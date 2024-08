Izraelský ministr kritizován za to, že řekl, že hladovění milionů lidí v Gaze může být "oprávněné a morální"

8. 8. 2024

EU, Spojené království a Francie naléhavě vyzvaly izraelskou vládu, aby se distancovala od výroků svého ministra financí Bezalela Smotriche



EU, Francie a Velká Británie odsoudily vysoce postaveného izraelského ministra za to, že že by podle něho mohlo být "ospravedlnitelné a morální" nechat lidi v Gaze hladovět.



Výroky izraelského ministra financí Bezalela Smotriche, v nichž uvedl, že "nikdo na světě nám nedovolí nechat umřít hladem dva miliony lidí, i když by to mohlo být oprávněné a morální, abychom osvobodili rukojmí", vyvolaly mezinárodní pobouření.

Ve svém projevu tento týden dále uvedl, že Izrael "vozí humanitární pomoc, protože nemáme na výběr. Jsme v situaci, která vyžaduje mezinárodní legitimitu k vedení této války".



EU uvedla, že záměrné vyhladovění civilistů je "válečným zločinem" a že od izraelské vlády očekává, že se "jednoznačně distancuje od těchto slov krajně pravicového ministra".



Francie Smotriche kritizovala a uvedla, že poskytování humanitární pomoci obyvatelům Gazy je "povinností Izraele podle mezinárodního humanitárního práva", protože Izrael kontroluje veškerý přístup na toto území.



Britský ministr zahraničí David Lammy vyzval "širší izraelskou vládu, aby Smotrichovy výroky odvolala a odsoudila".



Samostatně ve středu americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Izrael musí plně vyšetřit obvinění ze sexuálního zneužívání palestinských vězňů jeho vojáky.





Na dotaz ohledně videa odvysílaného 12. kanálem televize v Izraeli, na kterém je vidět, jak vojáci odvádějí zadrženého z dohledu bezpečnostních kamer, aby se na něm dopustili sexuálního zneužívání, americký mluvčí Matthew Miller uvedl, že američtí představitelé video zkoumali.





Izraelská skupina na ochranu práv B'Tselem ve své zprávě uvedla, že špatné zacházení je nyní tak systémové, že musí být považováno za politiku "institucionalizovaného týrání".







Podrobnosti v angličtině ZDE

"Viděli jsme to video a zprávy o sexuálním zneužívání zadržených jsou strašné," řekl Miller. "Měla by existovat nulová tolerance k sexuálnímu zneužívání, znásilňování jakýchkoli zadržených osob, tečka... Pokud existují zadržení, kteří byli sexuálně napadeni nebo znásilněni, izraelská vláda, IDF musí tyto činy plně vyšetřit."Bílý dům rovněž označil zprávy o znásilňování, mučení a zneužívání palestinských vězňů za "hluboce znepokojující".Mluvčí izraelského velvyslanectví ve Washingtonu na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval. Izraelská armáda, která provozuje některá vězeňská zařízení, v nichž jsou zadržováni palestinští vězni, v reakci na dřívější obvinění uvedla, že pracuje v souladu s právním řádem a veškerá konkrétní tvrzení o zneužívání jsou prošetřována.Video se objevilo uprostřed vyšetřování izraelských úřadů týrání palestinských vězňů vojáky.Vyšetřování vyvolalo protesty pravicových Izraelců, kteří vtrhli do dvou vojenských zařízení poté, co vojenská policie zadržela devět vojáků kvůli obvinění z těžkého týrání vězně zajatého v Gaze armádními záložníky ve vazební věznici Sde Teiman na jihu Izraele."Je vhodné, že IDF v tomto případě oznámily vyšetřování, zatkly řadu lidí, kteří se na něm údajně podíleli," řekl Miller."Nebudu mluvit o výsledku tohoto vyšetřování, ale mělo by probíhat rychle, a pokud se zjistí, že porušili trestní zákony nebo porušili kodex chování IDF, pak by samozřejmě měli být pohnáni k odpovědnosti."V pondělí deník Guardian uvedl, že rozhovory s propuštěnými vězni ukázaly, že násilí, extrémní hlad, ponižování a další zneužívání palestinských vězňů se v izraelském vězeňském systému normalizovalo.