraelská armáda ve čtvrtek, den poté, co byl v Teheránu zavražděn politický vůdce skupiny. Při útoku bylo zabito nejméně 90 lidí a asi 300 jich bylo zraněno. "IDF (Izraelské obranné síly) oznamují, že dne 13. července 2024 stíhací letouny IDF udeřily v oblasti Chán Júnis a po vyhodnocení zpravodajských informací lze potvrdit, že Mohammed Deif byl při úderu zlikvidován," uvedla armáda. Hamás na žádost o komentář bezprostředně nereagoval, uvedla agentura Reuters.



- Izrael je po varování Íránu a jeho spojenců před odvetou za zabití vysokých představitelů Hizballáhu a Hamásu připraven na jakoukoli eventualitu a na jakýkoli útok tvrdě odpoví, uvedl ve čtvrtek mluvčí vlády. "Izrael si vyžádá velmi vysokou cenu za agresi proti nám, ať už pochází z jakéhokoli místa," řekl na brífinku s novináři a zopakoval tak podobné varování premiéra Benjamina Netanjahua ze středečního večera.



- Letecká společnost Lufthansa s okamžitou platností zrušila všechny své osobní a nákladní lety do Tel Avivu a z něj, a to až do 8. srpna, uvedl ve čtvrtek mluvčí německé letecké společnosti. "Důvodem je současný vývoj v regionu," dodal mluvčí.





- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito více než 39 480 Palestinců a 91 128 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek ve svém prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy. Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami a desítky tisíc lidí byly zraněny.





"Na základě informací, které mám k dispozici, soudím, že úder IDF na humanitární pracovníky WCK nebyl vědomě nebo záměrně namířen proti WCK," uvedl vrchní maršál letectva Mark Binskin, který přijel do Izraele, aby vyšetřil úmrtí.





IDF již dříve označily incident za závažnou chybu.















Zdroj v angličtině ZDE

0

260

když odpovídal na dotaz ohledně zabití šéfa Hamásu v Íránu. "Čína upřímně očekává, že všechny palestinské frakce na základě vnitřního usmíření co nejdříve vytvoří nezávislý palestinský stát," řekl Lin Ťien během pravidelného tiskového brífinku.uvedlo pět zdrojů agentury Reuters. Nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chamejní obvinil Izrael a prohlásil, že Írán má "povinnost" se pomstít, protože Haníja se stal terčem útoku, když byl hostem v zemi.uvedly zdroje obeznámené s procesem. Izrael má status partnera NATO a pěstuje úzké vztahy s vojenskou aliancí a některými jejími členy, zejména s jejím největším spojencem Spojenými státy, uvedla agentura Reuters.Televize se sídlem v Kataru uvedla, že toto obvinění, které nebylo podloženo žádnými důkazy, bylo pokusem ospravedlnit "úmyslné zabití". Izrael je obviňován, že se ve válce v Gaze záměrně zaměřuje na novináře, což popírá, a zabil jich více než 100.napsala agentura Reuters.Tři izraelské letecké údery zasáhly 1. dubna konvoj vozidel s humanitární pomocí projíždějící Gazou a zabily sedm zaměstnanců organizace World Central Kitchen (WCK). Mezi mrtvými byli Palestinci a občané Austrálie, Velké Británie a Polska.Australský přezkum úmrtí uvedl, že Izraelské obranné síly (IDF) se rozhodly vypálit rakety na konvoj poté, co se mylně domnívaly, že jej unesli bojovníci Hamásu, kteří byli ve skutečnosti místními najatými strážci.Izraelské vyšetřování úmrtí bylo podle něj "včasné, přiměřené a až na výjimky dostatečné"."V případě tohoto incidentu se zdá, že selhaly kontrolní mechanismy IDF, což vedlo k chybám v rozhodování a chybné identifikaci, kterou pravděpodobně umocnila určitá míra konfirmační zaujatosti."V doprovodném prohlášení ke zprávě ministryně zahraničí Penny Wongová uvedla, že Austrálie bude usilovat o to, aby se odpovědné osoby plně zodpovídaly, včetně případného trestního obvinění."Generální vojenský prokurátor Izraele ještě rozhodne o dalších krocích," uvedla v prohlášení."Naším očekáváním zůstává transparentnost postupu a rozhodnutí generálního vojenského prokurátora."