Lidé v Gaze jsou nuceni zůstávat v oblastech, kde hrozí izraelský útok, protože „bezpečná zóna“ je plná

22. 8. 2024

Přeplněná humanitární zóna nevpouští ty, kterým IDF nařídila evakuaci, od odchodu, tvrdí představitelé OSN.





Tisíce lidí, kteří čelí izraelským leteckým útokům v Gaze, byly nuceny upustit od plánů splnit izraelský příkaz k evakuaci, který jim nařizuje přesunout se do určené „bezpečné humanitární zóny“, protože tam pro ně není místo.



„Moji strýcové a otec se snažili najít nové bezpečnější místo, kam by se naše rodina mohla přestěhovat, ale jejich snaha zatím nebyla úspěšná, protože všechny prostory v bezpečné zóně jsou obsazené,“ uvedla 34letá žena, která žije s 16 příbuznými na okraji určené bezpečné zóny a která si nepřála být jmenována.



Humanitární úředníci potvrdili, že přeplněnost humanitární zóny odrazuje ty, kteří dostali od Izraelských obranných sil (IDF) příkaz k evakuaci, aby ji opustili, přestože jim tam, kde jsou, hrozí nebezpečí.



„Prostě tu není místo a lidé to vědí, takže zůstávají tam, kde jsou. Nemůžete sehnat stany, takže i kdybyste někde našli, bylo by obtížné získat nějaké přístřeší a podmínky jsou tam hrozné,“ řekl jeden z úředníků OSN působících v Gaze. „Někteří lidé se odmítají přestěhovat [do al-Mawasi], protože prostě nechtějí opustit své domovy, ale většina proto, že kdyby tam šli, neměli by kde být.“



Podle OSN byla naprostá většina obyvatel Gazy vysídlena, často několikrát, a na 86 % území byl izraelskou armádou vydán příkaz k evakuaci. Izraelští představitelé tvrdí, že cílem těchto příkazů je snížit počet civilních obětí, a obviňují Hamás, že využívá lidi jako lidské štíty.



Od začátku konfliktu se v al-Mawasi shromáždilo několik set tisíc lidí, přestože jsou zde minimálně poskytovány i základní služby. Zásobování vodou je nedostatečné, téměř chybí hygienické zařízení, zdravotní péče je minimální a přibývá infekčních nemocí. Skupiny poskytující pomoc se obávají propuknutí nemocí, jako je dětská obrna.



„Situace je tam stále horší a horší,“ řekl úředník OSN.



V bulletinu OSN zveřejněném v pondělí se uvádí, že od začátku srpna vydala izraelská armáda devět příkazů k evakuaci, které se týkají přibližně 213 000 lidí v celé Gaze. V bulletinu se uvádí, že obyvatelstvo Gazy, které před válkou čítalo 2,3 milionu lidí, se „stále více koncentruje“ v Izraelem vymezené zóně v al-Mawasi, kde se na každém kilometru čtverečním tísní 30 000 až 34 000 lidí, zatímco před říjnem 2023 to bylo odhadem 1 200 lidí na kilometr čtvereční.



Od změn, které nařídila izraelská armáda minulý měsíc, se plocha humanitární zóny zmenšila o pětinu na 40 km2 - pouhých 11 % území pásma Gazy.



„Toto zmenšení prostoru v kombinaci s přelidněností, zvýšenou nejistotou, nedostatečnou a přetíženou infrastrukturou, probíhajícími boji a omezenými službami zhoršuje neutěšenou humanitární situaci statisíců lidí, kteří jsou nuceni v něm žít,“ uvedla OSN.



IDF uvedly, že ke snížení počtu obyvatel došlo proto, že východní část zóny byla využívána k „významné teroristické činnosti a raketovému ostřelování státu Izrael“. „Úprava je prováděna v souladu s přesnými zpravodajskými informacemi, které naznačují, že Hamás má v oblasti definované jako humanitární oblast zakotvenou teroristickou infrastrukturu,“ uvedla.



V pondělí vyzvedly IDF těla šesti rukojmích zadržovaných v Gaze od začátku konfliktu z tunelu, který se podle nich nacházel „pod oblastí dříve označenou jako součást humanitární oblasti“.



Série náletů v humanitární zóně také přesvědčila mnoho lidí v Gaze, kteří dostali příkaz k evakuaci, že je pro ně lepší zůstat tam, kde jsou.



Jeden z červencových náletů v al-Mawasi sice zabil Mohammeda Deifa, nejvyššího vojenského velitele Hamásu v Gaze a jednoho ze strůjců útoků na jižní Izrael, které konflikt vyvolaly, ale podle údajů ministerstva zdravotnictví na území ovládaném Hamásem si vyžádal nejméně 92 mrtvých a více než 300 zraněných.



„Žádné místo není bezpečné,“ řekl Jussef Abu Taimah z města al-Qarara v Chán Júnisu, když se po izraelském příkazu již počtvrté chystal přestěhovat svou rodinu.



Někteří se nemohou přestěhovat do al-Mawasi - ani nikam jinam -, protože nemají benzín. Čtyřiadvacetiletá Siham Bahgatová uvedla, že její osmičlenná rodina se v pondělí odpoledne pokusila uprchnout ze svého stanového tábora na okraji humanitární zóny poté, co slyšela nedaleko střelbu. „Naložili jsme všechny důležité věci, ale nemohli jsme se dostat daleko, protože nám došel benzín, který je už několik měsíců velmi obtížné sehnat, a tak jsme se rozhodli zůstat a přespat noc tam, kde jsme byli,“ řekla.



