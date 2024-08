Británie: Labourističtí ministři vyloučili připojení k programu mobility mládeže s EU

23. 8. 2024

čas čtení 5 minut

Komické je, že labouristé ubližují svým vlastním voličům, aby se zavděčili lidem, kteří je nenávidí. What is so ridiculous is that Labour is hurting its own voters to please people who hate its guts https://t.co/ZJUdiYVH3T — Nick Cohen (@NickCohen4) August 22, 2024

Pozn JČ: Zdá se, že se nová labouristická vláda hodlá chovat jako šílenci stejně jako předchozí vláda konzervativní. Drtivá většina Britů chce dnes návrat Británie do EU. Labouristé to ignorují. Nechtějí umožnit ani mladým lidem, aby studovali či pracovali v EU třeba jen ubohé tři roky. Britové se dnes nemohou přestěhovat nikam. Zároveň vláda zakázala příchozím studentům a zahraničním pracovníkům přivést si do Británie rodinu, takže počet příchozích platících zahraničních studentů radikálně poklesl (univerzity krachují), stejně jako počet příchozích sociálních pracovníků starající se o nemocní a přestárlé Brity (sociální služby krachují). Ale Angličané holt "nechtějí imigranty".

Labourističtí ministři nové britské vlády zopakovali svůj nesouhlas s jakoukoli dohodou s Bruselem, která by umožnila mladým Britům žít a pracovat v zemích EU.





Deník The Times ve středu s odvoláním na nejmenované vládní zdroje uvedl, že britští ministři připouštějí, že budou muset „ustoupit“ od některých částí navrhovaného systému vzájemné mobility mládeže, pokud chtějí dosáhnout dohody v jiných oblastech, jako je například snížení kontrol potravin dovážených do EU ze Spojeného království.



„Pokud to s obnovením vztahů s EU myslíme vážně, musíme být připraveni jim některé věci, které chtějí, poskytnout,“ řekl zdroj listu.



Mluvčí vlády však uvedl, že se o tom neuvažuje. „Neuvažujeme o tom, nejsou na to žádné plány ani se na tom nepracuje,“ uvedli.



Na otázku, zda se tato otázka může objevit při budoucích jednáních s EU, odpověděli: „Náš vyjednávací tým má velmi jasné červené linie a žádná z přípravných prací se této otázky netýká.“



Ačkoli labouristé neochvějně tvrdí, že nikdy neschválí návrat k volnému pohybu osob, myšlenka programu mobility mládeže - který by umožnil občanům EU mladším 30 let pracovat a studovat po stanovenou dobu ve Spojeném království a naopak - by se více podobala dohodám, které má Spojené království se zeměmi, jako je Austrálie.



V dubnu EU učinila formální nabídku na vyjednání programu mobility mládeže v rámci celého bloku, kterou však labouristé i tehdejší konzervativní premiér Rishi Sunak okamžitě odmítli.



Podle zdrojů byla nabídka, která přišla znenadání, pokusem Evropské komise potlačit nabídku Spojeného království na jednostranné dohody se šesti zeměmi, včetně Francie, Španělska a Německa.



Zejména Francouzi byli neústupní v tom, že Spojenému království by nemělo být dovoleno „vybírat si jen některé země“ v přístupu do EU po brexitu.



Další zjevnou překážkou návrhu EU je prvek, který by umožnil studentům ze Spojeného království a EU mít opět po dobu čtyř let na univerzitách druhé strany status domácích studentů, kteří by platili jen domácí školné, nikoliv horentní školné pro zahraniční studenty.



To by znamenalo, že studenti z EU na britských univerzitách by platili výrazně nižší poplatky. Zástupci britských univerzit uvedli, že by nebyli schopni nést dodatečné náklady, a nedokázali si představit, jak by je labouristé dotovali. Podle zdrojů by tříletá varianta finanční zátěž nijak nevyřešila.



Britští liberální demokraté ve čtvrtek vyzvali vládu, aby se dohodla na vzájemném systému založeném na možnosti cestování pro mládež. Layla Moranová, mluvčí strany pro zahraniční záležitosti, uvedla, že by to obnovilo vazby s EU a „poskytlo našim mladým lidem fantastické příležitosti k životu a práci v celé Evropě a zároveň by to byla tolik potřebná podpora pro britskou ekonomiku - zejména pro náš sektor pohostinství“.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dubnu při představování bruselského návrhu uvedla, že tento program by mohl být oblastí, v níž by bylo možné navázat „užší spolupráci“.





„Téma mobility mládeže je v zájmu nás obou, protože čím více bude mobilita mládeže na obou stranách Lamanšského průlivu, tím více se zvýší pravděpodobnost, že budeme mít dobré vztahy, protože nastupující generace se navzájem velmi dobře poznají,“ řekla.





Nynější britská vláda však výměnu mladých lidí s EU nadále tvrdošíjně odmítá.







Zavádí se systém, v jehož rámci budou Britové cestující na krátkodobé turistické pobyty do EU muset platit 7 euro za vstup do EU a budou muset poskytnout Evropské unii fotografii svého obličeje a otisky prstů.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0