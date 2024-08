Dezinformace: Jak zastavit Muska

15. 8. 2024

Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku" tuto rakovinu toleruje a Google ji umisťuje na čelná místa ve svém přehledu zpráv. Okamura publikuje tvrdě rasistický plakát a policie ČR proti němu nezasahuje.

V souvislosti s nedávnými brutálními ultrapravicovými výtržnostmi v Británii, ale i v souvislosti s lhaním v českých médiích vlastněných oligarchy ( dnes píše Bohumil Kartous o šokujícím chování "rakoviny českého internetu" Parlamentních listů ) se vynořuje otázka hranic svobody slova. Bohumil Kartous ve svém článku píše, že bohužel musíme rakovinu Parlamentních listů "tolerovat", a v Česku jsou poměry tak chabé, že nefunkční tzv. "

Jak známo, v Británii vznikly ty brutální ultrapravicové výtržnosti v důsledku šíření záměrných a otevřených lží na sociálních sítích. Britská policie a soudnictví teď na to reaguje velmi tvrdě a odsuzuje v těchto dnech osoby, které na Facebooku či Twitteru vyzývaly během nepokojů k násilným činům tvrdě do vězení až na tři roky.



Jde o zásadní věc: Ano, v demokracii je nutno respektovat svobodu projevu, je však nutno trestat osoby a servery, které záměrně šíří destabilizační lži. Do této kategorie patří v ČR Parlamentní listy, v anglosaském prostředí Elon Musk. Bývalý americký ministr práce Robert Reich píše dnes ráno, co musejí Spojené státy proti Muskovi udělat. Uvažujte o tom, stejný problém existuje v České republice. Nečinnost povede k totální destablizaci země. (JČ)







Jak zastavit Muska





Lži na serveru X Elona Muska vyvolaly jedny z nejhorších rasových nepokojů v historii Británie. Musk nedávno zveřejnil komentář pro stovky milionů svých příznivců, v němž tvrdil, že „občanská válka je nevyhnutelná“ ve Velké Británii, a tvrdil, že britský trestní soudní systém zachází s muslimy mírněji než s krajně pravicovými aktivisty.



Komisař Evropské unie Thierry Breton zaslal Muskovi otevřený dopis, v němž mu připomněl zákony EU proti šíření škodlivého materiálu, „který podporuje nenávist, nepokoje, podněcování k násilí nebo určité případy dezinformací“, a varoval, že EU „bude mimořádně ostražitě“ chránit „občany EU před vážnou újmou“.



Muskovou odpovědí byl mem, který říkal: „UDĚLEJTE POŘÁDNÝ KROK ZPĚT A DOSLOVA SI VYLIŽTE PR*EL!“



Jak jsem poznamenal minulý týden, i Američané jsou na Muskově platformě X vystaveni lžím a fanatismu - a to nejen proto, že Musk propustil celý personál, který podobné špinavosti na platformě odstraňoval; Musk navíc některé z nich znovu zveřejňuje a podporuje.



Musk nedávno vydal chatbota s umělou inteligencí, který desítkám milionů Američanů lživě sdělil, že „lhůta pro hlasování již uplynula“ v několika rozhodujících státech, mimo jiné v bitevních polích Michiganu, Minnesoty a Pensylvánie.



Státní tajemníci v pěti státech vyzvali Muska, aby „okamžitě provedl změny“ svého chatbota, ale Musk tak neučinil.



Přibývá důkazů, že Rusko a další zahraniční agenti využívají X k narušení letošního amerického prezidentského klání, pravděpodobně ve prospěch Trumpa. Musk odmítá přijmout jakákoli opatření.



Co dělat s Muskem? Navrhl jsem inzerentům, aby bojkotovali X. Nyní Musk inzerenty za to žaluje a tvrdí, že porušují antimonopolní zákony.



Je čas na Muska přitvrdit. Zde je několik návrhů.



Za prvé, Federální obchodní komise by měla požadovat, aby Musk stáhl lži, které mohou ohrozit jednotlivce nebo naši demokracii, a pokud tak neučiní, zažalovat ho podle § 5 zákona o FTC.



Muskova práva na svobodu projevu podle prvního dodatku nemají přednost před veřejným zájmem. Před sedmi týdny Nejvyšší soud uvedl, že federální úřady mohou tlačit na platformy sociálních médií, aby odstraňovaly dezinformace - což je technické vítězství pro veřejné blaho (technické proto, že soud své rozhodnutí založil na nedostatku žalobcovy legitimace k podání žaloby).



Americká vláda - a my, daňoví poplatníci - máme nad Muskem další moc, pokud jsme ochotni ji využít: USA by s ním měly vypovědět smlouvy, počínaje Muskovou společností SpaceX.



Podle deníku The Wall Street Journal uzavřely Spojené státy v roce 2021 se společností SpaceX utajovanou smlouvu v hodnotě 1,8 miliardy dolarů, která zahrnuje vynášení utajovaných a vojenských satelitů. Ty jsou nyní důležitou součástí příjmů společnosti SpaceX.



Pentagon rovněž uzavřel smlouvu se širokopásmovou službou Starlink společnosti SpaceX na placení internetového spojení, a to navzdory Muskovu odmítnutí v září 2022 umožnit Ukrajině využít Starlink k útoku na ruské síly na Krymu.



Loni v srpnu Pentagon poskytl jednotce Starshield společnosti SpaceX 70 milionů dolarů na poskytování komunikačních služeb desítkám partnerů Pentagonu.



Mezitím SpaceX ovládla trh s raketovými starty. Její rakety byly v roce 2022 zodpovědné za dvě třetiny letů z amerických kosmodromů a v prvních šesti měsících letošního roku zvládly 88 procent. SpaceX je také jediným subjektem, který přepravuje astronauty NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici a zpět.



Při rozhodování o tom, se kterými subjekty soukromého sektoru uzavře smlouvu, americká vláda zvažuje spolehlivost dodavatele. Muskova impulzivní povaha činí jeho i společnosti, v jejichž čele stojí, nespolehlivými. Vláda také zvažuje, zda nepřispívá k monopolu. Muskova SpaceX se jím rychle stává.



Proč americká vláda dovoluje, aby se Muskovy satelity a nosné rakety staly klíčové pro bezpečnost země, když prokázal naprostou neúctu k veřejnému zájmu? Proč dává Muskovi větší ekonomickou moc, když ji opakovaně zneužívá a prokazuje pohrdání veřejným blahem?



Neexistuje žádný dobrý důvod. Američtí daňoví poplatníci by měli přestat Elona Muska dotovat. Přestat. On. A to hned.

