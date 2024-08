IZrael usmrtil útoky v Gaze další desítky lidí

4. 8. 2024

čas čtení 6 minut

Přicházejí zprávy o "vyhrocených" americko-izraelských jednáních



Izraelské letectvo v neděli zasáhlo dvě školy a nemocniční komplex v Gaze a zabilo nejméně 30 lidí. Zároveň přicházejí zprávy o ostrých neshodách mezi americkými a izraelskými představiteli ohledně možné dohody o příměří



Uvnitř Izraele pobodal Palestinec dva lidi ve městě nedaleko Tel Avivu, čímž zvýšil napětí v době, kdy se země připravuje na reakci Íránu na atentáty na klíčové spojence z tohoto týdne.



Obavy z totální války v regionu se vystupňovaly poté, co byl v Teheránu zabit politický vůdce Hamásu Ismail Haníja a izraelský letecký útok zasáhl druhého velitele Hizballáhu v Bejrútu. Írán přísahal pomstu.



Izraelský vojenský mluvčí varoval, že systémy protivzdušné obrany země "nejsou neprůstřelné", a vyzval veřejnost k ostražitosti. Mezitím premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že země je již ve válce s Íránem a jeho spojenci na několika frontách. Uvnitř Izraele pobodal Palestinec dva lidi ve městě nedaleko Tel Avivu, čímž zvýšil napětí v době, kdy se země připravuje na reakci Íránu na atentáty na klíčové spojence z tohoto týdne.Obavy z totální války v regionu se vystupňovaly poté, co byl v Teheránu zabit politický vůdce Hamásu Ismail Haníja a izraelský letecký útok zasáhl druhého velitele Hizballáhu v Bejrútu. Írán přísahal pomstu.Izraelský vojenský mluvčí varoval, že systémy protivzdušné obrany země "nejsou neprůstřelné", a vyzval veřejnost k ostražitosti. Mezitím premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že země je již ve válce s Íránem a jeho spojenci na několika frontách.





Francie a Itálie se staly nejnovějšími zeměmi, které vyzvaly své občany, aby opustili Libanon. Izraelci v neděli ohlásili rušení GPS v okolí Tel Avivu, což armáda v minulosti uvedla, že dělá, aby čelila hrozbám dronů a raket.



Spojené státy slíbily, že budou Izrael bránit, a nařídily, aby do regionu připlula letadlová loď, a přesunuly na místo další vojenské prostředky.



Navzdory této solidaritě tváří v tvář potenciálnímu íránskému útoku americký prezident Joe Biden otevřeně vyjádřil obavy, že zabití Haníji zkomplikuje úsilí o zastavení bojů v Gaze, které je klíčové pro deeskalaci v regionu.



Tento týden vedl "vášnivý rozhovor" s Netanjahuem, který byl nucen popřít, že by byl překážkou dohody o příměří a propuštění rukojmích, uvedl deník New York Times s odvoláním na vysokého amerického představitele.



To byla jen nejnovější konfrontace mezi dvěma stále nesnadnějšími spojenci. Biden údajně izraelskému vůdci řekl, aby mu "přestal říkat blbosti", když koncem minulého měsíce na osobním setkání v Bílém domě diskutovali o navrácení rukojmích.



"Biden si uvědomil, že mu Netanjahu ohledně rukojmích lže," citoval deník Haaretz vysokého představitele americké administrativy.



Bidenova údajná skepse ohledně Netanjahuova závazku k návratu izraelských rukojmích ho staví na stejnou stranu jako šéfy izraelské obrany. Ti se domnívají, že Netanjahu nemá zájem na dohodě o příměří, přestože podle nich je na stole proveditelný návrh, uvedla tento týden izraelská média.



Izraelské nálety na dvě školy ve městě Gaza zabily v neděli nejméně 25 lidí, kteří se tam ukrývali, a další útok na nádvoří nemocnice al-Aksá zabil nejméně pět lidí a zapálil stany vysídlených osob.



Nemocnice je hlavním zdravotnickým zařízením v centrálním městě Deir al-Balah, ale její areál se stal neformální osadou pro lidi, kteří uprchli ze svých domovů, mnozí z nich byli různě vysídleni, když se izraelské jednotky během deseti měsíců války pohybovaly napříč pásmem.



Videozáznam agentury Associated Press ukázal muže, kteří se za ranní tmy snažili uhasit prudké plameny a zachránit zraněné. Druhý úder na nedaleký dům zabil dívku a její rodiče, uvedla nemocnice.



Tyto útoky přišly den poté, co při předchozím leteckém útoku na vysídlené osoby ukrývající se v jiné škole ve městě Gaza zahynulo 16 lidí a 21 bylo zraněno. Podle OSN bylo přímo zasaženo nebo poškozeno 85 % školních budov v pásmu Gazy.



Izraelská armáda tvrdila, že zasáhla velitelská centra Hamásu ve školách a že úder na nemocnici byl zaměřen na jednoho bojovníka, aniž by poskytla další podrobnosti nebo důkazy.



Většina z 2,3 milionu obyvatel byla vyhnána ze svých domovů, mnohokrát různě.



Mnozí žijí již měsíce v provizorních stanových táborech nebo přeplněných přístřešcích ve zmenšujících se "humanitárních zónách", které Izrael stále občas zasahuje leteckými údery. Izraelská armáda v neděli vydala nové příkazy k evakuaci také pro části města Chán Júnis na jihu Gazy.



Počet obětí války v Gaze dosáhl v neděli 39 580, uvedly zdravotnické úřady na tomto území. Ne všichni mrtví byli identifikováni, ale většinu z 25 000 jmenovaných tvoří civilisté.



Další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami nebo ohroženy hladem a infekčními nemocemi, jejichž šíření podporuje nedostatek čisté vody a hygienických zařízení v celé Gaze.



Od začátku války došlo k "děsivému nárůstu" případů žloutenky typu A na 40 000 případů z původních 85 případů ve stejném období před rokem, uvedl v pátek šéf palestinské humanitární agentury OSN (Unwra) Philippe Lazarrini.



V odpadní vodě byla rovněž zjištěna dětská obrna, což vystavuje mnoho tamních dětí, které nejsou očkovány nebo neabsolvovaly očkování, riziku nákazy a možného ochrnutí.



Izraelská armáda koncem července oznámila, že vojákům sloužícím v Gaze nabídne posilovací vakcínu proti obrně. Palestincům, ani dětem, vakcínu nenabídla.



Světová zdravotnická organizace uvedla, že posílá 1 milion vakcín proti obrně, ale varovala, že to nestačí jen na to, aby se dostaly přes hranice, a vyzvala k zastavení palby, aby se dostalo na všechny děti, které potřebují očkování.





K nedělním bodným útokům v Izraeli došlo v Holonu jižně od Tel Avivu, v parku a poblíž čerpací stanice. Oběťmi se stali sedmdesátiletá žena a osmdesátiletý muž. Dva muži byli zraněni, uvedla izraelská záchranná služba.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0