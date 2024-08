Úřady po zatčení v Paříži prodloužily vazbu zakladatele aplikace Telegram Pavla Durova

26. 8. 2024

Miliardář ruského původu se prý „přepočítal“, když navštívil Francii během vyšetřování trestné činnosti na své platformě





Francouzské justiční orgány v neděli prodloužily vazbu zakladateli aplikace Telegram, v Rusku narozenému Pavlu Durovovi, po jeho zatčení na pařížském letišti kvůli údajným trestným činům souvisejícím s touto aplikací pro zasílání zpráv.



Podle zdroje blízkého vyšetřování prodloužil vyšetřující soudce, který se případem zabývá, zadržení 39letého Durova po nedělní noci. Tato počáteční doba zadržení za účelem výslechu může trvat maximálně 96 hodin.



Po skončení této fáze zadržení může soudce rozhodnout o propuštění na svobodu nebo vznesení obvinění a dalším uvalení vazby.



Francouzští vyšetřovatelé vydali na Durova zatykač v rámci vyšetřování obvinění z podvodů, obchodování s drogami, organizovaného zločinu, podpory terorismu a kyberšikany.



Durov je obviněn z toho, že nepřijal opatření k omezení kriminálního využívání své platformy a byl zadržen poté, co v sobotu večer přiletěl z Baku do Paříže svým soukromým letadlem. „Dost bylo beztrestnosti Telegramu,“ uvedl jeden z vyšetřovatelů, který vyjádřil překvapení nad tím, že Durov přiletěl do Paříže s vědomím, že je po něm vyhlášeno pátrání.



V neděli večer Telegram ve svém prohlášení uvedl: „Telegram dodržuje zákony EU, včetně zákona o digitálních službách - jeho moderování je v rámci průmyslových standardů a neustále se zlepšuje.



„ Generální ředitel společnosti Telegram Pavel Durov nemá co skrývat a často cestuje po Evropě. Je absurdní tvrdit, že platforma nebo její majitel jsou zodpovědní za její zneužívání. Očekáváme rychlé vyřešení této situace.“



Ruské úřady obvinily Francii, že „odmítá spolupracovat“. Ruské velvyslanectví v Paříži požádalo o přístup k Durovovi a uvedlo, že Francie se dosud „vyhýbala angažovanosti“ v této situaci.



Durov opustil Rusko v roce 2014 poté, co odmítl vyhovět požadavkům Kremlu na zrušení opozičních skupin na sociální síti VK, kterou založil, když mu bylo 22 let. VK opustil po sporu s jejími majiteli napojenými na Kreml a zaměřil se na aplikaci Telegram, kterou založil se svým bratrem Nikolajem v roce 2013.



Zpočátku byl Telegram podobný jiným aplikacím pro zasílání zpráv, ale od té doby se odklonil a stal se spíše samostatnou sociální sítí. Kromě individuální komunikace se uživatelé mohou připojit ke skupinám až 200 000 lidí a vytvářet vysílací „kanály“, které mohou ostatní sledovat a zanechávat k nim komentáře.



S 950 miliony aktivních uživatelů měsíčně se Telegram stal hlavním zdrojem informací - a dezinformací - o ruské invazi na Ukrajinu.



Durov žije v Dubaji, kde Telegram sídlí, a má občanství Francie a Spojených arabských emirátů (SAE). Nedávno uvedl, že se pokoušel usadit v Berlíně, Londýně, Singapuru a San Francisku, než se rozhodl pro Dubaj, kterou chválí pro její podnikatelské prostředí a „neutralitu“.



Ve Spojených arabských emirátech čelí Telegram jen malému tlaku na umírňování svého obsahu, zatímco západní vlády se snaží potírat nenávistné projevy, dezinformace, sdílení snímků zneužívání dětí a další nelegální obsah.



Telegram nabízí koncové šifrování zpráv a umožňuje uživatelům vytvářet kanály pro šíření informací mezi sledujícími. Aplikaci, která je oblíbená zejména v bývalém Sovětském svazu, hojně využívá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho okolí, stejně jako politici po celé Ukrajině, aby zveřejňovali informace o válce. Je to také jedno z mála míst, kde mohou Rusové získat nefiltrované informace o konfliktu poté, co Kreml zpřísnil kontrolu médií po plnohodnotné invazi.



Díky zdánlivě neprolomitelnému šifrování se Telegram stal útočištěm extremistů a konspiračních teoretiků. Investigativní novináři středoevropského zpravodajského webu VSquare uvedli, že se stal „‚go-to‘ nástrojem pro ruské propagandisty, levicové i pravicové radikály, americký QAnon a konspirační teoretiky“, a dospěli k závěru, že jde o „ekosystém pro radikalizaci názorů“.



Aplikaci hojně využívali také krajně pravicoví agitátoři, kteří plánovali protiimigrační shromáždění v Anglii a Severním Irsku po pobodání tří dětí na tanečním kurzu v Southportu minulý měsíc.



Skupina kampaně proti rasismu Hope Not Hate dospěla k závěru, že Telegram se stal „oblíbenou aplikací“ rasistů a násilných extremistů a „žumpou antisemitského obsahu“, přičemž aplikace se minimálně snaží extremistický obsah omezovat a moderovat.



Bývalý ruský prezident, který se stal jestřábím náměstkem šéfa ruské bezpečnostní rady, Dmitrij Medveděv, prohlásil, že Durov udělal chybu, když uprchl z Ruska a myslel si, že nikdy nebude muset spolupracovat s bezpečnostními službami v zahraničí. „Přepočítal se,“ řekl Medveděv. „Pro všechny naše společné nepřátele je nyní Rusem - a proto je nepředvídatelný a nebezpečný.“



Pravicový americký komentátor a zastánce konspiračních teorií Tucker Carlson napsal na X po zatčení, že Durov je „živým varováním pro každého majitele platformy, který odmítá cenzurovat pravdu na příkaz vlád a zpravodajských služeb“.



V rozhovoru s Carlsonem na začátku tohoto roku Durov řekl, že aplikace by měla zůstat „neutrální platformou“ a ne „hráčem v geopolitice“.



Durov v rozhovoru uvedl, že uživatelé „milují nezávislost“ aplikace Telegram. „Milují také soukromí, svobodu, [existuje] mnoho důvodů, proč někdo přejde na Telegram.“





Miliardář a magnát v oblasti sociálních médií Elon Musk přeposlal ukázku z tohoto rozhovoru, kde Durov chválí Muskovo převzetí společnosti X jako „skvělý vývoj“ s hashtagem „FreePavel“. Následoval druhý Muskův tweet: „Liberté! Liberté! Liberté?“





