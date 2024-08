Němý film o Sherlocku Holmesovi bude promítán poprvé od svého uvedení v roce 1922

28. 8. 2024

Ve filmu Zlatý cvikr se v roli detektiva představí Eille Norwood. Film byl restaurován národním archivem Britského filmového institutu





Němý film o Sherlocku Holmesovi s představitelem slavného detektiva, který se moc líbil Arthuru Conanu Doyleovi, A Eillem Norwoodem, bude po rozsáhlém restaurování v národním archivu BFI promítán poprvé od svého uvedení v roce 1922.



Film s názvem Zlatý cvikr je klasickým případem holmesovské detektivky podle Conan Doylovy povídky, která poprvé vyšla v časopise Strand v roce 1904.



Conan Doyle o něm řekl: „Jeho úžasné ztvárnění Holmese mě ohromilo. Norwood měl onu vzácnou vlastnost, kterou lze popsat pouze jako půvab, který vás nutí herce dychtivě sledovat, i když nic nedělá. Měl zcela bezkonkurenční schopnost převleku.“



Světová premiéra restaurovaného filmu se uskuteční 16. října v rámci londýnského filmového festivalu BFI.



Bryony Dixonová, kurátorka němého filmu v národním archivu BFI, vysvětlila, že Norwood o roli dokonce diskutoval s Conanem Doylem a že zatímco mezi později uznávané představitele patřili Basil Rathbone a Jeremy Brett, Norwood byl seriózní divadelní herec, který se do postavy ponořil. „Myslím, že na to šel trochu 'metodicky' a opravdu studoval příběhy a postavu.“



Film Zlatý cvikr popsala jako „poměrně blízký“ Conan Doylově předloze, protože jeho příběhy byly licencovány společnosti Stoll Pictures pod podmínkou, že se filmové adaptace budou držet jeho zápletek.



„V něm Holmes používá své klasické dedukční schopnosti,“ řekla Dixonová. „[V] komplikované zápletce ... došlo k vraždě ... sekretářky jistého profesora a Holmes je povolán. Našli dámské brýle, cvikr [který držela oběť] a on jen podle brýlí odvodí, co se stalo.“



V původním příběhu Holmes okamžitě vyvodí, že brýle byly „strženy z obličeje vraha“.



Zlatý Pince-Nez patřil mezi 45 epizod - každá trvala až 30 minut -, které Norwood natočil v letech 1921 až 1923, stejně jako dva celovečerní filmy.



Premiérově bude promítán společně s dalšími dvěma restaurovanými epizodami - Skandálem v Čechách, v němž se Holmes nezvykle zamiluje do ženy, a Posledním problémem, v němž se Holmes setkává se svým úhlavním nepřítelem Moriartym.



Jedná se o první tituly v rámci „mamutího několikaletého restaurátorského projektu“ BFI, uvedla Dixonová s tím, že Norwoodovy filmy byly ve své době velmi dobře přijaty diváky, kteří tehdy do kin chodili v milionových počtech. „Z kulturního hlediska to bylo podobné tomu, jako když se díváme na televizi,“ řekla.



Národní archiv BFI se může pochlubit největšími filmovými a televizními fondy na světě. V roce 1938 získal originální negativy k holmesovskému seriálu a na počátku 50. let zduplikoval dvoukotoučový kamerový negativ filmu Zlatý cvikr na bezpečnostní materiál, než se hořlavý originál rozložil.



„Kvalita je v podstatě tak dobrá, jak jen to jde,“ řekl Dixon o restaurování a dodal, že se blíží tomu, jak film viděli původní diváci.



Roger Johnson, redaktor časopisu Sherlock Holmes Journal, řekl: „Velmi se těším, až uvidím restaurovanou kopii Zlatéhcvikru. To, co by Conana Doyla na Norwoodovi ohromilo, bylo nasazení, které do svého herectví vložil. Očividně se velmi dobře seznámil s původními příběhy.



„Conan Doyle o něm říkal, že naprosto ovládá převleky, a existují fotografie Norwooda v přesvědčivých převlecích. Je vám jasné, proč jeho Watson [hraje ho Hubert Willis] žasne, že se v převleku skrývá Holmes. Byl to způsob, jakým se držel. Je velmi dobré nosit jiné oblečení a nasadit si falešný nos, ale zaujmout pohyb, držení těla - to bylo stejně přesvědčivé jako cokoli jiného. Na Conana Doyla to udělalo dojem.“









