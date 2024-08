Válka mezi Íránem a Izraelem: Přípravy na všech stranách

14. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

V Izraeli se množí známky bezprostředního odvetného úderu ze strany Íránu. Izraelští stíhací piloti jsou v zemi v pohotovosti, upozorňuje německý levicový list TAZ.

V dubnu trvalo dvanáct dní, než Írán vrátil úder po smrtícím izraelském leteckém úderu na dva vysoce postavené íránské generály v Damašku. V pondělí uplynulo dvanáct dní od chvíle, kdy Izrael v Bejrútu a Teheránu úmyslně zabil velitele Hizballáhu Fuáda Šúkra a pravděpodobně i vůdce Hamásu Ismáíla Haníju.

Nyní se množí známky blížícího se odvetného úderu. Na druhou stranu se zdá, že šance na deeskalaci a jednání o příměří v Gaze se dále snížily.

Americká armáda nyní oznámila další zvýšení své vojenské přítomnosti. Kromě úkolového uskupení kolem letadlové lodi "USS Theodore Roosevelt", která je již v regionu, bude urychleno umístění druhé letadlové lodi, stejně jako přemístění jaderné ponorky "USS Georgia" do regionu, uvedl Pentagon.

Podle zprávy libanonských novin Al Jumhouria Hizballáh údajně zcela opustil své ústředí na bejrútském předměstí Dahieh, které bylo částečně evakuováno již na začátku srpna. Několik leteckých společností, včetně Lufthansy a Swiss-Air, prodloužilo pozastavení svých letů do regionu do 21. srpna a oznámilo, že se během tohoto období budou vyhýbat vzdušnému prostoru nad Irákem a Íránem.

Íránský viceprezident rezignoval

Izraelští stíhací piloti a další vojáci letectva již nesmějí až do odvolání opustit zemi. Německo, Francie a Velká Británie ve společném prohlášení vyzvaly Írán a jeho spojence, aby se zdrželi odvetných útoků, a vyzvaly Izrael a Hamás, aby pokračovaly v jednáních.

V samotném Teheránu se zřejmě vede spor o to, jak by měl vypadat protiúder. Nereagovat – to je vzhledem k provokativnímu útoku na Haníji uprostřed Teheránu krátce po složení přísahy nového prezidenta Masúda Peseškjana stěží možné. Ale jak zůstává otevřené.

Britský Telegraph minulý pátek napsal, že Peseškjan je ve sporu s vedením íránských revolučních gard a vyslovuje se proti přímým útokům na izraelská vojenská zařízení v Tel Avivu a dalších městech ze strachu z plnohodnotné války.

Devětašedesátiletý politik nastoupil do úřadu s příslibem normalizace íránské ekonomiky a mezinárodních vztahů své země. V pondělí však utrpěl porážku: Jeho zástupce, relativně umírněný Muhammad Džavád Zaríf, oznámil odchod z funkce viceprezidenta, které se ujal jen o jedenáct dní dříve. Jako důvod uvedl v neděli zveřejněný výběr členů kabinetu, v němž se podle pozorovatelů v mnoha případech podařilo prosadit zastáncům tvrdé linie a konzervativcům.

Zdroj v němčině: ZDE

