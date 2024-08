Projekt nového plynovodu z Ruska do Číny byl definitivně uložen k ledu

21. 8. 2024

Projekt Vladimira Putina na zvýšení dodávek plynu do Číny a vybudování nového plynovodu Síla Sibiře-2 byl na dlouhou dobu zrušen.

Mongolsko, země, přes kterou měl 2,5 tisíce kilometrů dlouhý plynovod procházet, nezahrnulo plynovod Gazpromu do národního plánu rozvoje až do roku 2028, uvedl list The South China Morning Post.

Rusko nabídlo Mongolsku, že kromě příjmů z tranzitu může také odebírat plyn z plynovodu s projektovanou kapacitou 50 miliard metrů krychlových ročně. Moskvě se však nepodařilo dosáhnout dohody s Pekingem, řekl SCMP Munchnara Bajarlhavga, bývalý člen mongolské bezpečnostní rady. "Vstupujeme do dlouhé pauzy, protože Moskva již nevěří, že může od Pekingu získat dohodu, kterou chce, a je pravděpodobné, že projekt bude odkládán na lepší časy," řekl.

V roce 2022 Putin navrhl Si Ťin-pchingovi zvýšit nákupy ruského plynu na 100 miliard metrů krychlových ročně, aby nahradil ztracený evropský trh Gazpromu. Navzdory prohlášením o "strategickém partnerství" bez hranic a Putinově cestě do Pekingu však čínský prezident nedal výstavbě zelenou. Podle Financial Times byla kamenem úrazu cena plynu: Čína požadovala její snížení na domácí ruskou úroveň, tedy asi 60 dolarů za tisíc metrů krychlových. To je čtyřikrát méně, než kolik nyní stojí Čínu ruský plyn: 260 dolarů za tisíc metrů krychlových prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře-1.

Na konci loňského roku ruské úřady tvrdily, že projekt Síla Sibiře-2 je ve vysokém stupni připravenosti a projektová dokumentace bude schválena v prvním čtvrtletí roku 2024. "Poté můžete jít na staveniště," řekla Viktoria Abramčenková, která byla v té době místopředsedkyní vlády.

Mongolsko počítalo s přílivem investic prostřednictvím výstavby plynovodu, jehož náklady se odhadovaly na 8-15 miliard dolarů, ale "Rusko nemá peníze a Čína s výstavbou nespěchá," říká Li Lifang, expert ze Šanghajské akademie sociálního výzkumu. Peking se navíc může obávat posílení ruského vlivu v Mongolsku, domnívá se.

Nový čínský kontrakt zoufale potřebuje Gazprom, který od začátku války s Ukrajinou přišel o dvě třetiny exportu a loni prodal do zahraničí nejnižší objem plynu od roku 1985. Výsledkem byla první roční ztráta za čtvrtstoletí, která činila 629 miliard rublů.

Gazprom, který zůstal bez možnosti prodávat plyn, byl nucen snížit produkci na minimum v celé své historii. V první polovině roku 2024 by podle zpráv RAS mohla ztráta obchodu s plynem společnosti činit dalších 480,6 miliardy rublů.

