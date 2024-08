Jak se Musk stal hybatelem volebních dezinformací

13. 8. 2024

Majitel serveru X, který v pondělí hovořil s Trumpem, zpochybnil korespondenční hlasování a tvrdí, že se rozmáhá hlasování bez amerického občanství



"Elektronické hlasovací zařízení a cokoli zaslaného poštou je příliš riskantní. Měli bychom nařídit pouze papírové hlasovací lístky a osobní hlasování," napsal Musk v červenci na X.Reagoval na něj zapisovatel okresu Maricopa Stephen Richer, který požádal, zda by mohl Muska provést po zařízeních tohoto velkého arizonského okresu a provést ho procesy korespondenčního hlasování."Můžete vstoupit do všech místností. Můžete si prohlédnout veškeré vybavení. Můžete se zeptat na cokoli chcete. Rádi vám ukážeme již zavedené bezpečnostní kroky, které jsou podle mého názoru velmi rozumné," řekl Richer.Nebyl to jediný případ, kdy se Richer snažil opravit předvolební dezinformace, které Musk sdílel. Již dříve se snažil napravit nedorozumění týkající se údajů o arizonských voličích a pravidel pro prokazování občanství.Platformy sociálních médií celkově zaujaly méně agresivní postoj k ověřování volebních nepravd po probíhající kampani republikánských zákonodárců a jejich spojenců, kteří napadali způsoby, jakými byly informace označovány za lživé zvolenými úředníky a výzkumníky a jak platformy reagovaly."Myslím, že X opravdu vyčnívá jako místo, kde tato změna byla nápadná, a to, že přišla z nejvyšších míst, tak trochu ukazuje, jak velký problém to je," řekl Mekela Panditharatne, starší poradce programu Brennan Center's elections & government.Musk sdílel video, v němž byl použit hlas Kamaly Harrisové generovaný umělou inteligencí, což vyvolalo obavy, že by to mohlo některé lidi zmást a myslet si, že je to skutečné. Musk i tvůrce videa se bránili, že jde o parodii, ovšem neoznámili to.Několikrát také napsal, že ve volbách v USA hlasují neobčané, což je s výjimkou několika místních voleb nezákonné. Existuje jen málo případů, kdy neobčané hlasují nebo se dokonce registrují k hlasování. Koncem července Musk sdílel video, na kterém Elizabeth Warrenová hovoří o cestě k občanství pro miliony lidí bez dokladů žijících v USA. "Jak jsem říkal, dovážejí voliče," řekl a přitakal teorii o "velkém nahrazení"."Je důležité, aby společnosti provozující sociální média, zejména ty s globálním dosahem, napravily chyby, které samy způsobily - jako v případě chatbota Grok AI, který si jednoduše spletl pravidla," uvedl pro Washington Post státní tajemník státu Minnesota Steve Simon. "Tím, že se nyní ozveme, snad snížíme riziko, že některá z firem působících v oblasti sociálních médií odmítne nebo odloží nápravu svých vlastních chyb v období do listopadových voleb."Mimo platformu Muskem vytvořený politický akční výbor shromažďuje osobní údaje voličů v klíčových státech v něčem, co se uživatelům zpočátku jeví jako portál pro registraci voličů, uvedla CNBC. America Pac, protrumpovská skupina podporovaná Muskovým obrovským bohatstvím, se zaměřuje na voliče z rozhodujících států. Shromažďování osobních údajů nyní vyšetřují nejméně dva státy.Navzdory svým nekonečným tvrzením o volebních podvodech Musk tento měsíc řekl časopisu Atlantic, že by výsledky voleb v roce 2024 akceptoval - s výhradou.