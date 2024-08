Izrael zavraždil čtyři dny stará dvojčata, když jejich tatínek šel pro jejich rodné listy

14. 8. 2024

čas čtení 3 minuty





Při útoku, který zasáhl dům, kde se ukrývaly, zahynula také manželka a tchyně Mohameda Abuel-Qomasana





Čtyřdenní dvojčata byla zabita při izraelském náletu v Gaze, když jejich otec šel zaregistrovat jejich narození.



Mohamed Abuel-Qomasan uvedl, že jeho žena, lékárnice Joumana Arafa, porodila císařským řezem o čtyři dny dříve a příchod dvojčat oznámila na Facebooku, informovala agentura Associated Press.



V úterý šel otec porod zaregistrovat na místní úřad. Když tam byl, zavolali mu sousedé, že dům, kde se ukrývali, nedaleko centrálního města Deir al-Balah, byl bombardován.



"Nevím, co se stalo," řekl agentuře AP, když seděl v nemocnici, kam byla jejich těla převezena, a v ruce držel rodné listy dvojčat. "Bylo mi řečeno, že to byl granát, který zasáhl dům."

Čtyřdenní dvojčata byla zabita při izraelském náletu v Gaze, když jejich otec šel zaregistrovat jejich narození.Mohamed Abuel-Qomasan uvedl, že jeho žena, lékárnice Joumana Arafa, porodila císařským řezem o čtyři dny dříve a příchod dvojčat oznámila na Facebooku, informovala agentura Associated Press.V úterý šel otec porod zaregistrovat na místní úřad. Když tam byl, zavolali mu sousedé, že dům, kde se ukrývali, nedaleko centrálního města Deir al-Balah, byl bombardován."Nevím, co se stalo," řekl agentuře AP, když seděl v nemocnici, kam byla jejich těla převezena, a v ruce držel rodné listy dvojčat. "Bylo mi řečeno, že to byl granát, který zasáhl dům."



Při zásahu, který zabil novorozence - chlapce Assera a dívku Ayssel -, zahynula také jejich matka Arafa a její matka, babička dvojčat. Abuel-Qomasan a jeho žena uposlechli rozkazu evakuovat město Gaza v prvních týdnech války. Podle pokynů armády hledali úkryt v centru Gazy.



Izraelská armáda na žádost o komentář k úderům bezprostředně nereagovala, uvedla agentura AP.



Na jiném místě přežilo tříměsíční dítě jako jediný člen své nejbližší rodiny izraelský nálet poblíž jižního města Chán Júnis, při kterém zahynulo 10 lidí včetně jeho pěti sourozenců ve věku od pěti do 12 let.



Při útoku v pondělí pozdě večer zahynuli také rodiče Reem Abu Hayyahové a rodiče dalších tří dětí. Reem a další tři přeživší děti byly při úderu zraněny.



"Kromě toho dítěte už nikdo nezůstal," řekla Reemova teta Soad Abu Hayyah. "Od rána se ji snažíme krmit umělým mlékem, ale ona ho nepřijímá, protože je zvyklá na mateřské mléko."



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že od začátku války bylo na tomto území zabito 115 novorozenců. Od 7. října bylo při izraelských útocích na Gazu zabito téměř 40 000 lidí; předpokládá se, že další tisíce jsou pohřbeny pod sutinami. Při útoku Hamásu na Izrael 7. října zahynulo asi 1 200 lidí a 250 jich bylo vzato jako rukojmí.



Izraelská armáda tvrdí, že se snaží vyhnout zranění palestinských civilistů, a jejich smrt dává za vinu Hamásu, protože militanti operují v hustě obydlených oblastech.



Od 4. července se izraelské síly zaměřily na nejméně 21 škol - z toho v jednu chvíli na čtyři školy během čtyř dnů -, kde se ukrývali Palestinci, a podle OSN zabily stovky lidí, z nichž mnohé byly děti. Izrael tvrdil, že tyto školy využívají ozbrojenci Hamásu, aniž by předložil důkazy.



Izraelská ofenziva zanechala tisíce sirotků - je jich tolik, že místní lékaři při jejich registraci používají zkratku: Zraněné dítě, bez žijící rodiny". OSN v únoru odhadla, že v Gaze je asi 17 000 dětí bez doprovodu, a od té doby jejich počet pravděpodobně vzrostl.



Rodina Abu Hayyah se ukrývala v oblasti, kterou Izrael v minulých dnech nařídil lidem evakuovat. Byl to jeden z několika takových příkazů, které vedly statisíce lidí k tomu, aby hledali útočiště v Izraelem vyhlášené humanitární zóně sestávající z nuzných, přeplněných stanových táborů podél pobřeží.





Mnoho rodin příkazy k evakuaci ignorovalo, protože se prý nikde necítí bezpečně, nebo proto, že nejsou schopny absolvovat namáhavou cestu pěšky, případně se obávají, že se do svých domovů nebudou moci vrátit ani po skončení války.







Zdroj v angličtině ZDE

1