Co víme o tunelech Hizballáhu?

23. 8. 2024

čas čtení 6 minut

Hizballáh poskytl letmý pohled do svých tajných tunelů, v nichž jsou uloženy zbraně – což je podle expertů varováním pro Izrael, protože podzemní zařízení by se mohla ukázat jako životně důležitá pro tuto skupinu, pokud by vypukla širší válka. Hizballáh poskytl letmý pohled do svých tajných tunelů, v nichž jsou uloženy zbraně – což je podle expertů varováním pro Izrael, protože podzemní zařízení by se mohla ukázat jako životně důležitá pro tuto skupinu, pokud by vypukla širší válka.

Íránem podporované hnutí si vyměňuje pravidelnou palbu s Izraelem na podporu svého spojence Hamásu od 7. října, kdy útok palestinské militantní skupiny na Izrael zažehl válku v Gaze.

Vyhlídky na totální konflikt vzrostly poté, co Írán a Hizballáh přísahaly pomstu za zabití vůdce Hamásu Ismáíla Haníji v Teheránu minulý měsíc, z něhož byl obviněn Izrael, a za izraelský útok, který na jihu Bejrútu zabil Fuáda Šukra, nejvyššího velitele Hizballáhu.

Nicholas Blanford, expert na Hizballáh žijící v Bejrútu a vedoucí pracovník Atlantické rady, řekl, že video Hizballáhu zveřejněné v pátek, které ukazuje podzemní tunely a raketová zařízení, by mohlo být "varováním" pro Izrael.

Agentuře AFP se nepodařilo ověřit pravost videa.

Hany Farid, odborník na digitální forenzní analýzu z Kalifornské univerzity v Berkeley, uvedl, že je "nepravděpodobné", že by byl vytvořen umělou inteligencí.

Ale některé části videa "mohou obsahovat klasické CGI herní záběry," dodal s odkazem na počítačem generované snímky.

Zde je to, co víme o záběrech a tunelech Hizballáhu.

Jaké video?

Uhlazené, čtyři a půl minuty dlouhé video Hizballáhu s názvem "Naše hory jsou naše sklady" ukázalo něco, co vypadalo jako podzemní tunely dost velké na to, aby se do nich vešly konvoje nákladních aut.

Zdálo se, že některé nákladní automobily převážely rakety a odpalovací zařízení přes zařízení, identifikované jako "Imad 4" – odkaz na vrchního velitele Hizballáhu Imada Mughniyeha, který byl zabit v roce 2008 při bombovém útoku na auto v Damašku, z něhož byl obviněn Izrael.

"Některé záběry, jak náklaďáky a motorky projíždějí tunelem, mají lehce CGI vzhled," řekl Farid a dodal, že nemůže s jistotou říci, zda byla použita tato technologie.

Blanford řekl, že "v kontextu očekávané odvety Hizballáhu" za zabití Šukra Hizballáh "pravděpodobně chtěl připomenout" Izraeli, že může "použít mnohem silnější zbraně", pokud by izraelský protiútok byl příliš silný.

Pro libanonského brigádního generála ve výslužbě Múnira Šihadeha video ukázalo, "jak hluboké, velké a složité (tunely) jsou a jak obtížné nebo dokonce nemožné by bylo pro Izrael se k nim dostat".

Jaké jsou výhody tunelů?

Podporovatel Hizballáhu Írán má také podzemní zařízení.

"Říkáme podzemním raketovým zařízením... 'raketová města'," uvedla v pátek v pořadu X velvyslanectví Teheránu v Bejrútu a dodala, že "existují po celém Íránu" a umožňují silám "udeřit na nepřítele odkudkoli" v zemi.

Íránská tisková agentura Mehr v sobotu uvedla, že video Hizballáhu ukazuje "raketové město pod horami Džabal Amal", což je termín běžně používaný k označení jižního Libanonu, kde má vedle východního Libanonu silné zastoupení Hizballáh.

Vojenský analytik Hišám Džábir, libanonský generál ve výslužbě, řekl, že o "přísně tajných" podzemních bunkrech a tunelech Hizballáhu je známo jen málo.

Zařízení "Imad 4" je pravděpodobně jedním z tuctů, řekl a dodal, že "hory a vrcholky kopců v jižním Libanonu jsou ideální pro vyhloubení (zařízení), která jsou chráněna, protože jsou v srdci hory".

"Bojová letadla se k těmto zařízením nemohou dostat," řekl Jaber agentuře AFP - a bojovníci by mohli zůstat v dobře zásobených tunelech celé měsíce.

Izrael by mohl "pokračovat v ničení Libanonu po celé měsíce, aniž by se kdy dostal" k bunkrům, dodal.

Orna Mizrahi, expertka na Hizballáh z Institutu pro studium národní bezpečnosti se sídlem v Tel Avivu, uvedla, že Izrael o těchto podzemních zařízeních ví "už nějakou dobu" a má zkušenosti s tunely Hamásu v Gaze.

"Máme dobré zkušenosti s tím, co se děje v Gaze, a pak předpokládám, že to je to, s čím se budeme muset vypořádat, pokud chceme v příští válce vstoupit do Libanonu," řekla jeruzalémské kanceláři AFP.

Jaká je historie tunelů?

V "turistickém komplexu" Hizballáhu ve městě Mlita v jižním Libanonu, který byl slavnostně otevřen v roce 2010, je vystaven tunel táhnoucí se 200 metrů, který patří této skupině.

Blanford řekl, že věří, že síť tunelů Hizballáhu začala vznikat v polovině 80. let, kdy se izraelská vojska stáhla z většiny Libanonu do okupovaného pásma podél jižní hranice.

"Už dlouho se všeobecně ví, že Hizballáh má rozsáhlé sítě tunelů... Používají se ke skladování munice a slouží jako odpalovací rampy pro rakety," řekl.

Tunely vybudované na počátku století, které se podobají tunelu v Mlitě, byly "navrženy pro odpočinek, spánek a jídlo malého počtu bojovníků," řekl Blanford, zatímco zařízení v pátečním videu "zcela zastiňuje dřívější bunkry o velikosti člověka".

Daniel Meier, vedoucí magisterského programu pro Blízký východ na Sciences Po Grenoble, řekl, že používání tunelů Hizballáhem během války s Izraelem v roce 2006, zejména v pohraničním městě Bint Džbajl, vyvíjelo silný tlak na Izrael "navzdory jeho vzdušné nadvládě".

Poté Hizballáh začal budovat složitější podzemní zařízení a tunely, řekli experti agentuře AFP.

V lednu 2019 izraelská armáda uvedla, že odhalila a zničila "přeshraniční útočné tunely", z nichž některé byly zavrtány pod libanonskými pohraničními vesnicemi, na které Izrael od října opakovaně útočil.

Zdroj v angličtině: ZDE

