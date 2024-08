Krach dolaru po sto padesáté prvé

15. 8. 2024 / Jan Molič

čas čtení 15 minut

Kamera jede, akce! - - Tak si to dáme ještě jednou. Nebo před dvěma týdny, to zase kolabovala burza - no úplný Black Friday! (Ale bacha, o tom se mlčí! A asi proto je to volně přístupné na netu, to dá selský rozum.)) No selský rozum mi to tedy nedá, ale o rozum tady nejde, protože propaganda s rozumem pracuje leda do té míry, když chce podpořit nějakou emoci. Selským rozumem, který okamžitě vyhodnocuje a vyrábí jasné závěry, ačkoli při bližším ohledání věc nemusí být jasná. Chci dnes psát o propagandě.

Člověk, ač sebe považuje za dvojnásobně moudrého (říká si homo sapiens sapiens), zdaleka není moudrý. Umělá inteligence dokazuje, že zvládne stejně dobře mnoho z toho, o čem jsme byli dosud přesvědčeni, že je lidskou doménou. Ze sebepozorování bych řekl, že víc než 95 procent času jedu na autopilota. Pudy a emoce, to je to, co lidi doopravdy řídí. A ano, těch 95 procent činností na autopilota by šlo shrnout také do čtyř slov: žrát, *rát, *kat, spát. Spoustu toho “rozumného” pak člověk dělá jenom proto, aby mohl lépe žrát, *rát, *kat, spát. Kupříkladu muži si kupují drahá auta, aby mohli lépe přivábit samičky, protože ve finále budou lépe *kat, žrát, *rát, spát.

Člověčí moudrost se projevuje úplně jinde než v blbé honbě za úspěchem, kariérou, majetky nebo v blbém posuzování, jestli je výhodnější koupit za stejnou cenu dvacet nahnilých hrušek či kilo brambor. Všechno tohleto porovnávání dovede umělá inteligence taky – a lépe.

K moudrosti mnoho lidí podle mě vůbec nedospěje. Zůstanou celoživotně uvězněni na úrovni porovnávání detailů, čili přesně na té úrovni, kterou umí umělá intelligence taky. Navíc v zajetí pudů, emocí a také v přesvědčení, že jablka jsou prostě lepší než brambory. Jasné. Vyřešeno. Nedovedou pozorovat věci z nadhledu, netečně, nestranně, natož si připustit úhel pohledu protistrany. Takové uvažování je přímo bolí. Například když si mají přečíst text, který nekonvenuje s jejich pohledem na jablka, tak ho ani nedočtou – nedokáží to, bolí to.

IQ s tím vůbec nesouvisí. Nedávno jsem třeba napsal článek o Putinovi. Byl myslím si celkem objektivní, přesto jsem na oplátku dostal pěkných pár e-mailů, a to jak z tábora příznivců Putina tak z tábora odpůrců. Všechny jsem ty lidi emocionálně ranil. Už když dostanete v předmětu strohé “zdar” či rovnou “hovado”, tak je jasné, o co jde. K odpovědi mě to teda nepřimělo. U těhle lidí, kteří mají hned jasno, je totiž jakákoli argumentace marnost nad marnost. V emocionálním vzrušení žádný rozum, žádná objektivita, nefunguje.

Říká se tomu zaslepenost či zabedněnost a jak píšu, trpí jí lidé nezávisle na svém IQ. Je to jako by si dali klapky na oči. Jdou přece bojovat, tak teď je nutné upřít veškerou energii na cíl! Ovšem chápu to, je to přirozené; voják nesmí uvažovat, ale poslouchat rozkazy, a to i inteligentní voják. Musí umět dát si ty klapky na oči, protože nemůže být každý generál. Jsme tak od přírody nastaveni.

Mimochodem, ten inteligenční koeficient, IQ, považuju za pitomý konstrukt. Popisuje leda rychlost operací lidského CPU, ale neříká nic o moudrosti. Moudrostí může disponovat někdo, kdo body IQ nenasbírá. Kupříkladu někdo sice extrémně rychle doplňuje číselné řady či chybějící obrazce, ale v krizové situaci nepřinese žádné řešení. Naopak jiný člověk, který potřebuje týden času na to, aby vůbec něco vymyslel, pak zato přijde s převratným nápadem. A jedna známá, členka Mensy, mi jednou řekla, důležitou věc: že úspěšně splnila poslední IQ test Mensy – přestala platit členské poplatky.

Propaganda, o níž však chci psát, necílí ani na rozum, natož na moudrost. Rozum je pro ni leda nástroj, který používá, když potřebuje vyvolat emoci. Ospravedlnit, proč jsou jablka lepší a proč je nutno bojovat proti jedovatým bramborám.

V podstatě propaganda je jako vaření. Nejstarší kuchařka se jmenuje Protokoly sionských mudrců. Slovy jednoho kuchaře-influencera bych řekl toto, “Když odstraníš ty antisemitský kecy, tak podle toho uvaříš i dneska. Jenom to nesmíš přepálit. Tak čáu.”

Protokoly sionských mudrců

Dílko prý bývalo zakazované za všech režimů. Není divu. Je to návod jak dělat propagandu, jak manipulovat s lidmi. Pár naprosto jasných bodů. Kdyby si ho lidi přečetli, mohli by zjistit, jak snadno jsou ovlivňováni a že se to dělá dnes a denně na všech frontách. Co navíc je na tom dílku geniální, je fakt, že nejenže jde o návod jak dělat propagandu, nýbrž propaganda je to sama o sobě! Opravdu neznám lepší text, který by věc podal tak názorně v kostce.

Proto se domnívám, pakliže chceme děti učit kritickému myšlení, že Protokoly by měly být zásadním čtivem na středních školách. Právě na nich by mělo být ukazováno, jak funguje manipulace. (Ale nejsem naivní a chápu, že to přeci nejde. Ještě by lidi prohlédli a mohla by přestat fungovat třeba reklama, na které jede celý náš kapitalismus. Radši se pojďme nadále bavit o “nutnosti kritického myšlení” a, jak říkal Jan Vodňanský, skutek utek, skutci utci.)

Neobávám se ovšem toho, že kdyby si lidé Protokoly přečetli, tak by snad na ně propaganda přestala zabírat. Jestliže nedisponují onou moudrostí, nadhledem, jestliže je bolí číst texty které jim nekonvenují, pak budou z Protokolů opakovat pouze detaily, ale nedojde u nich k pochopení celku. Vlastně se dá říct, že kritickému myšlení se nelze naučit, nebo ne všechny. Domnívám se, že je to proto, že přirozené biologické nastavení lidí to neumožňuje. Nemůže být každý generál, většina musí být holt nekritickými vojáky, těmi včeličkami, které vykonávají, bez jejichž práce by se celá společnost rozložila.

Na Západě a na Vostoku

Pojďme si ukázat na několika příkladech, jak dělá propagandu Západ a Východ, a porovnat ji s návodem v Protokolech. Ty z čtenářů, které následující text bude bolet, nebo už je bolí fakt, že východ přeci nedělá žádnou propagandu (či že západ přeci nedělá žádnou propagandu), nebo je bolí, že vůbec narážím na Protokoly jako takové a už mě nálepkují antisionistou, ačkoli jsem ten poslední kdo by měl cokoli proti židům – ti text holt nedočtou. Na mailové reakce s předmětem “hovado” ale opravdu neodpovídám.

Vezměme si jako příklad Novinky.cz a Zvedavec.news. Jako téma válku na Ukrajině a Izraelskou genocidu v Gaze. (Opět - genocida – mnozí čtenáři právě končí se čtením a jdou psát reakci s předmětem “hovado”.)

Novinky.cz píší…

- Rusko evakuuje další pohraniční okres

- Naprostá panika a chaos. Neměli jsme ani zbraně, rozprášili nás, popisují ruští vojáci vpád Ukrajinců

- Rusko soptí kvůli ukrajinským úspěchům

- Disciplína ruských vojáků v Kurské oblasti upadá. Rabují a drancují vlastní vesnice

- Syrskyj: Zase jsme postoupili v Kurské oblasti a zajali jsme přes sto Rusů

- „Obloha nad Kurskou oblastí se vyjasnila.“ Ukrajinci oznámili likvidaci ruské stíhačky

- V Rusku stále postupujeme a situaci zvládáme, ohlásil Syrskyj Zelenskému

Shrnuto a podtrženo, dle západní propagandy Rusko neustále prohrává, zatímco Ukrajina postupuje. Co nevidět přijde jasné vítězství. Už už (ale už už asi třetí rok). Tímto nechci brát iluze nikomu, kdo podporuje Ukrajinu, pouze poukazuju na fakt, jak očividně je to informování jednostranné. Ale chápu to, je nutno se podporovat v boji.

Z hlediska propagandy ovšem Novinky nepředvádějí nic moc. V Protokolech se píše, že správný mix zpráv, tak aby nebylo do očí bijící že jsou “cinknuté”, by měl být v určitém poměru. Měli bychom publikovat i ty zprávy, které se nám “nehodí do krámu”. Mělo by to být, řekl bych, 7:3 či lépe 6:4. Tedy zveřejňovat víc toho, co se nám hodí, než toho co se nehodí, nikdy však ne jednostranně jak to činí Novinky.

Stejnou chybu dělají Novinky při informování o dění Gaze. Tam Izrael neustále zabíjí bojovníky Hamásu, ale absolutně, absolutně nic se nedozvíte o desetitisících obětí civilistů v Gaze. Že tam jsou lidé ponecháni napospas osudu? Že jsou zoufalí stejně jako byli židé v koncentrácích? Dokonce že celá Gaza je vlastně jeden velký koncentrák? (Bolí tohle číst?)

- Po úderu ve škole hlásí Izrael zabití už 31 teroristů. Ukázal další seznam

- Zabili jsme 19 teroristů, hájí Izrael úder na školu. Zveřejnil i jejich seznam

- Útoky na školy v Gaze nelze ospravedlnit, řekl Borrell. Kritika přichází i z Británie

- Izraelci zlikvidovali dalšího činitele Hamásu v Libanonu. Dron jej zastihl v autě

- Izraelská armáda vyzvala Palestince, aby se evakuovali z Chán Júnisu na pobřeží

- Páté narozeniny chlapce odvlečeného do Gazy si v Tel Avivu připomněly tisíce lidí

- Stamiliony vybrané pro palestinskou správu dostanou rodiny obětí teroru, řekl izraelský ministr

- Vandalové počmárali sochu Anny Frankové zavražděné nacisty sloganem Osvoboďte Gazu

Aby snad nebylo informování “příliš jednostranné”, tak to ještě neváhají okořenit nějakým tím příběhem chlapce zavlečeného do Gazy. Totiž příběh je vždycky důležitý. Jedna “vražda s příběhem” vyvolá mnohem větší emoce než nějaké anonymní zabíjení tisíců nýmandů bez příběhu.

Jako v Gaze neexistovaly příběhy chlapců a dívek, těch s ustřelenýma nohama, kterým zabili rodiče. Ne, tam jsou jenom anonymní popadané baráky, anonymní čmoudi a vlastně jsou to všichni příslušníci Hamásu. (Kdosi mi napsal reakci na jeden článek o Izraeli, v níž stálo “Vyhubit tu pakáž do posledního zmrda!” - Myslel ten Hamás. Přesně. Přesně totéž chtěli Němci, vyhubit židy do posledního zmrda. Dívali se na ně úplně stejně, jako na podlidi, kteří mohou za všechno zlo světa. Záleží na úhlu pohledu, přátelé. Ale zpět k propagandě.)

Jo a ještě tam přidají, že někdo počmáral sochu Anny Frankové. To mělo zřejmě vyvolat emoce odkazem na druhou světovou válku, potažmo židy a holokaust. V tomto případě není informace neutrální, ale jde fakticky o Reductio ad Hitlerum. Neřeknete proti Izraeli ani popel, aniž byste byli popírači holokaustu.

Musím říct, že kdyby si někdo z redaktorů Novinek přečetl ty Protokoly, býval by dělal propagandu mnohem lépe. Tohle je neumětelství. Kdejaký prodejce hrnců by tohle rozstřílel na první dobrou. A vůbec, všímám si obecně, že propagandu v Česku umí dělat jen pár lidí, třeba Kazma.

Zvědavec.news dělá kremelskou propagandu oproti Novinkám mnohem, ale mnohem sofistikovaněji. Píše...

- Tranzit ruského plynu byl zastaven, měřící stanice v Sudži rozstřílena AFU

- Část lékařů chce vypovědět smlouvy s pojišťovnami a brát od pacientů hotovost

- Spojené státy výrazně urychlily vydávání občanství, aby si Harrisová na poslední chvíli zajistila dostatek voličů

- Anarchie v Británii. Za nepokoji je nezvládnutá asimilace i politika dvojího metru

- Pro elektroauta speciální pruh

- ČT hledá „hoststvo“ do sexuálně výchovného pořadu. Shání se po dětech, které prochází tranzici

- Celá Ukrajina na jedné fotografii

- Kvůli digitalizaci zvažují pracovníci stavebních úřadů stávku nebo výpovědi

- Bylo uveden počet lidí, který opustil ruský region

- „Obří konflikt zájmů. Vyšetřit.“ Síkelův průšvih s plynovody nekončí

Na první pohled se o Rusku nepíše téměř nic. Zvědavec komunikuje hlavní téma jen mimoděk – přesně podle návodu Protokolů. Všechny ty zprávičky přesto ve finále evidentně míří proti Západu. Ten totiž dělá naprosto všechno špatně (a z hlediska selské logiky pak vyplývá, že to co dělá Západě špatně, dělá Rusko dobře).

Zvědavec se snaží podchytit veškeré emoce: elektroauta, LGBT, drahý plyn, nepovedená digitalizace, anarchie v Británii, rozklad zdravotní péče. (Někde se v tom najdete i vy.)

Také tu a tam přizná ruský neúspěch. Momentálně žádnou takovou zprávičku nemůžu najít, ale určitě tam byla. Aspoň bývala snaha mixovat poměr zpráv 7:3 nebo 6:4.

Závěr

Nebudu tady dále rozepisovat zásady propagandy, je to nejlépe popsáno v Protokolech sionských mudrců. Přečtěte si je. Opravdu, podle mě by to mělo být povinné čtivo na středních školách, zcela zásadní k naučení se kritickému myšlení.

Bohužel, všichni se Protokolů bojí jako čert kříže. Komunisti je zakazovali, současná vládnoucí třída vás kvůli nim nejspíš onálepkuje “antisionistou”. Jediný rozdíl tak spočívá v tom, že komunisti prováděli cenzuru, zatímco dnes ji vystřídala autocenzura. Naoko sice je vše dovoleno, ale moc dobře víte, co nemáte říkat. Můžete, ale bude to mít konsekvence. Přesto musím říct, že cenzura na západě zdaleka, ale zdaleka není taková, že by se muselo říkat O tom se mlčí. Ne, nemlčí.

Nakonec si neodpustím ještě poznámku ke kanálu Michal a Petr. (To jsou takoví dva “tajní agenti”, kteří rozumějí celosvětové situaci lépe než kdokoli jiný. Působí naprosto věrohodně. Nelze jim upřít široký rozhled a určité znalosti rozvědných organizací. Ti dva dělají propagandu naprosto špičkově. Kdyby prodávali hrnce, tak jsem si jist, že všichni už jsou v Home Creditu a já tam taky jdu.)

Pánové mluví především o tom, “o čem se nemluví” – a právě k tomu bych na konec řekl asi toto:

Pakliže je něco opravdu tajné, tak se to na internetu nedočtete. A jestli se o tom nesmí mluvit, tak proč je to ofiko na webu? A když je to u nás tak špatné s cenzurou, proč už je zase většina takzvaných dezinfowebů odblokována a dokonce snad vyhrávají soud s NIC.cz?

Na youtube existuje cenzura, uznávám. Jenže to je automatická cenzura. Bez ní by youtube okamžitě někdo zažaloval, což je hlavní důvod cenzury. Zvlášť v USA jde o balanc na tenkém ledu.

Zato v Rusku, tam brzy budou YouTube blokovat celé. To není cenzura? Tam se nemlčí? V Číně, Severní Koreji a Íránu už to blokují.

(A vidíte. Přestože jsem psal text o propagandě, tak jsem si zcela propagandisticky dovolil sem vecpat I vlastní pohled na věc. Dokonce to přiznám. Totiž tak se ta propaganda má dělat! Přečtěte si ty protokoly, než je smažou!)





1