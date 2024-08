Zatímco 55 až 60 procent celkových potřeb zemního plynu bylo dříve dováženo z Ruska, úplná ztráta dříve „nenahraditelných“ dodávek plynu z Ruska by mohla být kompenzována do osmi měsíců. Byly vyvinuty alternativní zdroje energie, zvýšila se energetická účinnost a dokonce se investovalo do infrastruktury, jako jsou terminály pro dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Najednou se ukázalo, že má smysl investovat do skladovacích kapacit, když cenově výhodný soused již nemůže zajistit nekonečný tok plynu. Od údajného „není potřeba akce“ až po krizový režim.

Pokud se však na „krizi“ podíváme zpětně, odhaluje to nedostatečné pochopení potenciálu této technologie. I s „rychlostí Německa“ Olafa Scholze bylo možné dosáhnout nízkých cen plynu a plných skladovacích kapacit – a to jen několik měsíců po „propuknutí krize“. Na začátku tohoto měsíce byla zásoba na 89 procentech. To je zhruba 17 procentních bodů nad průměrem let 2017 až 2021!

"Slunce zvítězilo"





Větrná energie významně přispívá do energetického mixu, ale jak trefně řekl jednatel velkého solárního operátora: „Zvítězilo slunce. Je tam a dává nám 10 000krát více energie, než potřebujeme. Musíme to jen zrealizovat.“ Tato „implementace“ nyní znamená skladování a distribuci energie. Exponenciální rozvoj obnovitelných zdrojů energie byl pozorován již léta. Náklady na výrobu a díly pro fotovoltaiku klesly za posledních 15 let o 90 procent. Jedním z problémů je však závislost na Číně, která v současnosti kontroluje 60 procent celosvětového zpracování a rafinace vzácných zemin.



Neustále jsme konfrontováni se studiemi, které se snaží vysvětlit, co nefunguje a co je špatné nebo správné. Miliony lidí si naladí talk show a poslouchají své oblíbené odborníky, jak rozdělují složité světové problémy do jednoduchých citátů. O šest měsíců později se věci vyvinou úplně jinak. I přes nedostatek vzácných zemin a surovin Evropa „najednou“ slaví. Nedaleko švédské Kiruny byl nalezen milion tun oxidů vzácných zemin. V červnu tohoto roku pak bylo v norském Telemarku objeveno odhadem dalších 8,8 milionu tun vzácných zemin. Jen to by podle zpráv mělo do roku 2030 pokrýt deset procent celkových potřeb EU.