Polsko otevřelo novou dokonalou dálnici od severních českých hranic až k Baltu. Jenže...

2. 8. 2024

čas čtení < 1 minuta

Píše Tomasz Oryński: Docela se mi líbí takhle polská reklama (v češtině!!) na novou dálnici spojující severní českou hranici s polským přístavem Świnoujście na baltském pobřeží. Reklama se snaží přesvědčit Čechy, že baltské pobřeží je "lepší než Chorvatsko". A je to v důsledku nové dálnice daleko blíž. Jenže - na české straně není nic. Viz obrázek.



I quite like this promotional clip about the new expressway that just had been opened, connecting Czech border with Świnoujście at the Baltic coast.



It shows how Czechs now can reach the sea easily :-) https://t.co/9m7qivQxYD