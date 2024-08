Poučení, které Česko bude ignorovat: Po snížení povolené rychlosti ve Walesu na 30 km/hod podstatně poklesly počty mrtvých a zraněných

2. 8. 2024

Počet zraněných a usmrcených osob na silnicích s rychlostí 20 a 30 mil za hodinu (tedy 30 a 50 km/hod) se od ledna do března snížil o více než čtvrtinu.

Podle nových údajů se počet zraněných a usmrcených osob na velšských silnicích výrazně snížil poté, co byla rychlost na většině silnic omezena na 50 km/h.Počet obětí srážek na silnicích s rychlostí 30 a 50 km/h ve Walesu od ledna do března letošního roku klesl o více než čtvrtinu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.Předběžné údaje, které zveřejnila velšská vláda, ukazují, že v prvním čtvrtletí letošního roku došlo na těchto silnicích k 377 nehodám, což je o 26 % méně než 510 nehod v lednu až březnu loňského roku.Nejnovější údaje jsou také o 19 % nižší než v předchozím čtvrtletí, tedy v období od října do prosince 2023, kdy bylo zaznamenáno 463 obětí.Velšská labouristická vláda přičítá tento pokles zavedení standardního omezení rychlosti na 30 km/h, na silnicích s omezeným provozem, což jsou obvykle obytné ulice nebo rušné ulice pro pěší s pouličním osvětlením, v září loňského roku.