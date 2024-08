I ženy na vedoucích pozicích dostávají v Česku (a všude jinde) méně peněz

Volali mi do finančního oddělení deníku Metro, když jsem byl jeho šéfredaktorem, tedy v době, kdy deník nevlastnila Mafra, ale švédská společnost. Manažerka Lenka chtěla probrat nově přijatého zaměstnance na pozici zástupce šéfredaktora, Janu. Sedl jsem si k ní a ona se na mě přísně podívala a pak se zeptala: Proč jste Janě nabídl stejný plat jako Jirkovi (předchozímu člověku na této pozici). Pár vteřin jsem mlčel, protože jsem nechápal, proč se na to ptá.

Pak mi došlo, co tím myslí, a tak jsem jí odpověděl: "Máš pravdu, měl jsem jí nabídnout víc, protože ona má dvě děti a žádného manžela, zatímco Jirka žádné děti ani manželku nemá". Lenka se na mě podívala, jako bych si dělal legraci. Když jsem se zeptal, kolik si myslí, že bych mohl naší nové kolegyni nabídnout na víc, Lenka pochopila, že si nedělám legraci. "Co je s tebou, jsme přece firma, ne charita!", vykřikla naštvaně. A pak dodala: "Je to ženská, tak přijme mnohem míň než Jirka, měl jsi jí nabídnout aspoň o 15 % míň".





Ztichl jsem mnohem déle než při první pauze, protože nevěřícně jsem poslouchal, co od ní slyšel. Z úst a mozku ženy. Říkala mi, abych využil toho, že ženy mají tendenci přijmout to, co se jim nabízí, i když je to méně, než by za stejnou práci dostal mužský protějšek. Odvážil jsem se ji za tuto pozici pokárat, ale ona můj útok jen odmítla jako latinskoamerický horkokrevný nesmysl a nadiktovala mi, že jde Janu informovat, že jsem se ve své nabídce spletl a že její plat bude ve skutečnosti o 15 % nižší. Jana souhlasila.





Nikdy jsem to veřejně neprohlásil, ale proti této nemorální změně jsem se ohradil tím, že jsem Janě dal rozdíl, který by získala, kdyby jí plat nesnížila jiná žena tím, že jsem falešně připsal neexistující externistovi honoráři v rozpočtu, zatímco ve skutečnosti tato částka připadla jí.