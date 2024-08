FBI vyšetřuje údajné íránské kybernetické útoky na americké prezidentské kampaně

14. 8. 2024

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zahájil ostře sledované vyšetřování kybernetických útoků Íránu zaměřených na jednotlivce spojené s kampaněmi Trumpa a Bidena a Harrisové. Tento vývoj přichází jen několik měsíců před americkými prezidentskými volbami v roce 2024, což vyvolává obavy ze zahraničního vměšování do volebního procesu. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zahájil ostře sledované vyšetřování kybernetických útoků Íránu zaměřených na jednotlivce spojené s kampaněmi Trumpa a Bidena a Harrisové. Tento vývoj přichází jen několik měsíců před americkými prezidentskými volbami v roce 2024, což vyvolává obavy ze zahraničního vměšování do volebního procesu.

Od června FBI aktivně vyšetřuje pokusy íránských operativců proniknout do komunikace zaměstnanců spojených s kampaní prezidenta Joea Bidena i bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Podle zdrojů citovaných deníkem The Washington Post byli tři členové kampaně Biden-Harrisová konkrétně cílem spear phishingových e-mailů. Tyto e-maily, vytvořené tak, aby vypadaly autenticky, obsahovaly škodlivé odkazy, jejichž cílem bylo poskytnout útočníkům přístup k citlivé komunikaci. V současné době však neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že tyto pokusy byly úspěšné.

Phishingové e-maily byly součástí širšího schématu zaměřeného na infiltraci do digitální infrastruktury obou prezidentských kampaní. Vyšetřování FBI odhalilo, že rozsah těchto útoků je širší, než se původně předpokládalo, což naznačuje, že cílem mohlo být více osob spojených s kampaněmi.

Trumpova kampaň a úniky interních dat

Trumpova kampaň, která se potýkala s vlastními problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, oznámila narušení poté, co novináři obdrželi kopie interních dokumentů týkajících se senátora JD Vance, Trumpova protikandidáta.

Zatímco Trumpova kampaň připisuje tyto úniky íránským hackerům, FBI toto spojení nepotvrdila. Agentura zkoumá, zda jsou úniky a pokusy o phishing součástí stejné operace, nebo zda jsou do ní zapojeni různí aktéři.

Další vrstva složitosti byla přidána, když Roger Stone, dlouholetý Trumpův poradce, odhalil, že jeho osobní e-mailové účty byly kompromitovány. Stoneovy e-maily byly údajně použity k zasílání phishingových odkazů představitelům Trumpovy kampaně, což potenciálně umožnilo íránským hackerům získat přístup k další komunikaci.

Reakce FBI a širší důsledky

Zapojení FBI do vyšetřování podtrhuje vážnost situace, protože obě kampaně jsou stále ostražitější vůči zahraničnímu vměšování. Agentura potvrdila, že úzce spolupracuje s technologickými společnostmi, včetně společnosti Google, aby vystopovala původ pokusů o phishing a zabezpečila postižené účty.

Pokusy o hackerské útoky připomínají prezidentské volby v roce 2016, kde ruské vměšování sehrálo významnou roli. Tentokrát američtí zpravodajští činitelé identifikovali Írán jako klíčového hráče, který se pokouší narušit volební proces. Íránská vláda tato obvinění popřela, odmítla je jako nepodložená a tvrdí, že nemá v úmyslu zasahovat do amerických voleb.

Situaci dále komplikuje nedávná zpráva společnosti Microsoft, která naznačila, že se íránští hackeři pokusili proniknout do e-mailového účtu vysoce postaveného úředníka v americké prezidentské kampani. I když Microsoft neidentifikoval dotyčnou kampaň, zdroje potvrzují, že se jednalo o Trumpovu kampaň.

Obavy o bezpečnost voleb

Vyšetřování FBI vyvolalo poplach ohledně integrity nadcházejících voleb. Vzhledem k tomu, že obě kampaně mohou být potenciálně kompromitovány, panují obavy, že citlivé informace by mohly být použity k manipulaci s veřejným míněním nebo k zasévání neshod mezi voliči. Zejména Trumpova kampaň podnikla kroky ke zvýšení své kybernetické bezpečnosti, včetně doporučení zaměstnancům, aby se vyhnuli zasílání citlivých informací e-mailem.

Širší důsledky tohoto vyšetřování jsou významné, protože zdůrazňuje přetrvávající hrozbu zahraničního vměšování do amerických voleb. Navzdory snahám americké vlády zabezpečit volební proces zahraniční aktéři nadále zneužívají zranitelnosti v digitální komunikaci. To vedlo k rostoucím obavám o schopnost USA uspořádat spravedlivé a bezpečné volby.

Údajné motivy Íránu

Američtí zpravodajští činitelé naznačili, že akce Íránu jsou součástí širší strategie, jejímž cílem je podkopat Trumpovu snahu o znovuzvolení, stejně jako rozdmýchat společenské neshody ve Spojených státech. To odráží íránské snahy během voleb v roce 2020, kde byla použita podobná taktika.

