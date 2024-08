Maďarská kritika Chorvatska jako tranzitní ropné trasy vyvolává hněv Záhřebu

5. 8. 2024

Nedávné prohlášení maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, v němž zpochybnil spolehlivost Chorvatska jako tranzitní země pro ropu, vyvolalo diplomatickou roztržku. Nedávné prohlášení maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, v němž zpochybnil spolehlivost Chorvatska jako tranzitní země pro ropu, vyvolalo diplomatickou roztržku.

Evropská komise navrhla, aby Maďarsko a Slovensko využívaly jaderský ropovod JANAF, který se nachází v Chorvatsku, pro dodávky ropy, které nepocházejí z Ruska. Tento návrh byl zamýšlen jako prostředek k diverzifikaci dovozu ropy a snížení závislosti na ruské ropě v souvislosti s pokračujícím geopolitickým napětím.

Szijjártó však tento návrh odmítl a prohlásil, že "Chorvatsko prostě není spolehlivou zemí pro tranzit". Tato poznámka se setkala se silným nesouhlasem chorvatské vlády. Chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman označil Szijjártóův komentář za "hluboce urážlivý" a vyjádřil zklamání z nečekané kritiky ze strany sousední země, s níž se Chorvatsko snaží udržovat přátelské vztahy navzdory předchozím nepřátelským akcím.

Slovensko, které již dostává část své ropy prostřednictvím JANAF do své rafinérie Slovnaft, v reakci na obavy Maďarska uvedlo, že obdrželo nabídku od chorvatské vlády na zajištění dodávek ropy. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár návrh uznal, ale upozornil na nejistotu, zpochybnil náklady a objem potenciálních dodávek a poznamenal, že "nikdo zatím nezná podrobnosti".

Maďarsko i Slovensko vyjádřily preferenci, aby Evropská komise donutila Ukrajinu obnovit plný tok ruské ropy. Blanár však uvedl, že Slovensko zkoumá i alternativní řešení v případě, že Evropská komise nebude jednat.

Navzdory vleklým jednáním o tranzitních tarifech se chorvatskému provozovateli ropovodů JANAF a maďarské ropné společnosti MOL podařilo v květnu 2023 podepsat roční smlouvu. Tato dohoda se vztahuje na přepravu a skladování 2,9 milionu tun ropy prostřednictvím plynovodu přes Jaderské moře do rafinérií MOL v Maďarsku a na Slovensku.

Maďarsko v pátek také kritizovalo Chorvatsko za to, že údajně neinvestovalo do rozšíření kapacity a nepotvrdilo maximální tranzitní kapacitu svého plynovodu. Společnost JANAF tato obvinění vyvrátila a tvrdila, že neustále investuje do své dopravní a skladovací infrastruktury. Společnost dále upřesnila, že prokázala schopnost přepravit do Maďarska až 1,2 milionu tun ropy měsíčně.

JANAF také odmítl tvrzení o zvýšení cel v posledních třech letech, což je v rozporu s tvrzeními Maďarska. Evropská komise, která stále vyšetřuje situaci ohledně dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko poté, co Ukrajina zastavila tranzit ropy ze strany ruského Lukoilu, uvedla, že rozhodnutí zatím neovlivnilo objemy dodávek ropy.

Maďarsko a Slovensko tvrdí, že rozhodnutí Ukrajiny ohrožuje jejich energetickou bezpečnost, a zahájily jednání s Evropskou komisí, aby se jejich obavy rozptýlily.

