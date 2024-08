Channel 4 News: Šokující svědectví o široce rozšířeném sexuálním týrání palestinských vězňů v izraelských věznicích

20. 8. 2024

Alon Pinkas, bývalý poradce izraelského premiéra: "To, co vysíláte na Channel 4 a vlastně i to, co vysílají ostatní mezinárodní zpravodajské stanice, naprostá většina Izraelců nevidí."

Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 19. srpna 2024, 19 hodin:



Vězni o zacházení ze strany izraelské armády. Podrobnosti jsou děsivé. Skupina izraelských vojáků se shromáždí kolem palestinského vězně, štíty mají zdánlivě zvednuté, aby zakryly výhled, zatímco vězeň je údajně brutálně sexuálně znásilněn. Vojáci byli zatčeni, ale dnes večer máme k dispozici obrazová a šokující svědectví dalších palestinských vězňů, kteří tvrdí, že mučení a týrání ze strany jejich izraelských věznitelů je rozšířené, Izrael trvá na tom, že dodržuje zákon o zacházení s vězni. Mezinárodní trestní soud to sleduje.











Americký ministr zahraničí Anthony Blinken nyní prohlásil, že Izrael přijal návrh podporovaný Spojenými státy na překlenutí sporů ohledně příměří a propuštění rukojmích v Gaze. Blinken hovořil po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a uvedl, že dalším důležitým krokem je, aby s návrhy souhlasil i Hamás.





Od masakru vedeného Hamásem 7. října a následného izraelského útoku na Gazu zadržel Izrael v pásmu tisíce Palestinců. Podle aktuálních údajů jich Izrael stále zadržuje více než 2300, zatímco více než 1900 jich bylo propuštěno zpět do Gazy bez jakéhokoli obvinění nebo vysvětlení, proč byli vůbec uvězněni.





Propuštění vykazují jasné známky špatného zacházení, ale ve svědectvích shromážděných pro tento pořad můžeme odhalit šokující obvinění z fyzického, psychického a sexuálního týrání palestinských vězňů a varování: v této reportáži našeho zahraničního zpravodaje Secundera Kermaniho, která obsahuje materiál natočený pro nás místními novináři v Gaze, jsou znepokojivé záběry a brutální popisy sexuálního týrání a urážlivé výrazy.





„Bijí vás zezadu. Urážejí vás arabsky a hebrejsky, říkají vám zkurvysyn a hovno.“





Reportér: V Gaze byly zadrženy tisíce Palestinců. Odvezeni izraelskými silami do věznic a vojenských základen s obviněním z napojení na Hamás. Někteří z nich budou bojovníci, ale mnozí jsou jen civilisté. Ti propuštění tvrdí, že byli strašlivě mučeni.









„Když mě vojákyně chytila za koule a penis, zranila mě nehty a zaryla mi je do penisu. Začal jsem křičet a kousajsem drát jako panenka.“





Vyšetřovali jsme obvinění z rozsáhlého sexuálního týrání. Válečný zločin. Mluvili jsme s půltuctem bývalých vězňů.





„Ten obušek s tloušťkou a ze železa, když je natažený a zasunutý uvnitř vás. Máte pocit, jako by vám explodoval mozek.“









Reportér: Na sociálních sítích se izraelští vojáci otevřeně vysmívají svým zajatcům a pózují vedle nich na selfie. Mimo dohled se zdá, že se dopouštějí mnohem, mnohem horších věcí. Toto je uniklé video z průmyslové kamery, na kterém je podle izraelské vojenské policie zadržený sodomizován, když je před zraky bezpečnostních kamer skrytý za štíty proti nepokojům.









Zatčení skupiny vojáků obviněných z účasti na něm pobouřilo mocnou izraelskou krajní pravici. Před základnou, nejznámější stranou izraelského zadržovacího tábora, se shromáždil rozzuřený dav, který požadoval propuštění vojáků. Pro mnoho Izraelců jsou tito protestující nebezpeční extremisté. Jsou však mezi nimi i vysocí členové vlády premiéra Netanjahua.









„Musíte pochopit, že teroristé, kteří znásilňovali, vraždili a týrali naše lidi, si našli novou metodu. Kňučí jako krysy, že se jich nějací vojáci dotkli.“









To, co se děje v táboře Sde TeimaSedata man, je temné a tajné. Tyto fotografie od informátora poskytují vzácný pohled.











Zadržení mají takto zavázané oči po celou dobu. Mluvili jsme s mužem, kterého zde vidíte. Ibrahim byl nyní propuštěn zpět do Gazy. Izraelští vojáci ho bez vysvětlení odvedli z nemocnice, kde se léčily jeho děti. Byl držen osm měsíců na několika místech. Tato fotografie byla podle jeho slov pořízena v době, kdy byl trestán za to, že se snažil pomoci jinému nemocnému vězni.













Stojíte s takto zdviženýma rukama. Zeptá se vás, jestli nepotřebujete pomoc nebo přestávku. A když řeknete. Ano. Požádá vás, abyste se prokleli a řekli, že jste hovno. A že Netajahu šuká tvou sestru.“





Reportér: Zadržení z Gazy se nemohou spojit se svými rodinami. Téměř nikdo z nich nemá přístup k právníkům. Kontroverzní izraelský zákon znamená, že mohou být zadržováni po neomezenou dobu, aniž by byli odsouzeni. Ibrahim říká, že mučení bylo velmi rozšířené, zejména při výsleších.





„Řekl jsem vojákovi: zabili jste mé bratry a vypálili můj dům. Na základě čeho se mě ptáte, kde jsou rukojmí? Jak to mám Několikrát mě popálil elektrickým proudem do intimních partií a také mě tam udeřil.





Plakal jsem jako dítě. A když mě viděl plakat a říkat mu, že je mi špatně, řekl, že jsme všichni herci, národ herců, a nazval mě lhářem.“









Reportér: Stovky zadržených byly propuštěny zpět do Gazy, zničení, stále s jizvami po věznění. Nejhorší mučení, kterému podle Ibrahima čelí, je sexuální napadení.





„Když jste předkloněný, zaměřují se na váš zadek pendrekem zezadu, a to jak ženy, tak muži. Všechno se zaměřuje na zadek. Pendrek se svou tloušťkou a ze železa. Když je vysunutý, zasune se do vás. Máte pocit, jako by vám explodoval mozek.“





Reportér: Pět vojáků z Sde Teimanu je v domácím vězení, obviněno z těžkého znásilnění jiného zadrženého v nejznámějším případu spojeném s tímto místem.









Toto je vchod do základny Sde Teimanu. Támhle. Dovnitř nesmíme. Dokonce i Červenému kříži byl odepřen přístup. Podrobnosti tohoto konkrétního incidentu jsou děsivé. Ošetřující lékař uvedl, že oběť utrpěla zlomená žebra a trhlinu v dolní části střeva v důsledku toho, že jí byl do konečníku zasunut nějaký předmět. Domníváme se, že sexuální týrání na základně je mnohem, mnohem rozšířenější než tento jeden případ.

Izraelská armáda tvrdí, že vyšetřuje smrt více než 30 Palestinců, kteří jsou zde drženi. Naji Abbas je členem skupiny pro lidská práva, která vyšetřuje obvinění z mučení.









„Navštívili jsme zadržovaného gazanského lékaře a gazanského chirurga. Setkal se nejméně s deseti lidmi, kteří čelili sexuálnímu násilí stejným způsobem. Věci jim byly vkládány do konečníku."





Reportér: Věříte těmto dalším obviněním ze sexuálního zneužívání? Že ta, která jste odhalili, budou Izraelci vyšetřovat?“ zeptal jsem se.





„Obrátili jsme se na Nejvyšší soud s desítkami stížností a svědectví týkajících se mučení, násilí, bití, zanedbání lékařské péče. Ale žádné tyto stížnosti situaci nezměnily!









Skupiny na ochranu lidských práv bojují za uzavření Sde Teimanu. Nyní tam zůstávají jen asi dvě desítky zadržených. Mluvili jsme s jedním whistleblowerem, který viděl tuto věznici na místě. Nikdy nebyl svědkem týrání, ale byl zděšen podmínkami.





„Všichni, které jsem viděl, měli obě ruce a nohy připoutané k posteli. Všichni měli zavázané oči a kromě plen byli v podstatě nazí.“





„Musel to být dost šokující pohled.“





„Mít někoho spoutaného a neschopného se hýbat nebo byť jen trochu změnit polohu, to je asi, alespoň podle mého názoru, druh mučení.“





Reportér: Pro Izraelce jsou však zvěrstva Hamásu ze 7. října stále syrová. A někteří zuří, že se uprostřed války věnuje pozornost právům palestinských vězňů. Jedná se o pravicové demonstranty, kteří narušují soudní jednání rozzlobeni tím, že by mohla být uzavřena věznice v Sde Teimanu. Mezi davem jsou plakáty unesených rukojmích a mrtvých vojáků. A jednoduchý slogan: Oko za oko. Zde vidí Izraelci celou Gazu jako spoluviníky Hamásu a odmítli přijmout obvinění z mučení nevinných lidí.









Izraelec: „Tento soudce, tento soud hovoří o právech těchto lidí. Oni ty zabili, oni ty lidi unesli a my nechceme mluvit o jejich právech. Chceme mluvit o právech našich bratrů.“









Reportér: "Lidé, kteří byli propuštěni, říkají, že byli biti, že dostávali elektrické šoky, někteří z nich říkají, že byli znásilněni. Lžou snad?"





Izraelka: "Lžou na 99 procent."



Reportér: "Proč by lhali?"





Izraelka: "Proč lžou? Takový je způsob života. Když vidíte agendu Hamásu, tak lžou."





Reportér: "Jsou to lidé, kteří byli Izraelem propuštěni, takže pravděpodobně nejsou z Hamásu."





Izraelka: "Jsem si jistá, že jsou."









Reportér: Jiní se zdají být neochvějnými zastánci mučení. Jednalo se o zákonodárce z Netanjahuovy strany:





„Je legitimní strčit jim do konečníku klacek, pokud jsou to teroristé?“ ‚Ano,‘ odpověděl. Ano, všechno je legitimní.“









Faradž nám ukázal, jak byl nucen klečet a jak ho bili. Jeho role pomocníka neznamenala, že byl ušetřen mučení. Popisuje scénu, o níž se zmiňuje mnoho zadržených, kteří byli vyslýcháni na diskotéce.

„Když vás tam odvedou, víte, že jdete na výslech. Diskotéková místnost existuje proto, aby nikdo v kasárnách neslyšel křik vyslýchaných zadržených. Metoda, kterou na mě použili, spočívala v tom, že mě donutili sedět na židli s odhalenými zády. S napnutýma rukama a nohama, pak přinesli metr dlouhý plastový popruh. A bičovali mě jím.





Reportér: Není to jen v Sde Teimanu, viz svědectví muže se závažným týráním, ke kterémutam došlo. Toto je izraelská zpravodajská reportáž o věznici Ketsia. Jeden z izraelských vojáků poznamenává, že podmínky jsou tu příliš mírné.





„Páni, oni tu mají tak dobré podmínky."





"Myslíte si, že jsou dobré?“





„Příliš dobré. Jsou to vrazi.“





Reportér: Vedle vězňů z Gazy zaznamenaly izraelské věznice, jako je tato, masivní nárůst vězňů z okupovaného Západního břehu ve východním Jeruzalémě.





Oslovili jsme asi desítku bývalých vězňů, kteří podle našich informací mohli být vystaveni nějaké formě sexuálního týrání, ale všichni se příliš báli poskytnout rozhovor. Někteří z nich dokonce uvedli, že byli výslovně varováni zpravodajskými službami, aby o tom nemluvili. Jeden muž souhlasil s tím, že se s ním nyní setkáme.





Ramsy je palestinský aktivista z Jeruzaléma. Byl zatčen loni před 7. říjnem a obviněn z napojení na Hamás, což popírá.





„Po 7. říjnu nám byla odebrána všechna práva."





Sexuální napadení, zneužívání, kterého byl svědkem a kterému byl vystaven. Při prohlídce mu vkládali do zadku detektor kovů.





"Během prohlídky také záměrně silně udeřili do intimních partií zepředu. Znásilnění se neděje jen proto, že vás chtějí znásilnit, ale aby vás ponížili a zlomili na duchu.“





Izraelští představitelé vědí, že se zacházením s palestinskými vězni bude zabývat Mezinárodní trestní soud. Je to pravděpodobně jeden z faktorů, který stojí za několika zatčeními vojáků, než k nim došlo, ale zdá se, že skutečný rozsah zneužívání se teprve ukáže.





Moderátorka: To byla reportáž Secundera Kermaniho. V reakci na naši zprávu Izraelské obranné síly uvedly, že "IDF otevřeně odmítají obvinění týkající se systematického týrání zadržených osob ve věznici Sde Teiman, včetně obvinění ze sexuálního zneužívání zadržených osob. IDF jednají v souladu s izraelskými zákony a mezinárodním právem a chrání práva osob zadržovaných v detenčních zařízeních. V rámci své odpovědnosti uvádíme, že konkrétní stížnosti budou předávány příslušným orgánům a v případě potřeby bude zahájeno trestní vyšetřování v případech, kdy existuje důvodné podezření na trestný čin.





Izraelská vězeňská služba nám sdělila, že všichni vězni jsou zadržováni v souladu se zákonem. Všechna požadovaná základní práva jsou plně uplatňována odborně vyškolenými vězeňskými dozorci. Nejsou si vědomi námi popsaných tvrzení a pokud je jim známo, k žádným takovým událostem v rámci odpovědnosti izraelské vězeňské služby nedošlo. Nicméně vězni a zadržení mají právo podat stížnost, kterou oficiální orgány plně prověří a budou se jí zabývat.









Nyní se k nám připojil Alon Pinkas, bývalý izraelský diplomat, který byl náčelníkem štábu a poradcem pro zahraniční politiku jednoho izraelského premiéra a čtyř ministrů zahraničí. Děkuji, že se ke mně připojil. Pane Pinkasi, co si myslíte o tom, co jste v té zprávě viděl?





Alon Pinkas: No, podívejte, je to velmi jednoduché, myslím lastně ale to není příliš jednoduché. Je to velmi tragické, ale pointa je taková, že i kdyby jen 50 % těch příběhů bylo pravdivých, i kdyby jen 25 % toho, co vyprávějí, bylo přesných, je to neomluvitelné. Je to nepřípustné. Izrael by to měl vyšetřit mnohem důkladněji, než jak se objevilo v odpovědích, v oficiálních odpovědích, které jste dostali, ale víte, z širšího hlediska, viděli jsme i tady obě strany a tohle jenom strašným způsobem ilustruje, jak je celá ta věc nelidská. Jak byli dehumanizováni Izraelci, jak byli dehumanizováni Palestinci, jak se navzájem dehumanizují a nakonec nám zůstalo tohle.





Moderátorka: Jak říkáte, v té reportáži vidíte obě strany, mimořádné scény. Krajně pravicoví demonstranti vtrhli na armádní základny, vtrhli k soudům na protest proti zatýkání vojáků za údajné týrání. Co si myslíte, že si o těchto obviněních myslí širší izraelská veřejnost?





Alon Pinkas: Mám dvě odpovědi, které jsou tak trochu neslučitelné, a to mě mrzí. První je, že spoustu lidí to odpuzuje. Neradi to vidí. Neradi o tom slyší. Ale to vede k druhé neslučitelnosti, a to je naše neslučitelné vysvětlení, že lidé raději žijí v popírání. Musíte pochopit, že devastace a hrůza 7. října způsobily, že se lidé od utrpení na druhé straně distancovali. To, co vysílátte na Channel 4 a vlastně i to, co vysílají ostatní mezinárodní zpravodajské stanice, naprostá většina Izraelců nevidí. Existuje pochopitelný pocit, že my Izraelci jsme ty oběti. Na druhou stranu, když jsou tomu vystaveni, způsobuje to, co jste ukázali v té zajímavé reportáži, tu krajní pravici. Teď je můžu odmítnout a říct, že jsou v zanedbatelné menšině, ale jsou přímo ve vládě. Takže to neodmítnu, ale většina Izraelců, většina Izraelců, je odpuzována, když jsou vystaveni informacím o tomto násilí.





Moderátorka: Vidíme, že v posledních týdnech se stále více těchto šokujících informací dostává do zpráv, víme, že OSN, EU, řada lidskoprávních skupin veřejně odsuzuje izraelské zacházení s vězni. Ale zajímá to Izrael? Jaká je kolektivní odpovědnost?





„Trest vyžaduje, abyste stál na jedné noze jednu nebo dvě hodiny.Ze zadržených, kteří byli propuštěni, totio byl Faradž, farmář z města Gaza se svou rodinou. Před válkou. A tohle byl okamžik, kdy se s nimi po měsících zadržování v Sde Teimanu a dalším izraelském vězení znovu setkal. Říká, že mu nikdy nebylo sděleno, proč je zadržován. Vojáci ho využívali jako prostředníka s ostatními vězni, někteří se svěřovali se sexuálním zneužíváním, kterému prý čelili.„Mladý muž, kterého jsem myl, se styděl. Ptal jsem se, co se stalo a co mu udělali.Řekl mi, že mu dali do zadku pendrek. Řekl mi, že voják mu na špičku pendreku před zasunutím do zadku nasadil kondom."Jak jsem již řekl, není mu to jedno. Otázkou je, zda mu to není jedno ze strachu před Mezinárodním trestním soudem a Národním soudním dvorem nebo mezinárodním veřejným míněním? Nebo mu to není jedno, protože je to zjevně nezákonné, zjevně nemorální a zjevně by se to nemělo dělat? Já nevím. Vláda se chová, jako by se více obávala právních důsledků v zahraničí než nemorálnosti a neomluvitelnosti toho všeho. Nehodlám se izraelské vlády zastávat. Myslím si, že je to velmi špatná vláda od prvního dne. Ale Izrael má mechanismy, které se těmito otázkami zabývají, právní mechanismy, vyšetřovací nástroje a procesy, které se těmito případy zabývají i tak, jak jsem řekl na začátku, i kdyby jen 25 % toho, co je v té zprávě, bylo pravdivé, je to naprosto, víte, jednoznačně neomluvitelné.