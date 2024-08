Opičí neštovice.Švédsko potvrdilo první případ „závažnější“ varianty mimo Afriku

16. 8. 2024

Případ Clade I se objevil poté, co Světová zdravotnická organizace vyhlásila celosvětové ohrožení veřejného zdraví



Švédsko potvrdilo první případ nakažlivější varianty mpox, opičích neštovic, virové infekce, která se šíří blízkým kontaktem, a to poprvé mimo Afriku.



Osoba se nakazila při pobytu v části Afriky, kde se vyskytlo velké ohnisko této nemoci, uvedla na tiskové konferenci Olivia Wigzellová, generální ředitelka švédské agentury pro veřejné zdraví.

Již dříve ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace podruhé během dvou let prohlásila opičí neštovice za celosvětové ohrožení veřejného zdraví, a to po vypuknutí nákazy v Demokratické republice Kongo, která se rozšířila do dalších zemí.



„Nyní během odpoledne jsme také dostali potvrzení, že máme ve Švédsku jeden případ závažnějšího typu opičích neštovic, tzv. clade I,“ řekl na tiskové konferenci Jakob Forssmed, ministr zdravotnictví a sociálních věcí.



Wigzellová uvedla, že nakažené osobě byla poskytnuta péče a instrukce v souladu s doporučeními zdravotnického úřadu.



„Tento případ je prvním případem způsobeným Cladem I, který byl diagnostikován mimo africký kontinent. Postižená osoba se navíc nakazila během pobytu v oblasti Afriky, kde se vyskytuje rozsáhlé ohnisko mpox clade I,“ uvedla.



Začátkem letošního roku vědci informovali o výskytu nové formy smrtelnější formy opičích neštovic, která může zabít až 10 % lidí, v jednom konžském hornickém městě a varovali, že se může snadněji šířit. Opičí neštovice se většinou šíří blízkým kontaktem s nakaženými lidmi, a to i prostřednictvím sexu.



WHO uvedla, že letos bylo ve více než desítce zemí Afriky zaznamenáno více než 14 000 případů a 524 úmrtí, což již překročilo loňské údaje.



Více než 96 % všech případů a úmrtí připadá zatím na jedinou zemi - Kongo.



„Výskyt případu na evropském kontinentu by mohl podnítit rychlé mezinárodní šíření opičíčch neštovic,“ uvedl Lawrence Gostin, odborník na veřejné zdraví a profesor na Georgetown Law ve Washingtonu. „Případ ve Švédsku s největší pravděpodobností znamená desítky nezjištěných případů v Evropě.“



Dr. Brian Ferguson z Cambridgeské univerzity uvedl, že případ u švédského cestovatele je znepokojivý, ale vzhledem k závažnosti a rozšíření epidemie v Africe není překvapivý.





„Pravděpodobně jich bude u nás i v jiných částech světa přibývat, protože v současné době neexistují žádné mechanismy, které by zabránily importovaným případům opičích neštovic,“ řekl.







