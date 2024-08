Ruské továrny kvůli pozastavení dodávek surovin z Číny čelí hromadným bankrotům

23. 8. 2024

Ruské průmyslové podniky čelí bankrotu a zastavení výroby kvůli neschopnosti nakupovat kritické chemické suroviny v zahraničí, včetně "spřátelených" zemí. Uvádí se to v dopise, který vládě zaslalo 20 velkých společností, včetně zástupců automobilového průmyslu, stavebních podniků a výrobců domácích spotřebičů. Ruské průmyslové podniky čelí bankrotu a zastavení výroby kvůli neschopnosti nakupovat kritické chemické suroviny v zahraničí, včetně "spřátelených" zemí. Uvádí se to v dopise, který vládě zaslalo 20 velkých společností, včetně zástupců automobilového průmyslu, stavebních podniků a výrobců domácích spotřebičů.

Kvůli 14. balíčku sankcí EU se zastavily dodávky polymethylenfenylisokyanátů (MDI), které se používají při výrobě montážních pěn, tmelů, samonivelačních podlah, trubek, komponentů chladniček a autodílů, do Ruska. Podle tohoto materiálu je ekonomika 100 % závislá na dovozu, uvádí dopis zaslaný šéfovi ministerstva průmyslu a obchodu Antonu Alichanovovi.

Dodavatelé ze Spojených států, Evropy a Japonska zastavili dodávky a Čína se k nim přidala. Společnost Wanhua Chemical Group, největší výrobce MDI z Číny, oznámila úplné zastavení dodávek do Ruska. Pokus o jednání se Saúdskou Arábií byl neúspěšný, stěžují si průmyslníci: Sadara Chemical nepotvrdila možnost dodávek do Ruska.

"Toto rozhodnutí bylo pro průmysl šokem, protože vzhledem k omezeným zásobám účastníků trhu a omezené trvanlivosti MDI bude přetrvávající situace v příštích několika měsících znamenat riziko odstavení a bankrotu stávající výroby," uvádí se v dopise.

"Na trhu již začala panika," potvrzuje Alexej Gorochov, výkonný ředitel sdružení NAPPAN (sdružuje výrobce stavebních panelů). Faktem je, že je technicky nemožné vytvořit zásoby MDI, protože se rychle rozkládá; dostupné rezervy vydrží pouze dva měsíce a schopnost zakládat šedá schémata je "velmi omezená", vysvětluje expert.

"Škody způsobené nedostatečným zásobováním této komponenty budou obrovské," pokračuje Gorochov. - "Ve většině oblastí použití jej nelze ničím nahradit… V konečném důsledku jsou to pracovní místa, jsou to lidé, kteří by měli dostávat plat, ale podniky ho nebudou schopny poskytnout."

Bez MDI není možné vyrobit pěnu, ze které je vyrobena tepelná izolace, ale budou trpět nejen stavební firmy, ale také například výrobci chladniček, varuje Anton Guskov, oficiální zástupce RATEK (Asociace obchodních společností a výrobců elektrických domácích a počítačových zařízení).

"Nevyrábíme ho (MDI), a pokud se vyrábí, pak v malém množství a v kvalitě nevhodné pro domácí spotřebiče," stěžuje si Guskov. Zahájení vlastní výroby MDI bylo zařazeno do programu průmyslového rozvoje již v roce 2014, ale za 10 let nebyl postaven jediný plnohodnotný závod.

Zástupci průmyslových společností v dopise žádají o urychlené vyřešení problému na "všech úrovních interakce" s Čínou, aby bylo možné obnovit přijímání objednávek na MDI, a také o pomoc při vyjednávání se Saúdskou Arábií, poznamenává RBC. Kromě toho poukazují na nutnost řešit problémy s platbou za MDI v čínských bankách.

Zdroj v ruštině: ZDE

